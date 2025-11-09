Žena z Anglicka má Vianoce už od septembra: Dôvod vás dojme! Susedia krútia hlavami... je to šialené alebo krásne?

SOMERSET – Cassie Needle zdobí dom tri mesiace pred Vianocami. Kritikov ignoruje – dôležité je, že výzdoba prináša radosť jej rodine aj neznámym okoloidúcim.
Cassie Needle zo Somersetu patrí medzi ľudí, ktorí by najradšej žili vo vianočnom filme. Matka piatich detí zdobí svoj dom už v septembri a stromček si postaví hneď po tom, ako sa vráti z letnej dovolenky. „Vždy to robím, keď sa vrátim z prázdnin,“ povedala 47-ročná Cassie pre What’s The Jam. „Ľuďom to vyčarí úsmev a mojej rodine tiež. To je všetko, čo ma zaujíma.“
Cassie tvrdí, že skoré Vianoce jej pomáhajú prekonať po-dovolenkový útlm. S manželom vraj ani nekupujú darčeky jeden druhému, všetku energiu vkladajú do radosti svojich detí. „Vidieť ich šťastných je pre mňa tá skutočná mágia,“ dodala.
Hlbší a skrytý zmysel výzdoby
Výzdoba má pre rodinu hlboký zmysel aj z iného dôvodu. Cassie na stromček pridáva ozdoby na pamiatku milovaných, ktorí už nie sú medzi nimi. „Môj otec zomrel pred pár rokmi, a tak má svoju vlastnú ozdobu,“ vysvetlila. „A môj syn stratil jedného zo svojich najlepších kamarátov – aj on má na strome ornament.“
V septembri stromčeky, v októbri darčeky: Charlotte zmenila pravidlá Vianoc! Niektorí ju hejtujú, iní obdivujú
Hoci niektorí kritici jej skoré dekorovanie označujú za prehnané, Cassie tvrdí, že prevažuje pozitívna spätná väzba. „Dostala som dokonca vianočné pohľadnice od ľudí z okolia, ktorí to podporujú. Deti sa zastavia pri okne, pozerajú dnu a usmievajú sa. Mňa to zahreje pri srdci, že som niekomu spríjemnila deň.“
Halloween nezanedbá – oslavuje oba sviatky naraz
Napriek tomu, že jej dom vyzerá ako zimná ríša už od septembra, rodina Halloween nevynecháva. „Robíme tekvice a všetko okolo toho, len sme pritom obklopení Vianocami,“ smeje sa Cassie. „Keby to bolo na mne, nechala by som výzdobu celý rok. Svetlá na stromčeku a film v telke – to by som brala stále.“ Väčšina susedov jej nadšenie akceptuje. „Je to jej dom, jej rozhodnutie,“ napísala jedna z obyvateliek. „A ak to spraví radosť deťom, o to lepšie.“ Samozrejme, nájdu sa aj skeptici. „Áno, je na to príliš skoro,“ reagoval ďalší sused. Cassie si však z kritiky ťažkú hlavu nerobí – podľa nej je život krátky na to, aby človek čakal na šťastie až do decembra.