Utorok11. november 2025, meniny má Martin, Maroš, zajtra Svätopluk, Jonáš

Nejde len o dekoráciu! Odborníčka prezradila, prečo je TEKVICA výživový POKLAD, ktorý mení zdravie aj spánok

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (4)
(Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/gab © Zoznam/gab

LONDÝN - Tekvica nie je len dekorácia na Halloween, ale aj výživová hviezda jesene. Odborníčka na výživu ju označuje za skutočné superjedlo plné karotenoidov, vitamínov a minerálov, ktoré posilňujú imunitu, zlepšujú trávenie aj kvalitu spánku. Zistite, prečo sa oplatí jesť ju po celý rok a prečo by ste nemali vyhadzovať jej semienka.

Každý október sa do centra pozornosti dostávajú tekvice. Vyrezávame z nich lampáše, zdobíme si nimi domovy a pridávame ich do korenených latté. Lenže keď sa halloweenové dekorácie odložia, väčšina z nás na túto zeleninu zabudne. Je to však chyba, pretože tekvice a aj ich semienka sú výživové poklady, ktoré by si zaslúžili miesto v našej kuchyni po celý rok, nie iba na jeseň. Odborníčka na výživu Helen Johnstonová vám vysvetlí, prečo patria tieto oranžové plody medzi najvýživnejšie a najuniverzálnejšie jesenné superpotraviny.

Nejde len o dekoráciu!
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: Getty Images)

Lesk zdravia

Ako informuje na svojom portáli Daily Mail, pod jasne oranžovou dužinou tekvíc sa ukrýva bohatstvo živín. Sú plné karotenoidov, čiže rastlinných pigmentov, ktoré im dávajú ich výraznú farbu. Beta-karotén, najvýznamnejší z nich, sa v tele premieňa na vitamín A, ktorý podporuje zrak, zdravie pokožky a správnu funkciu imunity. Štúdie uvádzajú, že strava bohatá na karotenoidy je spojená s nižšou mierou zápalov a zníženým rizikom chronických ochorení, od srdcovocievnych až po niektoré druhy rakoviny. Tekvica je tiež dobrým zdrojom vitamínu C, ktorý podporuje imunitu a tvorbu kolagénu potrebnú pre zdravú pokožku.

Bratia z Anglicka vypestovali tekvicu, akú svet ešte nevidel! Má viac než TISÍC kilogramov: Pozrite sa na to MONŠTRUM Prečítajte si tiež

Bratia z Anglicka vypestovali tekvicu, akú svet ešte nevidel! Má viac než TISÍC kilogramov: Pozrite sa na to MONŠTRUM

Vysoký obsah draslíka zas prispieva k zdravému srdcu a pomáha vyrovnávať nadbytok sodíka v modernej strave. Jedna porcia varenej tekvice (približne sto gramov) obsahuje viac ako dva gramy vlákniny, ktorá pomáha stabilizovať hladinu cukru v krvi, podporuje zdravie čriev a udržuje pocit sýtosti po dlhší čas. Vďaka svojej prirodzenej sladkosti sú tekvice skvelým spôsobom, ako pridať chuť a krémovitosť polievkam, kari a dokonca aj smoothies bez použitia rafinovaného cukru alebo mliečnych výrobkov.

Nejde len o dekoráciu!
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: gettyimages.com)

Sú všetky tekvice jedlé?

Obrovské poľné tekvice určené na vyrezávanie sa síce dajú použiť aj do polievok alebo koláčov, ale ich dužina je vodnatá a vláknitá, takže chuťovo nie sú najlepšie. Na konzumáciu sú ideálne menšie, hutnejšie odrody, ktoré majú viac chuti aj živín:

  • Crown Prince – modrosivá šupka, sýta oranžová dužina, bohatá na karotenoidy; má orieškovú chuť.
  • Kabocha (japonská tekvica) – hustá, sladká, s vysokým obsahom beta-karoténu.
  • Maslová tekvica (Butternut squash) – technicky patrí medzi tekvice, s hladkou a sladkou dužinou, ideálna na pečenie a polievky.
  • Hokkaido (Red Kuri) – jemná chuť pripomínajúca gaštany, jedlá šupka, ľahká na prípravu.
  • Harlequin squash – menšia, farebná a ľahko dostupná odroda s krémovou, orieškovou dužinou, vhodná do dusených jedál aj šalátov..

Tieto druhy sa dajú piecť, variť v pare, rozmixovať do dipov či pyré a všetky sú výborným zdrojom vitamínov A, C, E, draslíka a vlákniny.

Žena z Anglicka má Vianoce už od septembra: Dôvod vás dojme! Susedia krútia hlavami... je to šialené alebo krásne? Prečítajte si tiež

Žena z Anglicka má Vianoce už od septembra: Dôvod vás dojme! Susedia krútia hlavami... je to šialené alebo krásne?

Malé, ale mocné

Ak je dužina telom tekvice, semená sú jej srdcom. Tekvicové semienka patria medzi najkoncentrovanejšie zdroje minerálov v prírode, a to najmä zinku, horčíka a selénu, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu v imunite, zdraví tráviaceho traktu a rovnováhe hormónov. Zinok je nevyhnutný pre tvorbu a činnosť bielych krviniek, čiže prvej línie obrany tela proti infekciám. Nedostatok zinku môže zvýšiť náchylnosť na prechladnutia a spomaliť zotavenie.

Nejde len o dekoráciu!
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: Getty Images)

Selén zas pomáha regulovať zápaly a podporuje činnosť štítnej žľazy, ktorá ovplyvňuje metabolizmus a imunitu. Horčík, ktorého má mnoho ľudí v strave nedostatok, podporuje uvoľnenie svalov, kvalitu spánku a pravidelnosť trávenia. Konzumácia potravín bohatých na horčík, ako sú tekvicové semienka, chia semienka, listová zelenina či kakao, môže pomôcť znižovať úzkosť, uvoľniť svalové napätie a zlepšiť kvalitu spánku.

Zdravé trávenie a ďalšie benefity

Tekvicové semienka sú bohaté na vlákninu a rastlinné bielkoviny, ktoré podporujú dobré baktérie v črevnom mikrobióme. Zdravý mikrobióm pomáha tráveniu, ovplyvňuje náladu a posilňuje imunitu. Predbežné výskumy naznačujú, že tekvicový olej môže znižovať zápaly v črevách a podporovať správnu funkciu tráviaceho traktu. Semienka je možné konzumovať  surové, pražené alebo mleté a každá forma má svoje výhody. Praženie zvýrazní chuť, ale ak chcete maximum živín, je lepšie použiť namleté alebo namočené („aktivované“) semienka, ktoré sú ľahšie stráviteľné a lepšie sa z nich vstrebávajú minerály. Zlaté pravidlo však znie: lepšie nejaké semienka než žiadne. Posypte nimi kašu, šalát alebo jogurt, pridajte do polievok či smoothie.

Nečakaný zázrak v záhrade: Štvorročný chlapček vysypal pukance do hliny, no to, čo vyrástlo, nečakal nikto! Prečítajte si tiež

Nečakaný zázrak v záhrade: Štvorročný chlapček vysypal pukance do hliny, no to, čo vyrástlo, nečakal nikto!

Možno vás prekvapí, že tekvicové semienka môžu zlepšiť kvalitu spánku. Obsahujú totiž tryptofán, čiže aminokyselinu, ktorú telo premieňa na serotonín a melatonín, hormóny zodpovedné za náladu a spánkové cykly. V kombinácii s horčíkom, je preto za hrsť semienok pred spaním prekvapivo účinným a prirodzeným prostriedkom na podporu spánku.

Ako zaradiť viac tekvice do jedálnička

Jednou z najväčších výhod tekvice je jej univerzálnosť, pretože sa skvele hodí na sladké aj slané jedlá:

  • Pečte kocky tekvice s olivovým olejom, rascou a cesnakom ako výdatnú prílohu.
  • Pridajte varenú tekvicu do smoothie pre krémovú textúru a dávku karotenoidov.
  • Vmiešajte tekvicové pyré do cesta na palacinky alebo muffiny.
  • Posypte jedlá tekvicovými semienkami kvôli chrumkavej chuti a minerálom.
  • Skúste tekvicový hummus: rozmixujte pečenú tekvicu s cícerom, citrónovou šťavou a tahini.

Výživová poradkyňa Helen Johnstonová, je zakladateľka spoločnosti Sucseed a podelila sa o svoje tipy a triky, ako posilniť zdravie. Vždy odporúča klientom hľadať zdravie v skutočných, prirodzených potravinách, nie len v doplnkoch.

TRAPAS na halloweenskej párty: Mladík nezvládol prehru, prvý skončil pes! Hostiteľka ho musela vyhodiť Prečítajte si tiež

TRAPAS na halloweenskej párty: Mladík nezvládol prehru, prvý skončil pes! Hostiteľka ho musela vyhodiť

Semienka sú jedným z najjednoduchších spôsobov, ako to dosiahnuť, no väčšina ľudí na to jednoducho zabúda. „Preto som vytvorila SUCSEED - zmesi semien a bylín, ktoré uľahčujú pridávanie výživných semienok (tekvicových, ľanových, slnečnicových) do každodenných jedál. Stačí ich pridať do raňajok, smoothie, polievok, či šalátov. Takže nabudúce, keď budete vyrezávať tekvicu, nevyhadzujte to najlepšie. Upečte dužinu, odložte semienka a oslavujte zeleninu, ktorá si zaslúži žiariť aj dlho po tom, ako zhasnú halloweenové lampáše."

Viac o téme: TekvicaZdravieJedloVitamínyHalloween
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Zabudnite na zubára: Nový
Zabudnite na zubára: Nový gél obnoví vaše zuby bez bolesti a vŕtania! Revolúcia v zubnej medicíne
Zaujímavosti
Tajomstvo úspechu v práci?
Tajomstvo úspechu v práci? MILOVANIE ráno dokáže viac než káva: Zlepšuje náladu, výkon a dokonca zvyšuje PLATY!
Zaujímavosti
FOTO Chlapec a mačka s
Chlapca šikanovali pre jeho tvár: FOTO Teraz má mačku, ktorá vyzerá presne ako on! POZRITE, ako sa podobajú
Zaujímavosti
Žena prežila HOROROVÝ pôrod
Žena prežila HOROROVÝ pôrod trojičiek: Po narodení detí sa jej niekoľkokrát zastavilo srdce! O 45 minút sa stal ZÁZRAK
Zaujímavosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Veľvyslanec Ukrajiny v SR Myroslav Kastran: Chceme, aby si deti prostredníctvom tejto školy zachovali vzťah s Ukrajinou a nezabudli aj na jazyk
Veľvyslanec Ukrajiny v SR Myroslav Kastran: Chceme, aby si deti prostredníctvom tejto školy zachovali vzťah s Ukrajinou a nezabudli aj na jazyk
Správy
Slovenská basketbalistka Terézia Páleníková pred kvalifikačným zápasom s Poľskom
Slovenská basketbalistka Terézia Páleníková pred kvalifikačným zápasom s Poľskom
Zoznam TV
Kampaň Mierime vysoko: Slovenský basketbal by sa mal dostať viac do povedomia ľudí
Kampaň Mierime vysoko: Slovenský basketbal by sa mal dostať viac do povedomia ľudí
Zoznam TV

Domáce správy

Zlodeji bicyklov vyčíňali v
Zlodeji bicyklov vyčíňali v Petržalke! Polícia pátra po podozrivých a žiada verejnosť o pomoc
Domáce
ŠOKUJÚCI prípad! Rodičia priviezli
ŠOKUJÚCI prípad! Rodičia priviezli štvormesačné dieťa v žalostnom stave do nemocnice: Matku vzali do väzby
Domáce
FOTO AKTUÁLNE V Senici vypukol
AKTUÁLNE V Senici vypukol požiar v jednom z bytových domov! Obyvateľov paneláka evakuovali do bezpečia
Domáce
Večerný beh Nitrou 2025: Centrum Nitry zaplnia stovky bežcov všetkých generácií
Večerný beh Nitrou 2025: Centrum Nitry zaplnia stovky bežcov všetkých generácií
Nitra

Zahraničné

Auto letelo niekoľko metrov.
Šokujúce zábery: Vodič auta vyletel zo zákruty! VIDEO Letel desiatky metrov ponad schody
Zahraničné
Donald Trump
Belgickí populisti založili stranu TRUMP: Názvom aj ideológiou sa inšpirovali Donaldom Trumpom
Zahraničné
Pohroma u našich susedov:
Pohroma u našich susedov: Horor za hranicami, vtáčia chrípka prepukla naplno, tisíce zvierat putuje na smrť!
Zahraničné
Krutá zima sa blíži:
Krutá zima sa blíži: OSN varuje pred nedostatkom humanitárnej pomoci pre utečencov
Zahraničné

Prominenti

Andrea Verešová si užíva
Verešová pritvrdila: Odvážne FOTO na predaj... Aha, koľko ľudí si ich platí!
Domáci prominenti
Pápež Lev XIV.
Nezvyčajné želanie pápeža: Stretnutie s hollywoodskymi hviezdami!
Zahraniční prominenti
Údajná Beckhamova milenka sa
Údajná Beckhamova milenka sa vyzliekla: NAHÉ FOTO zo sauny!
Zahraniční prominenti
Vilma Cibulková
Cibulková po psychickom KOLAPSE: V televízii dostala PADÁKA!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Nejde len o dekoráciu!
Nejde len o dekoráciu! Odborníčka prezradila, prečo je TEKVICA výživový POKLAD, ktorý mení zdravie aj spánok
Zaujímavosti
Zabudnite na zubára: Nový
Zabudnite na zubára: Nový gél obnoví vaše zuby bez bolesti a vŕtania! Revolúcia v zubnej medicíne
Zaujímavosti
Tajomstvo úspechu v práci?
Tajomstvo úspechu v práci? MILOVANIE ráno dokáže viac než káva: Zlepšuje náladu, výkon a dokonca zvyšuje PLATY!
Zaujímavosti
Odborník radí: Nevážte sa,
Odborník radí: Nevážte sa, merajte si obvod tejto časti tela
vysetrenie.sk

Dobré správy

Vyzerať až o desať
Vyzerať až o desať rokov mladšie? Vybrali sme pre vás tie najlepšie anti-aging krémy
plnielanu.sk
Zdroj: GettyImages
Vaše ruky majú silu zachrániť život: Takto jednoducho vďaka nim zistíte, že je vaše telo zdravé a šťastné
feminity.sk
Slováci začínajú s vianočnými
Slováci začínajú s vianočnými nákupmi skôr: V ktorom obchode budú tento rok sviatky najlacnejšie?
plnielanu.sk
Kde dnes nakúpite výhodne?
Kde dnes nakúpite výhodne? Slováci dôverujú tomuto obchodu, pretože sa oplatí
Domáce

Ekonomika

Finančná situácia domácností sa ďalej zhoršuje: Nádej Slovákov na zlepšenie výrazne upadá
Finančná situácia domácností sa ďalej zhoršuje: Nádej Slovákov na zlepšenie výrazne upadá
Konsolidačný balíček zabolí najmä rodiny: Pozrite si, kto a o koľko peňazí príde!
Konsolidačný balíček zabolí najmä rodiny: Pozrite si, kto a o koľko peňazí príde!
Nové pravidlá pre výpočet dôchodkov: Kto sa môže tešiť na vyššiu penziu?
Nové pravidlá pre výpočet dôchodkov: Kto sa môže tešiť na vyššiu penziu?
Inflácia a zima preveria vašu peňaženku: 5 vecí, ktoré si skontrolujte skôr, než sa poriadne ochladí
Inflácia a zima preveria vašu peňaženku: 5 vecí, ktoré si skontrolujte skôr, než sa poriadne ochladí

Šport

VIDEO Chára počas uvedenia do Hokejovej siene slávy dojal najbližších: Nádherný odkaz manželke
VIDEO Chára počas uvedenia do Hokejovej siene slávy dojal najbližších: Nádherný odkaz manželke
NHL
VIDEO Nemec strelil prvý gól v tejto sezóne, päť sekúnd pred koncom poslal duel do predĺženia
VIDEO Nemec strelil prvý gól v tejto sezóne, päť sekúnd pred koncom poslal duel do predĺženia
Zostrihy NHL
VIDEO Chára sa dočkal zaslúženej pocty: Slovenského velikána uviedli do Hokejovej siene slávy
VIDEO Chára sa dočkal zaslúženej pocty: Slovenského velikána uviedli do Hokejovej siene slávy
NHL
Kmotrík ml. reaguje na nespokojných fanúšikov Slovana: Majú právo na vyjadrenie názoru a pocitov
Kmotrík ml. reaguje na nespokojných fanúšikov Slovana: Majú právo na vyjadrenie názoru a pocitov
Niké liga

Auto-moto

Nová Toyota Hilux: Nafta, Benzín, Elektrina, Vodík
Nová Toyota Hilux: Nafta, Benzín, Elektrina, Vodík
Predstavujeme
Diaľnica spája Bratislavu s Prahou 45 rokov. Výstavba začala ešte v roku 1939
Diaľnica spája Bratislavu s Prahou 45 rokov. Výstavba začala ešte v roku 1939
Doprava
Renault Twingo je späť. Európsky, lacný, praktický a usmiaty
Renault Twingo je späť. Európsky, lacný, praktický a usmiaty
Predstavujeme
TEST: Land Rover Defender OCTA - z toho by koktal každý
TEST: Land Rover Defender OCTA - z toho by koktal každý
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Pridajte sa k tímu, ktorý sa stará o bezpečie ľudí aj priestorov
Pridajte sa k tímu, ktorý sa stará o bezpečie ľudí aj priestorov
Zaujímavé pracovné ponuky
Chcete zmeniť svoju kariéru po tridsiatke? Bez týchto 7 rád sa do toho ani nepúšťajte!
Chcete zmeniť svoju kariéru po tridsiatke? Bez týchto 7 rád sa do toho ani nepúšťajte!
Motivácia a inšpirácia
Tichá kariérna revolúcia: Ako rastie trend „quiet thriving“ namiesto „quiet quitting“
Tichá kariérna revolúcia: Ako rastie trend „quiet thriving“ namiesto „quiet quitting“
Prostredie práce
Syndróm „vždy online“: Ako sa naučiť skutočne oddychovať, aj keď práca nečaká
Syndróm „vždy online“: Ako sa naučiť skutočne oddychovať, aj keď práca nečaká
Práca a voľný čas

Varenie a recepty

Vianočný indiáni - nepečené vianočné cukrovinky
Vianočný indiáni - nepečené vianočné cukrovinky
Zbierka 9 najlepších receptov na vianočné oriešky pre Popolušku
Zbierka 9 najlepších receptov na vianočné oriešky pre Popolušku
Domáci vanilkový cukor: Pripravený za pár minút a vydrží mesiace
Domáci vanilkový cukor: Pripravený za pár minút a vydrží mesiace
Rady a tipy
Chrumkavé pečené zemiaky: Overený trik z kuchýň šéfkuchárov
Chrumkavé pečené zemiaky: Overený trik z kuchýň šéfkuchárov
Rady a tipy

Technológie

Bol život na Zem privezený z vesmíru? Vedci tvrdia, že prirodzený vznik by trval príliš dlho
Bol život na Zem privezený z vesmíru? Vedci tvrdia, že prirodzený vznik by trval príliš dlho
Správy
Pozor, používateľov začali zaplavovať nové podvodné správy. Tento útok je úplne nový
Pozor, používateľov začali zaplavovať nové podvodné správy. Tento útok je úplne nový
Apple
Kvantum konverzácií s ChatGPT uniklo na Google: Niektoré boli až desivo osobné
Kvantum konverzácií s ChatGPT uniklo na Google: Niektoré boli až desivo osobné
Umelá inteligencia
Netflix v týchto dňoch zaplaví obrazovky novými filmami a seriálmi. Tu je výber, ktorý si nesmieš nechať ujsť
Netflix v týchto dňoch zaplaví obrazovky novými filmami a seriálmi. Tu je výber, ktorý si nesmieš nechať ujsť
Filmy a seriály

Bývanie

Sprchový kút bude skoro ako nový! Triky expertov na upratovanie, ako si poradiť aj s hrubými nánosmi a znečistenými škárami
Sprchový kút bude skoro ako nový! Triky expertov na upratovanie, ako si poradiť aj s hrubými nánosmi a znečistenými škárami
V takom byte sa musia cítiť dobre! Rodina si zvolila jednoduchosť, architektky pre nich vytvorili vynikajúce bývanie
V takom byte sa musia cítiť dobre! Rodina si zvolila jednoduchosť, architektky pre nich vytvorili vynikajúce bývanie
Svetové značky odhaľujú, aké odtiene budú vládnuť budúcemu roku. Toto sú všetky známe farby roka 2026!
Svetové značky odhaľujú, aké odtiene budú vládnuť budúcemu roku. Toto sú všetky známe farby roka 2026!
Praktické tipy do spálne, ktoré šetria priestor, zdravie aj nervy. Ktoré detaily sa neoplatí ignorovať?
Praktické tipy do spálne, ktoré šetria priestor, zdravie aj nervy. Ktoré detaily sa neoplatí ignorovať?

Pre kutilov

Jedna chyba vás môže stáť celý trávnik! Akej činnosti venovať na jeseň pozornosť?
Jedna chyba vás môže stáť celý trávnik! Akej činnosti venovať na jeseň pozornosť?
Záhrada
Chcete v zime pomôcť vtáčikom vo vašej záhrade? Pri ich kŕmení dodržte tieto zásady!
Chcete v zime pomôcť vtáčikom vo vašej záhrade? Pri ich kŕmení dodržte tieto zásady!
Chovateľstvo
Premena rodinného domu, ktorá si získala srdcia Slovákov: Zo zdevastovanej stavby spravili bývanie snov
Premena rodinného domu, ktorá si získala srdcia Slovákov: Zo zdevastovanej stavby spravili bývanie snov
Stavba domu
Neviete, ako využiť zvyšnú úrodu jabĺk po jesennom zbere? Pripravte si s nami jablčný ocot, sirup aj likér
Neviete, ako využiť zvyšnú úrodu jabĺk po jesennom zbere? Pripravte si s nami jablčný ocot, sirup aj likér
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Čo si vaše znamenie želá od vesmíru, ale nikdy to nahlas nepovie? Skryté túžby, ktoré sa bojíme vysloviť, no vnútorne nás formujú
Zábava
Čo si vaše znamenie želá od vesmíru, ale nikdy to nahlas nepovie? Skryté túžby, ktoré sa bojíme vysloviť, no vnútorne nás formujú
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
ŠOKUJÚCI prípad! Rodičia priviezli
Domáce
ŠOKUJÚCI prípad! Rodičia priviezli štvormesačné dieťa v žalostnom stave do nemocnice: Matku vzali do väzby
AKTUÁLNE V Senici vypukol
Domáce
AKTUÁLNE V Senici vypukol požiar v jednom z bytových domov! Obyvateľov paneláka evakuovali do bezpečia
Auto letelo niekoľko metrov.
Zahraničné
Šokujúce zábery: Vodič auta vyletel zo zákruty! VIDEO Letel desiatky metrov ponad schody
Pohroma u našich susedov:
Zahraničné
Pohroma u našich susedov: Horor za hranicami, vtáčia chrípka prepukla naplno, tisíce zvierat putuje na smrť!

Ďalšie zo Zoznamu