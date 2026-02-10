Manželka pilota VARUJE: Tieto TRI veci si do lietadla NIKDY neobliekajte! Riskujete VIAC než len nepohodlie

LONDÝN - Cestovanie lietadlom má svoje nepísané pravidlá – a jedno z nich sa týka oblečenia. Manželka pilota s viac než 23-ročnými skúsenosťami z lietania upozorňuje na jeden konkrétny módny prešľap, ktorému by sa mali pasažieri vyhnúť oblúkom. Dôvodom nie je len nepohodlie, ale aj zdravie.
Cesta lietadlom býva pre mnohých začiatkom vysnívanej dovolenky a niektorí si dávajú záležať aj na tom, aby vystúpili z lietadla štýlovo. Podľa Laurie, manželky pilota a skúsenej cestovateľky, by však móda mala ísť v tomto prípade bokom. Praktickosť a pohodlie sú podľa nej absolútnou prioritou.
Laurie, ktorá už viac než dve desaťročia pravidelne lieta a na YouTube prevádzkuje kanál Travel Tips by Laurie, zverejnila video, v ktorom radí, čomu sa pri výbere oblečenia do lietadla vyhnúť. Najväčším prehreškom sú podľa nej biele kúsky a tvrdý denim, teda klasické džínsy. „Biele oblečenie som si obliekla dvakrát na začiatku, keď som ešte nemala skúsenosti. Skončilo to škvrnami od kufrov z horných priehradiek a dokonca aj mastnými fľakmi od jedla, ktoré niekto rozlial na sedadlách pri gate,“ opisuje.
Aj tieto kúsky sú komplikované
Ďalším módnym nepriateľom sú podľa nej komplikované overaly a jumpsuity. Tie síce vyzerajú štýlovo, no v stiesnených podmienkach lietadlových toaliet môžu spôsobiť viac stresu než úžitku. „Zbaľte si ich do kufra, ale do lietadla si ich neobliekajte,“ radí. Najzásadnejšie varovanie sa však týka tuhých materiálov, najmä kože a pevných riflí. Tie môžu podľa Laurie obmedzovať krvný obeh, čo je počas dlhých letov mimoriadne rizikové.
Jedno z NAJŠPINAVŠÍCH miest v lietadle: SEM si kabáty určite neodkladajte, tvrdí letuška! Varuje aj mikrobiológ
Ako informuje portál The Mirror, odborníci jej slová potvrdzujú. Počas letu totiž vplyvom zníženého tlaku v kabíne dochádza k nafukovaniu brucha a opuchom končatín. Pevné pásy, úzke nohavice a nepružné materiály môžu spôsobiť nepríjemné pnutie, obmedziť pohyb a v krajnom prípade zvýšiť riziko hlbokej žilovej trombózy (DVT). Ďalším mínusom riflí je ich váha a kovové doplnky, ktoré často spôsobujú zdržanie pri bezpečnostných kontrolách. Aj keď sa môžu zdať ako praktická voľba na šetrenie miesta v kufri, výhody podľa Laurie nevyvážia nevýhody.
NAJVÄČŠIA nočná mora pasažierov: Môžu sa dve lietadlá ZRAZIŤ vo vzduchu? Pilot konečne prehovoril
Ideálnou voľbou sú podľa nej voľné, elastické a pohodlné kúsky, ako sú legíny, tepláky či athleisure oblečenie. Ak sa už niekto nevie riflí vzdať, odporúča siahnuť aspoň po modeloch s vysokým podielom elastických vlákien. „Cieľom je cítiť sa komfortne od nástupu do lietadla až po vyzdvihnutie batožiny,“ uzatvára Laurie s tým, že jej rada je jednou z najdôležitejších, na ktoré by cestujúci v roku 2026 nemali zabúdať.