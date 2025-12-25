Psík nie je originálny: Otec chcel dať deťom KLOKANA! Vianočný darček UŠIEL skôr, než ho videli deti

UHERSKÉ HRADIŠTĚ - To, čo malo byť originálnym vianočným darčekom, sa zmenilo na pátraciu akciu. V českej obci Huštěnovice ušiel rodine mladý klokan, ktorý sa vybral na vlastnú „vianočnú prechádzku“ a obec teraz prosí verejnosť o pomoc pri jeho hľadaní.
To, čo malo byť originálnym vianočným prekvapením pre deti, sa u našich susedov v Česku zmenilo na nečakanú pátraciu akciu. Rodine z obce Huštěnovice pri Uherskom Hradišti ušiel zo záhrady mladý klokan, ktorý sa stal netradičným darčekom pod stromček.
Ako informuje portál TN.cz, zviera ušlo priamo na Štedrý deň a obec okamžite vyzvala obyvateľov na pomoc pri jeho hľadaní. „Stratil sa klokan menom Skip. Meria približne 80 centimetrov, váži okolo 18 kilogramov. Nie je nebezpečný a je veľmi plachý,“ uviedla obec na sociálnej sieti s prosbou, aby ľudia kontaktovali majiteľa v prípade, že ho uvidia.
Nejde o prvý prípad, keď sa klokan túla po Česku. Len v posledných mesiacoch ušli dve takéto zvieratá, ktoré sa napokon podarilo vypátrať a vrátiť majiteľom. Podobný príbeh zažilo aj Slovensko. Kengura, ktorá sa túlala po Liptove, sa stala miestnou atrakciou. Prežila zimu aj útoky predátorov, no jej príbeh sa napokon skončil tragicky, zahynula po zrážke s autom pri Liptovskej Mare. Objavili sa špekulácie, že aj ona ušla zo súkromného chovu.