Matky ju obvinili, že zvádza ich mužov: Vyhodili ju z herne pre výstrih! Nie je moja vina, že vyzerám lepšie než ony

Matky ju obvinili, že zvádza ich mužov.
Matky ju obvinili, že zvádza ich mužov. (Zdroj: Instagram/missjodieweston)
LONDÝN - Tridsaťročná Jodie Westonová z Londýna sa opäť postarala o rozruch. Tentoraz nie kvôli svojmu luxusnému životnému štýlu, ale preto, že ju vylúčili z herne jej dvojročného syna Koa-Zaydeho. Aký bol dôvod?

„Rada sa upravím a idem si užiť deň so svojím synom,“ povedala Jodie pre portál Need To Know. „Je to pár hodín, ktoré môžem venovať sebe – a to je dnes vzácnosť. Neobliekam sa kvôli iným, ale preto, aby som sa cítila sebavedomo.“

Niektorým matkám sa však jej štýl nepáči. Tvrdia, že sa predvádza a snaží sa zvádzať ich partnerov. „Len preto, že si oblečiem tielko s výstrihom, neznamená to, že chcem niekoho provokovať,“ hovorí DJ-ka a influencerka. „Korzet z čipky a kožené nohavice sú pre mňa bežná vec. Čo mám urobiť – kúpiť si extra oblečenie, ktoré ich neurazí? Nemôžem za to, ako vyzerám. A nie je moja vina, že vyzerám lepšie ako ony.“

Odmieta sa vzdať svojej identity

Jodie priznáva, že ju zákaz mrzí, no odmieta sa vzdať svojej identity: „Nechcem prestať byť sama sebou len preto, že som sa stala mamou. To, že mám dieťa, ešte neznamená, že musím zanechať svoj štýl alebo ženskosť.“

Najväčším problémom podľa nej bolo oblečenie na plávanie. Keď vzala malého Koa-Zaydeho na hodiny plávania, stretla sa s nepríjemnými pohľadmi a posmeškami. „Raz mi jedna mama povedala, že by som si mala kúpiť poriadne plavky v Sports Directe. Áno, moje prsia občas vyskočili z výstrihu – ale čo s tým? Sú jednoducho veľké,“ vysvetľuje.

Pridáva aj úsmevnú príhodu: „Raz som mala tak dlhé mihalnice, že sa mi nezmestili pod plavecké okuliare. Jedna mama mi povedala: „Vyzeráš, že sa s nimi každú chvíľu vznesieš.’ Mne to však vôbec neprišlo vtipné.“

Každodenné internetové šikanovanie

Okrem osobných stretov čelí Jodie aj každodennému internetovému šikanovaniu. Tvrdí, že po pôrode sa jej telo výrazne zmenilo – prsia sa jej zväčšili z veľkosti C na E, čo prirovnáva k „bezplatnému zväčšeniu pŕs“. „Ľudia si teraz všímajú len moju postavu. Hoci som so svojím telom spokojná, musela som sa poradiť s lekármi o zmenšení pŕs. Spočiatku sa mi páčili, ale dnes mi komplikujú život,“ hovorí.

Podľa nej sa jej vzhľad stal prekážkou aj na sociálnych sieťach: „Môj obsah sa často cenzuruje, hoci som len oblečená žena so svojím telom. Pripadám si, akoby som nikde nebola vítaná.“ Jodie, ktorá o sebe s úsmevom tvrdí, že vyzerá ako „mladšia verzia Dolly Parton“, si napriek kritike stojí za svojím postojom: „Byť mamou neznamená prestať byť ženou. Každá z nás by mala mať právo cítiť sa krásna – bez ohľadu na to, čo si o tom myslia ostatní.“

