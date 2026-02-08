Mrazivé FOTO z nehody syna Maroša Kramára: Autom to NAPÁLIL do betónového múru!

SENEC - Zábery, z ktorých tuhne krv v žilách! Najmladší syn herca Maroša Kramára havaroval nadránom v Senci a fotografie z miesta nehody naháňajú hrôzu. Auto zišlo z vozovky a skončilo v betónovom múre. Len zázrakom sa incident neskončil tragédiou.
Najmladší syn Maroša Kramára HAVAROVAL: Šoféroval BEZ vodičáku a pod vplyvom ALKOHOLU!
Nehoda sa odohrala krátko pred šiestou hodinou ráno na Diaľničnej ceste v Senci. Podľa zistení polície 17-ročný Marko, najmladší syn známeho herca, nemal vodičské oprávnenie a dychová skúška u neho preukázala 1,27 promile alkoholu. Napriek dramatickému priebehu sa našťastie nikto nezranil.
Po nehode mladíka odviezli do policajnej cely v Senci, kde musel vytriezvieť. „Po jeho vytriezvení budú za účasti zákonného zástupcu vykonané ďalšie úkony,“ uviedla pre noviny.sk hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Silvia Šimová.
Na policajnú stanicu neskôr dorazila aj jeho mama Nataša Kramárová, ktorá bola prítomná pri výsluchu. Pred ním sa vyjadrila len stručne: „Neviem o ničom.“
Herec Maroš Kramár sa k incidentu svojho syna zatiaľ verejne nevyjadril. O to silnejšie však pôsobia mrazivé fotografie z miesta nehody, ktoré jasne ukazujú, že od tragédie delilo mladíka a jeho spolujazdcov len niekoľko sekúnd.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%