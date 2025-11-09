TRAPAS na halloweenskej párty: Mladík nezvládol prehru, prvý skončil pes! Hostiteľka ho musela vyhodiť

USA - Halloweenový večierok sa pre jedného 23-ročného muža skončil nečakane búrlivo. Po tom, čo prehral súťaž o najlepší kostým so psom v pirátskom oblečku, sa rozhodol obrátiť na Reddit, aby zistil, či naozaj „prekročil hranicu“.
Mladík v príspevku uviedol, že „sa z celej situácie doslova zbláznil“. Ako vysvetlil, tvorbe kostýmov sa venuje s nadšením a venuje jej veľa času aj úsilia. „Kamarátka usporiadala veľkú halloweensku párty a povedala, že súčasťou bude aj súťaž o najlepší kostým do 50 dolárov. Tretie a druhé miesto mali získať 25 dolárov, prvé 50,“ napísal.
Bol presvedčený, že má najlepší kostým
Hoci nešlo o vysokú sumu, pre neho to bola skôr otázka zábavy a uznania. „Chcel som vyhrať, tak som si dal záležať. Šiel som ako Zoro z One Piece a kostým ma vyšiel cez 40 dolárov,“ opísal. Keď na večierok dorazil, prezrel si ostatných súťažiacich a bol presvedčený, že má najlepší kostým. Napokon skončil druhý. „Trochu ma to zamrzelo, ale bral som to športovo. Myslel som si, že keby som si vybral populárnejšiu postavu, možno by to dopadlo inak,“ napísal.
Všetko sa však zvrtlo, keď vyhlásili víťaza — psa oblečeného za piráta. „Keby som prehral s iným človekom, nevadilo by mi to. Ale so psom? To som nevedel prehltnúť,“ priznal. Keď vyjadril svoj nesúhlas, hostiteľka mu vraj len nadšene hovorila, „aký je ten pes rozkošný“. Muž namietal, že to nie je fér, pretože „pes si predsa ani nemohol vybrať, za čo pôjde“.
Kostým bol vlastnoručne robený
„Povedala mi, nech sa upokojím, že ide len o zábavu. Ja som jej na to odvetil, že je absurdné dať 50 dolárov majiteľovi psa, ktorý kúpil lacný kostým z Walmartu, zatiaľ čo my sme si ich vyrábali vlastnoručne,“ pokračoval.
Hádka sa napokon vyhrotila natoľko, že ich museli od seba oddeliť a hostiteľka ho z večierka vyhodila. „Vyhodili ma, vraj som ju pred všetkými zahanbil,“ napísal. Ako píše na svojom portáli magazín People, mladík si však stále myslí, že sa zachoval správne: „Nie je predsa fér, že ľudia súťažia so psom. Keby to bola psia súťaž, nepoviem ani slovo.“
Mal by sa ospravedlniť, radia komentujúci
V komentároch pod jeho príspevkom sa väčšina ľudí postavila na stranu hostiteľky. „Chápem, že si sa snažil a dal do toho prácu, ale prehral si so psom. Prenes sa cez to,“ napísal jeden z diskutujúcich. „Tvoja kamarátka má zjavne radšej psy ako ľudí. A úprimne – aj keby bol ten pes oblečený akokoľvek, asi by aj tak vyhral.“
Ďalší mu poradili, aby sa ospravedlnil hostiteľke aj majiteľovi psa: „Dostal si aspoň časť peňazí späť. Nabudúce choď na párty, kde nie sú povolené domáce zvieratá.“ Iný komentár to vystihol stručne: „Bude veľa ďalších halloweenskych párty. Na túto ťa už ale asi nikto nepozve.“