Nečakaný zázrak v záhrade: Štvorročný chlapček vysypal pukance do hliny, no to, čo vyrástlo, nečakal nikto!

COLORADO - Americká mamička Andrea z mesta Parker v štáte Colorado zažila prekvapenie, na ktoré len tak nezabudne. Jej štvorročný syn totiž náhodou vysypal surové pukance do záhona s georgínami – a o niekoľko mesiacov neskôr...
Záhradkárka a dvojnásobná mama Andrea z Colorada trávi väčšinu voľného času vo svojej záhrade, kde pestuje špeciálne odrody kvetov a tekvíc. Hoci má všetko starostlivo naplánované, tento rok sa v jej záhone objavilo niečo, čo vôbec nečakala. Jej štvorročný syn pri hre náhodou vysypal balíček surových kukuričných zŕn určených na pukance priamo do záhona s georgínami. A o pár mesiacov neskôr tam vyrástli vysoké klasy kukurice. Andrea o celej „šťastnej nehode“ natočila video, ktoré zverejnila na Instagrame – a to si rýchlo získalo obrovskú pozornosť.
Rodina bola z objavu na záhrade prekvapená
„Môj štvoročný syn vysypal fľašu pukancov do záhona a toto sa stalo,“ povedala vo videu, zatiaľ čo ukázala vysoké kukuričné stonky. S deťmi sa rozhodla, že skúsia, či sa im podarilo vypestovať vlastné pukance. Každé dieťa si odtrhlo klas, opatrne ho rozbalilo a spolu sa vybrali do kuchyne, aby kukuricu otestovali, píše na svojom webe portál Mirror.
Rodinná dovolenka sa zmenila na nočnú moru: Našli ideálne ubytovanie, kým nezbadali kameru namierenú na deti!
Podľa návodu z internetu vložili kukuricu do papierového vrecka, dvakrát ho preložili a ohriali v mikrovlnke na minútu a pol. Spočiatku sa nič nedialo, ale po chvíli sa ozvalo známe praskanie. „Ľudia! Ono to puká!“ zvolala nadšene Andrea, zatiaľ čo jej syn zvolal, že „to vonia ako pukance“.
Takýto výsledok nečakali
Výsledok bol síce trochu iný, ako čakali. Zrná neboli biele a nadýchané, ale žlté a mierne prasknuté, no aj tak dokázali, že ich „náhodná úroda“ naozaj fungovala. Andrea neskôr zistila, že kukurica bola príliš vlhká, a preto sa nepopukala úplne. Rozhodla sa ju preto nechať pár týždňov vyschnúť a pokus zopakovať. Pod videom sa okamžite objavili tisíce komentárov. Ľudia písali, že netušili, že pukance sa pestujú z odlišnej kukurice než tá bežná. „Dnes som sa prvýkrát dozvedel, že popcorn nie je len obyčajná kukurica,“ napísal jeden sledujúci. Ďalší dodal: „Perfektná malá náhoda! Skvelá lekcia pre deti.“
Fanúšikovia jej zároveň radili, aby kukuricu nechala úplne vyschnúť, kým sa stonky aj listy nezmenia na hnedé. „Musí sa spracovať ako poľná kukurica, nie ako tá sladká,“ odkázal jej jeden z divákov z Nebrasky. Andrea sa na reakciách bavila a priznala, že aj keď išlo o čistú náhodu, išlo o jednu z najkrajších záhradných skúseností jej života.