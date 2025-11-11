Zabudnite na tabletky! Vo Švédsku spustili prevratnú liečbu: Lekár vám môže predpísať dovolenku v prírode

ŠTOKHOLM - Ako sa dni skracujú a počasie ochladzuje, mnohí z nás snívajú o úniku od každodenného stresu. A podľa novej iniciatívy vo Švédsku by sa takýto únik mohol stať doslova súčasťou liečby.
Cestovná organizácia Visit Sweden spustila kampaň, ktorá prezentuje Švédsko ako krajinu s jednou z najvyšších kvalít života na svete – miesto, kde sa spája duševná pohoda, rovnováha a úzka prepojenosť s prírodou. Novinkou je, že návštevu krajiny možno „predpísať“ ako terapeutický pobyt, dokonca k tomu pripravili aj oficiálny dokument, ktorý si môžete priniesť k svojmu lekárovi.
Vplyv životného štýlu na duševné zdravie
„Švédsko je plné aktivít, ktoré vám urobia dobre,“ uvádza kampaň. „Klasická sauna aktivuje parasympatický nervový systém, čím navodí hlbokú relaxáciu. A v lete tu slnko nezapadá aj 100 dní – predstavte si, čo dokáže nepretržitá svetelná terapia.“
Hoci projekt pôsobí na prvý pohľad s nadhľadom, Visit Sweden doň zapojilo vedcov a psychiatrov, ktorí skutočne skúmajú vplyv švédskeho životného štýlu na duševné zdravie. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) výskumy ukazujú, že častý kontakt s prírodou znižuje stres, zlepšuje kognitívne funkcie, znižuje riziko chorôb a celkovo zlepšuje náladu.
Čerstvý vzduch a príroda
„Žijeme vo svete plnom nepokoja. Mnohí ľudia bojujú so stresom a úzkosťou,“ hovorí Steve Robertshaw, PR manažér Visit Sweden. „Touto iniciatívou chceme ukázať, že švédska príroda a životný štýl môžu byť skutočne súčasťou starostlivosti o pacientov, a to na základe vedeckých dôkazov.“
Aj keď to znie nezvyčajne, podobné prístupy nie sú nové, informuje na svojom portáli indy100.com. Na začiatku 20. storočia lekári bežne odporúčali pacientom s tuberkulózou pobyt v švajčiarskych Alpách – čerstvý vzduch a príroda mali prispieť k uzdraveniu.
Aké aktivity odporúčajú?
Nový „recept“ na švédsky pobyt obsahuje šesť aktivít, ktoré možno odporučiť lekárovi na „predpis“, pričom každá z nich má vedecky podložené benefity. V sprievodnom dokumente sa píše: „Tieto aktivity sú určené pre zdravotníkov, ktorí chcú predpísať pobyt vo Švédsku, alebo pre jednotlivcov plánujúcich dovolenku zameranú na pohodu. Každá činnosť vychádza zo švédskych návykov a má preukázané pozitívne účinky na duševné aj fyzické zdravie.“
Medzi odporúčanými aktivitami sú napríklad:
- Jazda na bicykli po Švédsku – podporuje kardiovaskulárne zdravie a znižuje stres.
- „Lesné kúpele“ (forest bathing) – v krajine, kde 70 % územia pokrývajú lesy, pomáhajú znížiť krvný tlak a zlepšiť koncentráciu.
- Spánok pod hviezdami – pomáha obnoviť prirodzený spánkový rytmus a celkovú pohodu.
- Hudobný výlet – keďže Švédsko patrí medzi najväčšie „metalové“ krajiny sveta, výskumy ukazujú, že aj extrémne žánre, ako death metal, môžu znižovať hnev.
Zaujímavé je, že podľa globálneho prieskumu YouGov by až 67 % lekárov vo Veľkej Británii odporučilo Švédsko ako destináciu vhodnú na zlepšenie zdravia.