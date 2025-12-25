Šok v Pelhřimove! V rodinnom dome explodovala plynová bomba

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
PELHŘIMOV - V rodinnom dome v obci Kletečná na Pelhřimovsku dnes explodovala plynová bomba. Výbuch zranil troch ľudí. Príčiny nehody vyšetrujú hasiči na Vysočine. Novinárov o tom informovala v správe krajská policajná hovorkyňa Dana Čírtková.
Výbuch poškodil spodné poschodie rodinného domu. "Zranení boli prevezení do nemocnice. Príčina udalosti je predmetom vyšetrovania zo strany vyšetrovateľa hasičského záchranného zboru Kraja Vysočina," povedala Čírtková.
Bomba explodovala zrejme pri manipulácii
Plynová bomba explodovala zrejme pri manipulácii pri výmene. Ďalšie prehľadanie miesta nešťastia bude v piatok, uviedla hovorkyňa. V dome okrem troch zranených boli aj ďalší ľudia, ktorí utrpeli len šok. Pri udalosti zasahovali všetky zložky integrovaného záchranného systému.