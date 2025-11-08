Bratia z Anglicka vypestovali tekvicu, akú svet ešte nevidel! Má viac než TISÍC kilogramov: Pozrite sa na to MONŠTRUM

HAMPSHIRE – Ian a Stuart Paton, dvojčatá z anglického mesta Hampshire, prekonali svetový rekord v pestovaní najťažšej tekvice všetkých čias. Ich obrovský výpestok s prezývkou „Muggle“ váži neuveriteľných 2 819 libier (1 278 kilogramov) a zapísal sa do Guinnessovej knihy rekordov.
Dvojčatá Ian a Stuart Paton (64) z anglického Hampshire sa pestovaniu tekvíc venujú už viac ako polstoročie. Po rokoch pokusov a blízkych neúspechov sa im tento rok podarilo dosiahnuť to, o čom sníval každý pestovateľ gigantických plodov – vypestovať najťažšiu tekvicu na svete.
Ich výnimočný výpestok, ktorý s humorom nazvali „Muggle“ podľa postavy z príbehov o Harrym Potterovi, váži neuveriteľných 2 819 libier a 4 unce (približne 1 278 kilogramov). Okrem rekordu v hmotnosti prekonal aj rekord v obvode – meria 21 stôp a 3,8 palca, čo je takmer 6,5 metra.
Preprava tohto kolosu bola zaujímavá
Obrovská tekvica bola oficiálne odvážená na súťaži neďaleko Readingu, asi dve hodiny cesty od ich domova v Lymingtone. Ako bratia prezradili pre New York Post, preprava takéhoto kolosu už pre nich nie je žiadna novinka. „Presúvanie obrovských tekvíc je pre nás pomerne jednoduché – máme špeciálny zdvíhací kruh, ktorým ich doslova naložíme ako lyžicou,“ vysvetlili s úsmevom.
Tekvica sa zapísala aj do Guinnessovej knihy rekordov
Na mieste bol aj oficiálny hodnotiteľ Sebastian Suski z organizácie Great Pumpkin Commonwealth a konzultant Guinnessovej knihy rekordov pre obrovské ovocie a zeleninu, ktorí rekord potvrdili. „Bol som nadšený, že som mohol tento rekord vidieť priamo vo Veľkej Británii,“ uviedol Suski. „Pre bratov, ktorí pestujú tekvice už vyše 50 rokov, je to obrovská udalosť, no zároveň aj skvelá správa pre celú britskú komunitu pestovateľov.“
Podľa Suskeho išlo o osobitne výnimočný moment, pretože bratia Patonovci sa s ním dlhé roky delili o svoje skúsenosti a rady, ako dopestovať obrovské plody. „Byť tým, kto potvrdil ich svetový rekord, bolo pre mňa veľmi osobné a výnimočné,“ dodal.