TRAGICKÁ dopravná nehoda v Prievidzi: Z auta zostal len vrak, pomoc prišla až po HODINÁCH! Vodičovi už nedokázali pomôcť

PRIEVIDZA - Štedrý deň sa v Prievidzi začal tragicky. Pri čerpacej stanici na Nadjazdovej ulici došlo k vážnej dopravnej nehode, po ktorej zostalo osobné vozidlo úplne zdemolované. Vodič (†47) utrpel zranenia, ktorým podľahol.
K tragickej dopravnej nehode došlo na Štedrý deň (24. decembra) pri čerpacej stanici na Nadjazdovej ulici v Prievidzi. Podľa informácií, ktoré na sociálnej sieti zverejnila miestna odťahová služba, sa nehoda mala stať ešte počas nočných hodín, záchranné zložky však boli privolané až s výrazným časovým odstupom.
Príčiny dopravnej nehody polícia vyšetruje a začala trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia. Počas obhliadky miesta zaistili policajti i rýchlomer z auta, zasekol sa na rýchlosti 200 kilometrov za hodinu. Informovala o tom vo štvrtok vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Ingrid Krajčíková pre TASR.
Pomoc privolali až po hodinách
Odťahová služba vo svojom príspevku upozornila na zarážajúci prístup niektorých svedkov. „Stalo sa to v noci, ale ľudia sú tak neohľaduplní, že si radšej nehodu fotia a píšu nevhodné komentáre na sociálnych sieťach, než by okamžite zavolali záchranné zložky,“ uviedla.
Oznámenie o nehode prijali policajti na tiesňovú linku na Štedrý deň dopoludnia. „Na základe doteraz vykonaného vyšetrovania zistili, že 47-ročný vodič viedol svoje osobné auto značky Opel po ceste I/64 v smere od Novák na Prievidzu, pričom z doposiaľ nezistených príčin vyšiel mimo cesty vpravo, kde prešiel cez odvodňovací kanál a prednou časťou vozidla narazil do betónovej odvodňovacej rúry,“ opísala Krajčíková.