Pošta mení od nového roka pravidlá: PREHĽAD nových taríf! Za TOTO si priplatíte, niektoré poplatky sa RUŠIA

BRATISLAVA - S príchodom nového roka sa toho veľa mení a výnimkou nie je ani cenník Slovenskej pošty. Od 1. januára 2026 pošta upraví tarify univerzálnej poštovej služby pre vnútroštátny a medzinárodný styk. Ceny listových zásielok, ktorých je každým rokom menej, sa mierne navýšia, balíky zlacnejú a na online podaní zásielok klienti ušetria viac ako doteraz. Pošta zároveň ruší poplatky za dve obľúbené služby.
Pošta vysvetlila, že týmito zmenami reaguje na vývoj zákazníckeho správania, rast prevádzkových a technologických nárokov a zároveň podporuje moderné, rýchlejšie a pre klientov výhodnejšie formy podania. „Úprava taríf je nevyhnutná na to, aby sme mohli aj naďalej poskytovať spoľahlivú univerzálnu službu v požadovanej kvalite, a to v každom regióne Slovenska. Výnosy z listov dlhodobo klesajú, no nároky na prevádzku a bezpečnosť rastú. Zmeny preto nastavujeme tak, aby boli pre zákazníkov čo najmenej zaťažujúce – výrazne zvýhodňujeme online podanie a pri balíkoch, o ktoré je najväčší záujem, ceny dokonca znižujeme,“ uviedol generálny riaditeľ Slovenskej pošty Vladislav Kupka.
Listové zásielky
Sadzba za základný list do 50 g (List 2. triedy) bude od januára 1,40 €, čo predstavuje navýšenie o 0,20 €. S tým súvisia aj ďalšie úpravy pri doporučených, úradných a poistených zásielkach podaných na priehradke. Úpravy sa dotknú aj poštových poukazov a SIPO, vzhľadom na ich klesajúci trend a rastúce náklady spojené so spracovaním. Kompenzáciou týchto zmien je vyššie cenové zvýhodnenie online podania zásielok – cez Mobilnú aplikáciu Slovenskej pošty alebo ePodací hárok. Napríklad za doporučený list 1. triedy od januára zaplatíme 3,80 € na priehradke, pri online podaní iba 2,90 €. Poistený list 1. triedy do 500 € bude stáť 4,30 € na priehradke, pri online podaní 3,40 €. Zákazník tak ušetrí až 90 centov na jednom podaji, keďže úpravy cien v elektronických kategóriách sú nižšie.
Balíkové zásielky – na priehradke bez zmeny, online lacnejšie
Ceny balíkov podaných na priehradke zostávajú rovnaké a balíky podané online budú lacnejšie ako doteraz, ceny klesnú o 10 centov. Nové sadzby tak začínajú už na 3 eurách.
Konkrétne úpravy:
- balík na poštu/výdajné miesto do 5 kg: z 3,10 € na 3,00 €
- balík do 10 kg: z 3,50 € na 3,40 €
Poplatky za užitočné služby sa rušia
Opakované doručovanie alebo preposlanie zásielky na inú adresu patria medzi dve najobľúbenejšie služby, ktoré šetria zákazníkom čas a od nového roka aj peniaze. Keď si v schránke, po neúspešnom pokuse o doručenie zásielky nájdu žltý lístok, nie je nutné ísť hneď na poštu. Klienti môžu požiadať, aby im bola zásielka doručená opakovane - buď na tú istú alebo na inú adresu (do práce, na inú poštu). Rovnakú možnosť majú aj v prípade balíka v preprave, keď im nevyhovuje čas a miesto plánovaného doručenia. Kým opakované doručenie bolo doteraz spoplatnené sumou 2 € a preposlanie zásielky na inú adresu cenou 3,50 €, od januára 2026 budú tieto služby pre klientov úplne zadarmo. Klienti o ne môžu požiadať telefonicky, na webe v časti Sledovanie zásielok alebo cez mobilnú aplikáciu. Ide o jedno z opatrení, ktoré má kompenzovať úpravy cien a zároveň zvýšiť komfort zákazníkov.
Medzinárodné zásielky
V rámci zmeny cenníka služieb sa upravujú aj maximálne ceny univerzálnej služby v medzinárodnom styku. Ceny balíkov do Českej republiky a krajín Európy zostávajú rovnaké. Pri balíkoch do ostatných krajín sveta sa cena upraví smerom nahor do 4 €.