Žalostný pohľad na detskú hereckú hviezdu: VIDEO Je z neho bezdomovec!

LOS ANGELES - Ako rýchlo môže sláva vystriedať pád... Detská herecká hviezda (36) skončila na ulici. Je z neho bezdomovec!
Na sociálnych sieťach sa šíri video, ktoré šokovalo fanúšikov seriálov z detstva. Zachytáva bývalého herca Nickelodeonu Tylora Chasea, ktorý dnes žije bez domova v uliciach kalifornského mesta Riverside, píše nypost.com. Chase sa preslávil rolou Martina Qwerlyho v populárnom seriáli „Ned’s Declassified School Survival Guide,“ ktorý sa vysielal v rokoch 2004 až 2007.
Vo videu pôsobí zanedbane a dezorientovane. Osoba, ktorá ho natáčala, sa ho pýtala, či účinkoval na Disney Channel. „Nickelodeon,“ opravil ju Chase a dodal, že hral v „Ned’s Declassified“. „Ach áno, ty si ten chalan zo seriálu,“ reagovala žena, keď jej povedal svoje meno. Video sa rýchlo rozšírilo a vyvolalo vlnu znepokojenia. „Toto mi naozaj láme srdce,“ napísal jeden z fanúšikov. „Toto ma veľmi rozosmútilo,“ pridal sa ďalší.
Po zdieľaní virálneho videa vznikla zbierka na platforme GoFundMe, ktorá mala Chaseovi pomôcť. Podarilo sa vyzbierať viac než 1 200 dolárov, no zbierka bola neskôr zrušená jeho matkou. „Tylor potrebuje lekársku starostlivosť, nie peniaze. Ale odmieta ju,“ uviedla. „Vážim si vaše úsilie, ale peniaze by mu nepomohli. Kúpila som mu niekoľko telefónov, ale vždy ich do jedného či dvoch dní stratí. Nedokáže sám hospodáriť s peniazmi na svoje lieky.“
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%