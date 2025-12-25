Smutná správa zo šoubiznisu: Zomrel uznávaný režisér a herec!

TEL AVIV - Vo veku 72 rokov zomrel palestínsko-izraelský režisér a herec Muhammad Bakrí. Informovali o tom dnes agentúry AFP a AP s odvolaním sa na jeho rodinu a lekára. Bakrí sa vo svojej tvorbe snažil podľa AP zachytiť zložitosť palestínskej identity. Preslávil sa okrem iného dokumentárnou snímkou Jenin, Jenin (Džanín, Džanín). Hral tiež vo filme Všetko, čo z teba zostalo, ktorý sa dostal do užšieho výberu na cenu Oscar.
Umelec zomrel v nemocnici v meste Naharija na severe Izraela, povedal agentúre AFP jej hovorca. Podľa rodiny zomrel Bakrí na následky srdcových a pľúcnych ťažkostí.
Bakrí sa narodil v roku 1953 na severe Izraela v palestínskej rodine a mal izraelský pas. Vyštudoval univerzitu v Tel Avive a začal pôsobiť ako filmový a divadelný herec. V 80. a 90. rokoch sa objavil v niekoľkých slávnych izraelských filmoch, hral tiež v izraelskom národnom divadle.
Na medzinárodnej scéne sa Bakrí preslávil v roku 2002 vďaka dokumentárnej snímke Jenin, Jenin o izraelskom útoku na utečenecký tábor Džanín na severe okupovaného Západného brehu Jordánu pri palestínskom povstaní označovanom ako druhá intifáda. Izrael film, ktorý sa sústredil na utrpenie palestínskych obyvateľov a na údajné izraelské vojnové zločiny, zakázal. Po uvedení snímky sa Bakrí v Izraeli stal kontroverznou postavou a čelil kvôli nemu tiež súdnym sporom.
Bakrí vytvoril tiež niekoľko dokumentárnych snímok o situácii palestínskych občanov Izraela. Ako herec hral hebrejsky aj arabsky. V snímke Všetko, čo z teba zostalo z tohto roka, hral Bakrí po boku svojich synov Adama a Sáliha. Dráma zachytáva život palestínskej rodiny za viac ako 76 rokov a Americká filmová akadémia ho zaradila do užšieho výberu v kategórii zahraničných filmov.