Izraelská armáda zabila člena elitných iránskych jednotiek v Libanone

JERUZALEM - Izraelská armáda vo štvrtok uviedla, že počas náletu na Libanon zabila člena elitných iránskych jednotiek Kuds, ktorého obviňovala z plánovania útokov proti Izraelu. Informuje správa agentúry AFP.
Armáda identifikovala zabitého člena elitných jednotiek ako Hosejna Mahmúda Maršada al-Džauharího a označila ho za „kľúčového teroristu v operačnej jednotke“ Kuds, ktoré sú súčasťou elitných Iránskych revolučných gárd. „Hosejn bol zapojený do teroristických aktivít riadených Iránom proti štátu Izrael a jeho bezpečnostným silám“ z Libanonu a Sýrie, uviedla izraelská armáda.
V júni Izrael vyvolal 12-dňovú vojnu s Iránom, keď spustil vlnu útokov na tamojšie vojenské a jadrové zariadenia, ako aj na obytné oblasti, s odôvodnením, že sa snaží ochromiť atómový výskum a program balistických rakiet islamskej republiky, pripomína AFP. Irán reagoval dronovými a raketovými útokmi na Izrael. Neskôr sa počas tohto konfliktu zapojili aj Spojené štáty, pridali sa k Izraelu a cielili na iránske jadrové zariadenia, než bolo zakrátko vyhlásené prímerie.
Irán neuznáva Izrael
Irán, ktorý neuznáva Izrael, ho dlhodobo obviňuje z vykonávania sabotážnych operácií proti jeho jadrovým zariadeniam a z atentátov na jeho vedcov. Taktiež podporuje militantné skupiny v regióne ako súčasť svojej tzv. osi odporu, vrátane libanonského hnutia Hizballáh a palestínskeho radikálneho hnutia Hamas, dodáva francúzska agentúra. Izrael predtým vo štvrtok oznámil zatknutie Izraelčana podozrivého zo spáchania trestných činov ohrozujúcich bezpečnosť pod vedením iránskych spravodajských služieb.