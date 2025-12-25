Štvrtok25. december 2025, dnes je 1. sviatok vianočný,

Svadby 2025: Tieto celebrity sa zosobášili TAJNE, tieto v zahraničí a Jančík sa ženil v stodole!

BRATISLAVA - Rok 2025 bol bohatý aj na nezabudnuteľné svadobné príbehy. Svoje ÁNO si povedalo hneď niekoľko slovenských celebrít. Niektorí si svoj veľký deň užívali po prvýkrát, iní sa pred oltár postavili v repríze – v jednom prípade dokonca už tretíkrát.

Marián Čekovský (48) je na informácie ohľadom súkromia extrémne skúpy, občas sa však predsalen niečo prederie na povrch. Väčšinou to nechcene prezradia jeho kamaráti. Michal Hudák v Inkognite, kde v paneli hádačov sedeli Marián Čekovský a hokejisti Ján Lašák a Boris Valábik, rozšafne povedal: „Ale tak toto je silná zostava! Lebo samí mladí chlapci – mladý ocko, dvaja mladomanželia vedľa mňa, to je úplne že pecka,“ rozplýval sa moderátor, ktorý na hádačov ukázal aj rukou. Dodatočne vysvitla pravda, že Čeky sa oženil s dlhoročnou partnerkou a matkou svojich dvoch mladších detí, speváčkou Natašou Džunkovou. „Áno, mali sme svadbu, ale ešte vo februári. Bolo to len v tichosti a s úplne najbližšími priateľmi a rodinou,“ uviedol známy hudobník.

Andrej Bičan (50) povedal svoje tretie "áno"! Pár s Michaelou tvorili neuveriteľných 9 rokov a zasnúbení boli 4 roky. Svadba sa konala v malebnom prostredí poľovníckeho kaštieľa, kde si spolu so snúbenicou užili romantický obrad pod holým nebom. Nechýbali známe tváre, dojemné momenty ani elegantná výzdoba v jemných farbách. Slovenský moderátor a zabávač má z prvého vzťahu syna Michala, s manželkou Editou má zase dve dcérky Ninku a Annu.

Filip Jančík (33) patrí k najúspešnejším slovenským hudobníkom, ktorého meno rezonuje aj vo svete. Za obrovský úspech však považuje nielen potlesk, ale aj vzťah s Luciou Supekovou. „Je to vysnívaná žena môjho života“, priznal Filip v septembri 2021, kedy sa odhodlal k odvážnemu kroku. Na svojom koncerte ju pozval na pódium, pokľakol na kolená a pred očami všetkých ju požiadal o ruku. A hoci svadbu sľubovali do roka a do dňa, konala sa takmer štyri roky po zásnubách. Svadba sa konala na tajnom mieste – v čarovnej stodole nad Piešťanmi. Ide o usadlosť rodičov nevesty, ktorá je jej domovom, má pre ňu hlbokú citovú hodnotu a vyžaruje neopakovateľný pokoj pre oboch.

Tomáš Tatar (34) je tiež ženáč. Slovenský hokejista so snúbenicou Veronikou Mihokovou spečatili svoju lásku v Taliansku pri jazere Lago Maggiore. Svadba odštartovala už v piatok, kedy budúci manželia usporiadali "white party" - teda žúr, na ktorý museli prísť všetky v bielom. No a v sobotu prišiel Deň D. Tomáš a Veronika si svoje áno povedali pod holým nebom s výhľadom na spomínané jazero.

Eliška Lenčešová (25), víťazka predposledného ročníka markizáckej šou Let's Dance, sa vydala. Ako odhalili jej kolegovia z televízneho projektu, áno povedala svojmu snúbencovi Šimonovi (30). Hoci pôvodne plánovali svadbu v exotike, nakoniec sa zosobášili doma na Slovensku. Na spečatenie svojej lásky si zaľúbenci vybrali predĺžený víkend - svadba sa tak konala netradične v nedeľu.

Elena Podzámska (53) má za sebou turbulentné obdobie. Po tom, čo sa jej v kariére veľmi darilo a prepožičiavala svoj nezabudnuteľný hlas mnohým kráskam z Hollywoodu, prišiel pád na dno. Ponuky z televízie jej prestali chodiť a taktiež bola niekoľkokrát hospitalizovaná. V súkromí bojovala so svojimi démonmi. Eňa bola v minulosti vydatá za režiséra Siniša Bosančiča. Potom sa bezhlavo zamilovala do tanečníka Mateja Chrena, po rozchode s ním mala vzťah s Michalom Havranom. A minulý rok, po odchode z liečebne, jej učaroval Boris Nemeš. V relácii Vila Rozborila priznala, že sa vydala. Zamilovala sa do obyčajného muža, skladníka z Prešova, kde momentálne spolu aj žijú.

