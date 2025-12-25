DESIVÝ návrat z dovolenky: Rodina nastúpila do lietadla s mŕtvou babičkou! Tvrdili, že je LEN UNAVENÁ

MÁLAGA - Cestujúci na lete z Málagy do Londýna zažili momenty, na ktoré len tak nezabudnú. Britská rodina mala na palubu lietadla nastúpiť s mŕtvou 89-ročnou seniorkou a posádku sa snažila presvedčiť, že žena len spí. Lietadlo sa muselo vrátiť k terminálu a let meškal dvanásť hodín.
Cestujúci na lete z Málagy do Londýna sa stali svedkami mimoriadne znepokojujúcej udalosti. Podľa výpovedí prítomných mala britská rodina nastúpiť na palubu lietadla so zosnulou 89-ročnou ženou. Personál sa pritom snažila presvedčiť, že seniorka na invalidnom vozíku len spí a nie je jej dobre. Incident sa odohral na letisku v španielskej Málage, jednej z najvyhľadávanejších dovolenkových destinácií. Lietadlo spoločnosti easyJet malo pôvodne odletieť na londýnske letisko Gatwick o 11.15 hod., no situácia vyústila do niekoľkohodinového meškania.
Žena bola na invalidnom vozíku
Na sociálnych sieťach sa krátko po incidente objavilo video jednej z cestujúcich, Petry Boddingtonovej, v ktorom sa pýtala: „Odkedy easyJet púšťa na palubu mŕtvych ľudí?“ Video bolo medzičasom odstránené. Podľa jej slov pôsobila žena už pri nástupe bezvládne a zosunutá v invalidnom vozíku, pričom na prvý pohľad vyzerala, akoby nejavila známky života.
Skutočný stav seniorky si posádka uvedomila až v momente, keď sa lietadlo pohybovalo po vzletovej dráhe. Krátko pred plánovaným odletom personál zistil, že žena je bez známok života, a stroj sa okamžite vrátil späť k terminálu. Let následne meškal približne dvanásť hodín.
Rodina tvrdila, že sa jej len urobilo nevoľno
Podľa cestujúcich si zamestnanci letiska všimli, že so seniorkou nie je niečo v poriadku už počas odbavenia. Členovia rodiny však tvrdili, že sa žene len urobilo nevoľno. O prípade informoval britský denník The Sun. Letecká spoločnosť easyJet akékoľvek pochybenia odmieta a uvádza, že žena mala potvrdenie o spôsobilosti na let a v čase nástupu bola nažive. Tieto tvrdenia však Boddingtonová spochybnila: „Vôbec nevyzerala v poriadku. Každý, okolo koho prešla, si pomyslel, že vyzerá ako mŕtva.“
Ďalšie svedectvo priniesol denník Daily Mail. Jedna z cestujúcich, Elizabeth Rowlandová, uviedla, že rodina sa snažila seniorku prebudiť, prihovárala sa jej a podávala jej nápoje. „Správali sa, akoby bola nažive,“ uviedla. Keď do lietadla dorazili zdravotníci, rodina podľa jej slov pôsobila pokojne a nikto nejavil známky šoku. Miestna polícia v Málage potvrdila, že bola privolaná na palubu lietadla, kde bola krátko po 11. hodine v sobotu ráno staršia britská žena vyhlásená za mŕtvu.