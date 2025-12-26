Piatok26. december 2025, meniny má Štefan, zajtra Filoména

VÝPADOK bánk postihol aj Slovensko: Bankové prevody sú POZASTAVENÉ! Peniaze uvidíte až po sviatkoch

BRATISLAVA - Ak plánujete počas sviatkov posielať peniaze, zbystrite pozornosť. Klasické bankové prevody v eurozóne sú dočasne pozastavené a v praxi to znamená, že niektoré platby sa na účtoch príjemcov objavia až po niekoľkých dňoch.

Kto sa chystá počas vianočných sviatkov posielať peniaze medzi bankami, mal by spozornieť. Od štvrtka 25. decembra totiž v eurozóne dočasne nefungujú klasické medzibankové prevody. Obnovenie systému je naplánované až na nedeľu 28. decembra 2025, pričom reálne spracovanie platieb prebehne až v pondelok ráno.

Obmedzenie sa dotklo aj Slovenska

Ako upozorňuje portál Techstock, obmedzenie sa týka štandardných bankových prevodov medzi bankami v krajinách platiacich eurom, teda aj na Slovensku. Dôvodom je plánovaná technická odstávka centrálneho platobného systému Európskej centrálnej banky s označením T2, ktorú predĺžili sviatky v kombinácii s víkendom.

Peniaze uvidíte až po sviatkoch

V praxi to znamená, že ak odošlete peniaze klasickým spôsobom, príjemca ich uvidí na účte až v pondelok 29. decembra. Rýchlejšou možnosťou sú okamžité SEPA platby, ktoré však musia podporovať obe zapojené banky. Nedotknuté zostávajú aj prevody medzi účtami v rámci tej istej banky.

Obmedzenie zasiahne stovky bánk naprieč eurozónou vrátane veľkých finančných inštitúcií v Nemecku, Francúzsku či Taliansku. Zahraničné médiá zároveň upozorňujú, že výpadok môže skomplikovať vyplácanie miezd, úhrady nájomného aj platby dodávateľom v podnikateľskom sektore.

