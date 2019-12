Desivá spomienka na vianočné sviatky: Zastrelili slovenského speváka policajti?!

Peter Fiala sa narodil 29. decembra 1977. Vo svojom živote sa rozhodol ísť cestou umenia a vybral si spevácku kariéru. V roku 2004 mu vyšiel debutový album Ver mi alebo nie, najznámejšou piesňou bol song Keď nestačí slovenčina.

Lenže život mladého speváka skončil v tom istom roku, len pár dní pred jeho 27. narodeninami. Vianočné sviatky tak jeho rodine navždy pripomínajú túto tragédiu a 26. december je pre nich tým najťažším dňom.

Jeho smrť zostáva však aj po mnohých rokoch v podstate nevysvetlená. Výpovede policajtov a svedkov sa rozchádzajú a rodičia mužom zákona neveria. Na prvý pohľad išlo o haváriu, ktorú zapríčinil vodič s alkoholom v krvi.

No objavili sa výpovede, že hliadka auto s mladými ľuďmi prenasledovala a vypálila dokonca aj takzvané varovné výstrely. A tie vraj nesmerovali len na pneumatiky, ale aj priamo do vozidla. Vedľa Petra vtedy sedela len 15-ročná Lenka a podľa nej jedna strela zasiahla speváka do krku. „Som si istý, že Petra zastrelili policajti a teraz to chcú hodiť na nevinného človeka,” povedal v minulosti pre časopis Život jeho otec Viliam.

Nech už bola príčina nešťastnej udalosti akákoľvek, Peter Fiala za ňu zaplatil tú najvyššiu cenu.