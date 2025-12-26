Piatok26. december 2025, meniny má Štefan, zajtra Filoména

TOTO sa vo vesmíre nerieši nahlas: Ako zvládajú astronautky menštruáciu? Jednoznačná odpoveď na TABU tému

Ilustračné foto Zobraziť galériu (3)
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/

LISABON - Pobyt vo vesmíre prináša množstvo výziev, o ktorých sa bežne nehovorí. Jednou z nich je aj menštruácia astronautiek v prostredí bez gravitácie. Vedci dnes už majú odpovede na otázky, ktoré ešte donedávna ostávali na okraji záujmu.

Aj vzhľadom na to, že jednorazové vložky a tampóny predstavujú obrovské množstvo odpadu, Európanky ich ročne spotrebujú približne 590-tisíc ton, Svetová zdravotnícka organizácia odporúča používať opakovane použiteľné hygienické pomôcky, ako sú menštruačné nohavičky alebo kalíšky. Prvý menštruačný kalíšok bol patentovaný už začiatkom 20. storočia, no svoju popularitu si získal až v posledných desaťročiach. A pred tromi rokmi sa po prvý raz dostal aj do rakety.

TOTO sa vo vesmíre
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: Getty Images)

Astrobiológovia a vesmírni inžinieri z portugalskej technickej univerzity Técnico Lisboa pod vedením doktorky Lígie Coelho založili výskumnú skupinu AstroCup a v roku 2022 „posadili“ dva menštruačné kalíšky do kovového boxu na bezpilotný raketový let. Ten trval približne deväť minút a dosiahol výšku tri kilometre. Výsledky výskumu zverejnili začiatkom decembra v časopise Women’s Health.

Kalíšky museli zvládnuť preťaženie, vibrácie aj zmeny teploty či tlaku

Silikónové menštruačné kalíšky značky Lunette museli v rámci experimentu odolať podmienkam, ktoré by mohli narušiť ich štruktúru či schopnosť zadržiavať tekutinu. Vedci namiesto krvi použili zmes glycerolu a vody. Testy vykonané pred štartom aj po návrate priniesli výborné výsledky – kalíšky zvládli preťaženie, vibrácie aj zmeny teploty a tlaku, zostali tesné, nedošlo ku kontaminácii a materiál sa nepoškodil.

Vesmír pripravil ĎALŠIE prekvapenie: Saturn má OVEĽA viac mesiacov, než si vedci mysleli! Najskôr tomu odmietali veriť Prečítajte si tiež

Vesmír pripravil ĎALŠIE prekvapenie: Saturn má OVEĽA viac mesiacov, než si vedci mysleli! Najskôr tomu odmietali veriť

Výskumníci však upozorňujú, že je potrebné ďalšie testovanie, najmä v prostredí zníženej gravitácie a pri dlhších misiách. Ich cieľom je dopraviť rôzne typy menštruačných pomôcok na Medzinárodnú vesmírnu stanicu, kde by sa dala overiť ich praktická použiteľnosť.

Hygiena na ISS je náročná

Zatiaľ ide len o prvý krok. Reálnemu používaniu bránia viaceré prekážky – hygiena na ISS je náročná, voda je prísne limitovaná a recyklačný systém nepočíta s menštruačnou krvou. Mikrogravitácia navyše komplikuje výmenu hygienických pomôcok. Ich výhodou však zostáva výrazne menšie množstvo odpadu. Za ideálny stav vo vesmíre sa preto zatiaľ považuje nemenštruovanie.

TOTO sa vo vesmíre
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: Getty Images)

Väčšina žien si pred letom do vesmíru menštruačný cyklus potláča hormonálnou antikoncepciou, čo je podľa štúdií najčastejšia a lekármi akceptovaná voľba. Okrem praktických dôvodov prináša úľavu od bolesti, únavy a hormonálnych výkyvov. Nie všetky astronautky však túto možnosť môžu alebo chcú využiť. Hormóny môžu viesť k rednutiu kostí, čo je vo vesmíre obzvlášť rizikové, a pri dlhých misiách si vyžadujú aj veľké množstvo tabliet a plastového odpadu.

Za všetkým hľadaj ženu

Ako vhodnejšia alternatíva sa preto uvádza dlhodobo reverzibilná antikoncepcia, napríklad vnútromaternicové telieska či implantáty, ktoré podľa pozemských štúdií neovplyvňujú hustotu kostí. Odporúča sa ich zavedenie aspoň jeden a pol až dva roky pred letom, aby sa telo stihlo prispôsobiť. Výskum ich bezpečnosti priamo vo vesmíre však zatiaľ chýba.

NAJKRUTEJŠIA planéta vesmíru! Sklenený dážď a vražedné vetry: NASA hlási extrém, aký Zem nepozná Prečítajte si tiež

NAJKRUTEJŠIA planéta vesmíru! Sklenený dážď a vražedné vetry: NASA hlási extrém, aký Zem nepozná

Nie je náhodou, že za týmito výskumami stoja ženy. Menštruácia bola v kozmickom výskume dlhé roky prehliadanou témou, čo ilustruje aj známa historka z roku 1984, keď sa inžinier NASA spýtal astronautky Sally Ride, či jej na dvojtýždňovú misiu bude stačiť 100 tampónov. Rovnako absurdne pôsobí aj návrh kufríka na mejkap pre astronautky.

S rastúcim počtom žien vo vesmíre bude nevyhnutné venovať ženskému zdraviu väčšiu pozornosť. Ak chce ľudstvo dlhodobo pôsobiť na Mesiaci či Marse, bude musieť riešiť nielen menštruačný cyklus, ale raz aj reprodukciu vo vesmíre.

Viac o téme: VesmírMenštruáciaŽenyGravitácia
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO klokan Skip
Psík nie je originálny: Otec chcel dať deťom KLOKANA! Vianočný darček UŠIEL skôr, než ho videli deti
Zaujímavosti
Po operácii v Turecku
DESIVÁ daň za ušetrené peniaze: Turecký zubár jej zničil prepážku! Žena prežíva hrôzu, jej nos ODPADOL
Zaujímavosti
MINÚTY HRÔZY v saune:
MINÚTY HRÔZY v saune: Dvere sa zasekli a trojica uviazla v ROZŽERAVENEJ SAUNE! Pomoc prišla z miesta, kde ju nečakali
Zaujímavosti
TOTO sú slová, ktoré
TOTO sú slová, ktoré ovládli rok 2025: Matcha, skibidi a… 67?! Poznáte ich význam alebo ste úplne mimo?
Zaujímavosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Slovenský reprezentant v rýchlostnom lyžovaní Michal Bekeš praje k Vianociam a novému roku
Slovenský reprezentant v rýchlostnom lyžovaní Michal Bekeš praje k Vianociam a novému roku
Zoznam TV
Folkloristi sa počas sviatkov menia na koledníkov
Folkloristi sa počas sviatkov menia na koledníkov
Správy
Každé Vianoce sú vždy originálne a nové, s novým posolstvom, uviedol Judák
Každé Vianoce sú vždy originálne a nové, s novým posolstvom, uviedol Judák
Správy

Domáce správy

Ilustračné foto
Pošta mení od nového roka pravidlá: PREHĽAD nových taríf! Za TOTO si priplatíte, niektoré poplatky sa RUŠIA
Domáce
VÝPADOK bánk postihol aj
VÝPADOK bánk postihol aj Slovensko: Bankové prevody sú POZASTAVENÉ! Peniaze uvidíte až po sviatkoch
Domáce
Ak máte vodičák spred
Ak máte vodičák spred roka 2013, poriadne spozornite: ZMENY po prvom januári, táto skupina sa tomu nevyhne!
Domáce
Vianočné sviatky v Bardejove: Folkloristi z Čerhovčana oživili tradíciu koledovania v rusínskych krojoch
Vianočné sviatky v Bardejove: Folkloristi z Čerhovčana oživili tradíciu koledovania v rusínskych krojoch
Bardejov

Zahraničné

DESIVÝ návrat z dovolenky:
DESIVÝ návrat z dovolenky: Rodina nastúpila do lietadla s mŕtvou babičkou! Tvrdili, že je LEN UNAVENÁ
Zahraničné
Rodinná tragédia na Štedrý
Rodinná tragédia na Štedrý deň: Štyroch členov jednej rodiny našli mŕtvych v dvoch krajinách!
Zahraničné
Izraelská armáda zabila člena
Izraelská armáda zabila člena elitných iránskych jednotiek v Libanone
Zahraničné
Šok v Pelhřimove! V
Šok v Pelhřimove! V rodinnom dome explodovala plynová bomba
Zahraničné

Prominenti

73 rokov od premiéry
73 rokov od premiéry Pyšnej princeznej: Aha, ako vyzerá hlavná predstaviteľka (93) rozprávky!
Domáci prominenti
Desivá spomienka na vianočné
Desivá spomienka na vianočné sviatky: Zastrelili slovenského speváka policajti?!
Osobnosti
Svadby 2025: Tieto celebrity
Svadby 2025: Tieto celebrity sa zosobášili TAJNE, tieto v zahraničí a Jančík sa ženil v stodole!
Domáci prominenti
Ilustračné foto
Smutná správa zo šoubiznisu: Zomrel uznávaný režisér a herec!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

TOTO sa vo vesmíre
TOTO sa vo vesmíre nerieši nahlas: Ako zvládajú astronautky menštruáciu? Jednoznačná odpoveď na TABU tému
Zaujímavosti
Po operácii v Turecku
DESIVÁ daň za ušetrené peniaze: Turecký zubár jej zničil prepážku! Žena prežíva hrôzu, jej nos ODPADOL
Zaujímavosti
Ak objavíte tieto príznaky
Ak objavíte tieto príznaky na nohách, neignorujte ich: Môže vám ísť o život
vysetrenie.sk
FOTO klokan Skip
Psík nie je originálny: Otec chcel dať deťom KLOKANA! Vianočný darček UŠIEL skôr, než ho videli deti
Zaujímavosti

Dobré správy

Dôležitá trasa je znovu
Dôležitá trasa je znovu obnovená: Východniarov čaká aj jedna veľká novinka
regiony.zoznam.sk
Novú apku známej banky
Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
vosveteit.sk
Čas na prestup v
Čas na prestup v známej stanici sa výrazne skráti: Žilinský kraj hlási viaceré novinky
zilina.zoznam.sk
ZSSK meria spokojnosť kontinuálne
Pozrite si, čo hovoria najnovšie dáta o cestovaní na Slovensku: Výsledky vás prekvapia
Domáce

Ekonomika

Očakávané zvýšenie dôchodkov sa blíži: Kto, kedy a o koľko viac dostane? (kalkulačka)
Očakávané zvýšenie dôchodkov sa blíži: Kto, kedy a o koľko viac dostane? (kalkulačka)
Padol druhý najvyšší jackpot v histórii: Výherca stojí pred veľkou dilemou! Čo by ste urobili vy?
Padol druhý najvyšší jackpot v histórii: Výherca stojí pred veľkou dilemou! Čo by ste urobili vy?
10 príbehov o Vianociach, ktoré vám vyrazia dych: Prečo jedia Japonci v KFC a ako náhoda stvorila miliardový biznis s papierom?
10 príbehov o Vianociach, ktoré vám vyrazia dych: Prečo jedia Japonci v KFC a ako náhoda stvorila miliardový biznis s papierom?
Čistá nádhera alebo gýč? Pozrite si, ako vyzerajú Vianoce v rôznych kútoch planéty! (foto)
Čistá nádhera alebo gýč? Pozrite si, ako vyzerajú Vianoce v rôznych kútoch planéty! (foto)

Varenie a recepty

Ako ohriať rezeň, aby zostal chutný a chrumkavý? Mikrovlnke sa vyhnite, lepšia je táto možnosť.
Ako ohriať rezeň, aby zostal chutný a chrumkavý? Mikrovlnke sa vyhnite, lepšia je táto možnosť.
Zemiakový šalát ako od mamičky. Vyskúšajte osvedčené spôsoby, čím ho dochutiť k dokonalosti.
Zemiakový šalát ako od mamičky. Vyskúšajte osvedčené spôsoby, čím ho dochutiť k dokonalosti.
Ako dlho vydrží zemiakový šalát? Najčastejšia chyba pri skladovaní
Ako dlho vydrží zemiakový šalát? Najčastejšia chyba pri skladovaní
Skladovanie potravín
Vyprážaný kapor: Prešľapy, ktoré pokazia štedrovečernú klasiku
Vyprážaný kapor: Prešľapy, ktoré pokazia štedrovečernú klasiku
Rady a tipy

Šport

AKTUÁLNE Rozhodlo sa o Karlosovi Vémolovi: Vypovedal na súde, hrozí mu kolaps
AKTUÁLNE Rozhodlo sa o Karlosovi Vémolovi: Vypovedal na súde, hrozí mu kolaps
Bojové športy
Legendy, na ktoré nikdy nezabudneme: Športový svet sa tento rok rozlúčil s mnohými osobnosťami
Legendy, na ktoré nikdy nezabudneme: Športový svet sa tento rok rozlúčil s mnohými osobnosťami
Ostatné
Z poloprázdnych tribún vedia vykúzliť parádne návštevnosti: Šikovný ťah organizátorov na APN
Z poloprázdnych tribún vedia vykúzliť parádne návštevnosti: Šikovný ťah organizátorov na APN
Reprezentácia
Anglický klub oplakáva smrť najväčšej legendy: Picasso nášho športu
Anglický klub oplakáva smrť najväčšej legendy: Picasso nášho športu
Premier League

Auto-moto

Nafta, automat, 4x4, 7 miest a vôňa kože. Toto auto vie ako potrápiť prémiovky
Nafta, automat, 4x4, 7 miest a vôňa kože. Toto auto vie ako potrápiť prémiovky
Novinky
Regály formujú moderné skladovanie a zvyšujú efektivitu logistických priestorov
Regály formujú moderné skladovanie a zvyšujú efektivitu logistických priestorov
Správy
NDS ukázala tunel Višňové verejnosti. Taký veľký záujem nečakali
NDS ukázala tunel Višňové verejnosti. Taký veľký záujem nečakali
Doprava
VIDEO: Toto by ste zažiť nechceli. Lietadlo mu zosadlo rovno na hlavu
VIDEO: Toto by ste zažiť nechceli. Lietadlo mu zosadlo rovno na hlavu
Zaujímavosti

Kariéra a motivácia

Prečo si mladí profesionáli masovo vyberajú „gig economy“ miesto stabilnej práce: Odhalené tajomstvá trendu
Prečo si mladí profesionáli masovo vyberajú „gig economy“ miesto stabilnej práce: Odhalené tajomstvá trendu
Trendy na trhu práce
Prečo už lojalita v práci nestačí: Keď nový kolega zarobí viac a vy stojíte na mieste
Prečo už lojalita v práci nestačí: Keď nový kolega zarobí viac a vy stojíte na mieste
Mzda
Prečo aj dokonalý životopis nemusí stačiť: Toto vás môže pripraviť o vysnívanú prácu
Prečo aj dokonalý životopis nemusí stačiť: Toto vás môže pripraviť o vysnívanú prácu
CV a motivačný list
Ako slušne povedať šéfovi „nie“ a neprísť o prácu
Ako slušne povedať šéfovi „nie“ a neprísť o prácu
Vzťahy na pracovisku

Technológie

Budeme prepisovať učebnice biológie? Vedci narazili na organizmus, ktorý porušuje základné pravidlo života
Budeme prepisovať učebnice biológie? Vedci narazili na organizmus, ktorý porušuje základné pravidlo života
Veda a výskum
Gravitácia môže byť dôkazom, že realita funguje ako simulácia: Vedci prišli s tvrdením, ktoré spochybňuje samotnú realitu
Gravitácia môže byť dôkazom, že realita funguje ako simulácia: Vedci prišli s tvrdením, ktoré spochybňuje samotnú realitu
Správy
Nový betón z odpadu zvládol testy, pri ktorých klasické zmesi zlyhali
Nový betón z odpadu zvládol testy, pri ktorých klasické zmesi zlyhali
Veda a výskum
Žiješ v evolučnej pasci. Ľudia sú stvorení pre prírodu, nie pre moderný život. Následky na zdraví vidíme každý deň, hovoria vedci
Žiješ v evolučnej pasci. Ľudia sú stvorení pre prírodu, nie pre moderný život. Následky na zdraví vidíme každý deň, hovoria vedci
Veda a výskum

Bývanie

Je luxusný, ale mohol by ísť mnohým príkladom! Dal prácu 200 remeselníkom a uctil si dedičstvo, tradície a ľudskú prácu
Je luxusný, ale mohol by ísť mnohým príkladom! Dal prácu 200 remeselníkom a uctil si dedičstvo, tradície a ľudskú prácu
Za chrbtom máte krásny les, pred sebou raj. Chatu pri Smižanoch postavili na to, aby ste si mohli poriadne oddýchnuť
Za chrbtom máte krásny les, pred sebou raj. Chatu pri Smižanoch postavili na to, aby ste si mohli poriadne oddýchnuť
12 skvelých tipov, ako využiť baliaci papier z Vianoc. Napadlo by vám také praktické riešenie do záhrady?
12 skvelých tipov, ako využiť baliaci papier z Vianoc. Napadlo by vám také praktické riešenie do záhrady?
Môjdom.sk vám želá tie najkrajšie Vianoce
Môjdom.sk vám želá tie najkrajšie Vianoce

Pre kutilov

Ako na výborné domáce langoše? Príprava je síce prácnejšia, ale výsledok stojí za to!
Ako na výborné domáce langoše? Príprava je síce prácnejšia, ale výsledok stojí za to!
Recepty
Čo robiť, aby banány nezhnedli? Vyskúšajte trik, vďaka ktorému si banány dlhšie udržia čerstvosť
Čo robiť, aby banány nezhnedli? Vyskúšajte trik, vďaka ktorému si banány dlhšie udržia čerstvosť
Zelenina a ovocie
Lepšia ako z obchodu! Poctivá domáca Marlenka, ktorá sa rozplýva na jazyku
Lepšia ako z obchodu! Poctivá domáca Marlenka, ktorá sa rozplýva na jazyku
Recepty
Chcete medovníky s farebnou polevou? Vyskúšajte prírodné farbivá – nájdete ich aj doma
Chcete medovníky s farebnou polevou? Vyskúšajte prírodné farbivá – nájdete ich aj doma
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Horoskop manželstva na rok 2026 podľa znamení: Vzťahy, zásnuby a možné svadby
Partnerský horoskop
Horoskop manželstva na rok 2026 podľa znamení: Vzťahy, zásnuby a možné svadby
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
VÝPADOK bánk postihol aj
Domáce
VÝPADOK bánk postihol aj Slovensko: Bankové prevody sú POZASTAVENÉ! Peniaze uvidíte až po sviatkoch
DESIVÝ návrat z dovolenky:
Zahraničné
DESIVÝ návrat z dovolenky: Rodina nastúpila do lietadla s mŕtvou babičkou! Tvrdili, že je LEN UNAVENÁ
Ak máte vodičák spred
Domáce
Ak máte vodičák spred roka 2013, poriadne spozornite: ZMENY po prvom januári, táto skupina sa tomu nevyhne!
Na snímke z 12.
Domáce
Zimné extrémy: TOTO boli najväčšie kalamity, ktoré zasiahli Slovensko

Ďalšie zo Zoznamu