Štvrtok25. december 2025, dnes je 1. sviatok vianočný,

Rodinná tragédia na Štedrý deň: Štyroch členov jednej rodiny našli mŕtvych v dvoch krajinách!

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
TASR

ŽENEVA - Štyroch členov jednej rodiny našli mŕtvych na Štedrý deň vo Švajčiarsku a Lichtenštajnsku, uviedla vo štvrtok tamojšia polícia. Informuje správa agentúry DPA.

Spočiatku bolo objavené len jedno telo na brehu rieky Rýn pri meste Sevelen vo švajčiarskom kantóne St. Gallen, neďaleko Lichtenštajnska. Polícia telo identifikovala ako 41-ročného muža pochádzajúceho z Lichtenštajnska. Ukázalo sa, že išlo o vedúceho zamestnanca obce Triesen, ktorého pred niekoľkými dňami suspendovali pre nezrovnalosti v účtovníctve, uviedla polícia podľa agentúry Reuters.

Až neskôr našli tri ďalšie telá

Až neskôr našli tri ďalšie telá v lichtenštajnskom hlavnom meste Vaduz. Polícia zistila, že v prípade obetí ide o príbuzných. Z výsledkov počiatočnej fázy vyšetrovania vyplýva, že obeťami nájdenými vo Vaduze sú mužov 73-ročný otec, 68-ročná matka a 45-ročná sestra, píše DPA.

Ani polícia v St. Gallene, ani polícia v Lichtenštajnsku pôvodne nezverejnila príčiny úmrtí. Lichtenštajnská polícia zdôraznila, že obyvateľstvu nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Lichtenštajnsko je malé nezávislé vnútrozemské kniežatstvo medzi Švajčiarskom a Rakúskom s približne 40.000 obyvateľmi, dodáva DPA.

Folkloristi sa počas sviatkov menia na koledníkov
Folkloristi sa počas sviatkov menia na koledníkov
Správy
Každé Vianoce sú vždy originálne a nové, s novým posolstvom, uviedol Judák
Každé Vianoce sú vždy originálne a nové, s novým posolstvom, uviedol Judák
Správy
Organ v Bazilike sv. Ondreja sa dostal do zoznamu pamiatkového fondu
Organ v Bazilike sv. Ondreja sa dostal do zoznamu pamiatkového fondu
Správy

Na snímke z 12.
Zimné extrémy: TOTO boli najväčšie kalamity, ktoré zasiahli Slovensko
Domáce
Ak máte vodičák spred
Ak máte vodičák spred roka 2013, poriadne spozornite: ZMENY po prvom januári, táto skupina sa tomu nevyhne!
Domáce
Prípadom sa zaoberá polícia.
AKTUÁLNE Hrôzostrašný nález v Prievidzi: Muž (†37) mal po celom tele krvavé zranenia a modriny!
Domáce
Vianočné sviatky v Bardejove: Folkloristi z Čerhovčana oživili tradíciu koledovania v rusínskych krojoch
Vianočné sviatky v Bardejove: Folkloristi z Čerhovčana oživili tradíciu koledovania v rusínskych krojoch
Bardejov

