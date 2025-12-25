Rodinná tragédia na Štedrý deň: Štyroch členov jednej rodiny našli mŕtvych v dvoch krajinách!

ŽENEVA - Štyroch členov jednej rodiny našli mŕtvych na Štedrý deň vo Švajčiarsku a Lichtenštajnsku, uviedla vo štvrtok tamojšia polícia. Informuje správa agentúry DPA.
Spočiatku bolo objavené len jedno telo na brehu rieky Rýn pri meste Sevelen vo švajčiarskom kantóne St. Gallen, neďaleko Lichtenštajnska. Polícia telo identifikovala ako 41-ročného muža pochádzajúceho z Lichtenštajnska. Ukázalo sa, že išlo o vedúceho zamestnanca obce Triesen, ktorého pred niekoľkými dňami suspendovali pre nezrovnalosti v účtovníctve, uviedla polícia podľa agentúry Reuters.
Až neskôr našli tri ďalšie telá
Až neskôr našli tri ďalšie telá v lichtenštajnskom hlavnom meste Vaduz. Polícia zistila, že v prípade obetí ide o príbuzných. Z výsledkov počiatočnej fázy vyšetrovania vyplýva, že obeťami nájdenými vo Vaduze sú mužov 73-ročný otec, 68-ročná matka a 45-ročná sestra, píše DPA.
Ani polícia v St. Gallene, ani polícia v Lichtenštajnsku pôvodne nezverejnila príčiny úmrtí. Lichtenštajnská polícia zdôraznila, že obyvateľstvu nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Lichtenštajnsko je malé nezávislé vnútrozemské kniežatstvo medzi Švajčiarskom a Rakúskom s približne 40.000 obyvateľmi, dodáva DPA.