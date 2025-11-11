Zabudnite na zubára: Nový gél obnoví vaše zuby bez bolesti a vŕtania! Revolúcia v zubnej medicíne

NOTTINGHAM - Vedci z Univerzity v Nottinghame ohlásili prielom, ktorý môže navždy zmeniť starostlivosť o zuby. Vyvinuli špeciálny bielkovinový gél, ktorý dokáže opraviť a regenerovať zubnú sklovinu – tú istú vrstvu, ktorú si telo prirodzene nedokáže obnoviť. Podľa odborníkov ide o objav, na ktorý stomatológovia čakali celé desaťročia.
Tím špecialistov z Univerzity v Nottinghame, konkrétne z farmaceutickej fakulty a katedry chemického a environmentálneho inžinierstva, spolupracoval s vedcami z rôznych krajín na vývoji látky, ktorá dokáže posilniť zubnú sklovinu a chrániť zuby pred kazom.
Nový bielkovinový gél napodobňuje procesy, ktoré prebiehajú v detstve počas prirodzeného vývoja zubnej skloviny. V praxi funguje ako lešenie, na ktorom sa vďaka iónom vápnika a fosfátu obsiahnutým v slinách postupne vytvára nová, zdravá vrstva skloviny.
Výsledky výskumu boli publikované v renomovanom vedeckom časopise Nature Communications. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie trpí ochoreniami ústnej dutiny viac ako 3,7 miliardy ľudí, pričom poškodenie skloviny je jednou z hlavných príčin týchto problémov.
Degradácia skloviny môže viesť k infekciám, zvýšenej citlivosti či strate zubov, ktoré sú často spojené aj so závažnejšími ochoreniami, ako je cukrovka alebo kardiovaskulárne choroby. Doterajšie metódy, ako sú fluoridové nátery, dokážu len zmierniť príznaky, no sklovina sa sama prirodzene neobnovuje. Práve preto považujú odborníci nový objav za zásadný prelom.
Profesor Álvaro Mata, vedúci výskumu a odborník na biomedicínske inžinierstvo, uviedol, že látka sa dá aplikovať jednoducho a rýchlo. Podľa jeho slov by sa prvé produkty mohli objaviť už budúci rok a pomôcť pacientom po celom svete. Profesor Paul Hatton z Univerzity v Sheffielde označil objav za „svätý grál“ zubnej vedy. Podľa neho ide o prelom, na ktorý výskumníci čakali celé desaťročia, pretože schopnosť znovu vytvoriť prirodzenú zubnú sklovinu bola doteraz považovaná za nemožnú.