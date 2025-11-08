Sobota8. november 2025, meniny má Bohumír, zajtra Teodor, Teo

Bratia z Anglicka vypestovali tekvicu, akú svet ešte nevidel! Má viac než TISÍC kilogramov: Pozrite sa na to MONŠTRUM

Dvojčatá vypestovali tekvicu ťažšiu ako auto!
Dvojčatá vypestovali tekvicu ťažšiu ako auto! (Zdroj: Guinness World Records)
© Zoznam/nch © Zoznam/nch

HAMPSHIRE – Ian a Stuart Paton, dvojčatá z anglického mesta Hampshire, prekonali svetový rekord v pestovaní najťažšej tekvice všetkých čias. Ich obrovský výpestok s prezývkou „Muggle“ váži neuveriteľných 2 819 libier (1 278 kilogramov) a zapísal sa do Guinnessovej knihy rekordov.

Dvojčatá Ian a Stuart Paton (64) z anglického Hampshire sa pestovaniu tekvíc venujú už viac ako polstoročie. Po rokoch pokusov a blízkych neúspechov sa im tento rok podarilo dosiahnuť to, o čom sníval každý pestovateľ gigantických plodov – vypestovať najťažšiu tekvicu na svete.

Ich výnimočný výpestok, ktorý s humorom nazvali „Muggle“ podľa postavy z príbehov o Harrym Potterovi, váži neuveriteľných 2 819 libier a 4 unce (približne 1 278 kilogramov). Okrem rekordu v hmotnosti prekonal aj rekord v obvode – meria 21 stôp a 3,8 palca, čo je takmer 6,5 metra.

Preprava tohto kolosu bola zaujímavá

Obrovská tekvica bola oficiálne odvážená na súťaži neďaleko Readingu, asi dve hodiny cesty od ich domova v Lymingtone. Ako bratia prezradili pre New York Post, preprava takéhoto kolosu už pre nich nie je žiadna novinka. „Presúvanie obrovských tekvíc je pre nás pomerne jednoduché – máme špeciálny zdvíhací kruh, ktorým ich doslova naložíme ako lyžicou,“ vysvetlili s úsmevom.

Hubárovi sa podaril úlovok roka: To je KOLOS! Nezvyčajná huba vyvolala búrlivú diskusiu, je chránená? Prečítajte si tiež

Hubárovi sa podaril úlovok roka: To je KOLOS! Nezvyčajná huba vyvolala búrlivú diskusiu, je chránená?

Tekvica sa zapísala aj do Guinnessovej knihy rekordov

Na mieste bol aj oficiálny hodnotiteľ Sebastian Suski z organizácie Great Pumpkin Commonwealth a konzultant Guinnessovej knihy rekordov pre obrovské ovocie a zeleninu, ktorí rekord potvrdili. „Bol som nadšený, že som mohol tento rekord vidieť priamo vo Veľkej Británii,“ uviedol Suski. „Pre bratov, ktorí pestujú tekvice už vyše 50 rokov, je to obrovská udalosť, no zároveň aj skvelá správa pre celú britskú komunitu pestovateľov.“

Nový zápis v Guinnessovej knihe: VIDEO Neuveríte, čo dokáže toto prasa! Rekord, aký svet ešte nevidel Prečítajte si tiež

Nový zápis v Guinnessovej knihe: VIDEO Neuveríte, čo dokáže toto prasa! Rekord, aký svet ešte nevidel

Podľa Suskeho išlo o osobitne výnimočný moment, pretože bratia Patonovci sa s ním dlhé roky delili o svoje skúsenosti a rady, ako dopestovať obrovské plody. „Byť tým, kto potvrdil ich svetový rekord, bolo pre mňa veľmi osobné a výnimočné,“ dodal.

Viac o téme: TekvicaGuinnessova kniha rekordovRekordMuggleIan PatonStuart Paton
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO Šťastie ako z rozprávky:
Šťastie ako z rozprávky: Muž pri kopaní bazéna objavil poklad za 700-tisíc eur! Kto ukryl zlato v jeho záhrade?
Zaujímavosti
FOTO V podzemí objavili obriu
Pavúčia apokalypsa? Vedci objavili obriu kolóniu s viac než 100-tisíc pavúkmi! Objav, z ktorého tuhne krv v žilách
Zaujímavosti
FOTO Lorraine Cassar
Ľudia jej neveria vek: Dôchodkyňa vyzerá ako sestra svojej dcéry! Jej tajomstvo je jednoduché... žiadny milostný život
Zaujímavosti
Dar alebo kliatba? Ranná
Dar alebo kliatba? Ranná káva jej zmenila život: V šálke vraj vidí osudy ľudí aj správy zo záhrobia!
Zaujímavosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Dizajnér Marcel Holubec miluje Paríž: Najnovšia kolekcia bude o žene, ktorá bojuje a neprestáva veriť
Dizajnér Marcel Holubec miluje Paríž: Najnovšia kolekcia bude o žene, ktorá bojuje a neprestáva veriť
Feminity TV
Slzy v Siedmom nebi: Sárka sa stretla so svojim idolom Lacim Strikeom
Slzy v Siedmom nebi: Sárka sa stretla so svojim idolom Lacim Strikeom
Prominenti
Deň Lukášovho života stojí 1000 eur: To, čo urobil s darom od Vila, tu ešte nebolo!
Deň Lukášovho života stojí 1000 eur: To, čo urobil s darom od Vila, tu ešte nebolo!
Prominenti

Domáce správy

FOTO AUTENTICKÉ VIDEO z nehody
AUTENTICKÉ VIDEO z nehody autobusu: TOTO mohlo skončiť tragédiou! Zo záberov doslova mrazí
Domáce
minister zdravotníctva Kamil Šaško
Zdravotníctvo pripravuje úpravu poplatkov: Minister čaká návrhy do konca roka
Domáce
Denisa Saková
Sakovej veterné zóny vyvolali odpor samospráv: Opozícia hovorí o netransparentnom projekte
Domáce
SNS navrhuje vznik Národného mediálneho úradu
SNS navrhuje vznik Národného mediálneho úradu
Bratislava

Zahraničné

Generálny tajomník NATO Mark
Rutte avizuje zmenu rétoriky: NATO má jasnejšie ukazovať svoju obrannú silu voči Rusku
Zahraničné
FOTO Požiar skladu si vyžiadal
Tragická udalosť v Turecku: Požiar skladu parfumov usmrtil šesť ľudí
Zahraničné
Poslanci rozhodli: Srbsko schválilo
Poslanci rozhodli: Srbsko schválilo zákon na výstavbu luxusného komplexu Trump v Belehrade
Zahraničné
Najvyšší súd rozhodol: Trumpova
Najvyšší súd rozhodol: Trumpova vláda nemusí zatiaľ obnoviť potravinové dávky počas shutdownu
Zahraničné

Prominenti

Premiéra muzikálu Krajíček úsmevu
Zaľúbený Otto Weiter o manželstve s mladšou ženou: Majú ďalší dôvod na radosť!
Domáci prominenti
Jeremy Renner na premiére
ŠKANDÁL! Hviezdy herec čelí vážnym obvineniam kolegyne: Holé fotky, záchvaty hnevu a vyhrážky!
Zahraniční prominenti
Prišla o VŠETKO... Patrasová
Prišla o VŠETKO... Patrasová po smrti dcéry Aničky (†29) : Rodina ju odrezala od majetku!
Domáci prominenti
Zverejnili TRAILER k filmu
Zverejnili TRAILER k filmu o Michaelovi Jacksonovi: Stvárni ho... Kto iný, ak nie on?
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Lebkám dávajú slnečné okuliare
Lebkám dávajú slnečné okuliare a cigarety: Dávny rituál spája živých s mŕtvymi
dromedar.sk
Dvojčatá vypestovali tekvicu ťažšiu
Bratia z Anglicka vypestovali tekvicu, akú svet ešte nevidel! Má viac než TISÍC kilogramov: Pozrite sa na to MONŠTRUM
Zaujímavosti
FOTO Šťastie ako z rozprávky:
Šťastie ako z rozprávky: Muž pri kopaní bazéna objavil poklad za 700-tisíc eur! Kto ukryl zlato v jeho záhrade?
Zaujímavosti
FOTO V podzemí objavili obriu
Pavúčia apokalypsa? Vedci objavili obriu kolóniu s viac než 100-tisíc pavúkmi! Objav, z ktorého tuhne krv v žilách
Zaujímavosti

Dobré správy

Trend na Slovensku, ktorý
Trend na Slovensku, ktorý si všímajú aj obchodné reťazce: Čo ešte viac poteší zákazníkov?
plnielanu.sk
Kde dnes nakúpite výhodne?
Kde dnes nakúpite výhodne? Slováci dôverujú tomuto obchodu, pretože sa oplatí
Domáce
Jeseň sa už tradične
Antibiotiká nemusia byť riešením pri bolestiach v hrdle: Čo účinne funguje na vírusy a baktérie?
Domáce
Mladí Slováci jazdia rýchlo,
Každú piatu nehodu na Slovensku spôsobí mladý vodič: Kooperativa prichádza s riešením, ktoré to môže zmeniť
hashtag.sk

Ekonomika

Spoznáte značku podľa jej legendárneho reklamného sloganu? Otestujte sa! (kvíz)
Spoznáte značku podľa jej legendárneho reklamného sloganu? Otestujte sa! (kvíz)
Dočkajú sa tisíce domácností pomoci? Mohli by dostať viac peňazí aj voľna, rozhodnú poslanci!
Dočkajú sa tisíce domácností pomoci? Mohli by dostať viac peňazí aj voľna, rozhodnú poslanci!
Po veľkom úspechu sa dlhopisy pre ľudí vracajú: Kedy si ich budeme môcť kúpiť?
Po veľkom úspechu sa dlhopisy pre ľudí vracajú: Kedy si ich budeme môcť kúpiť?
Ceny benzínu a nafty na Slovensku prudko vzrástli: Analytik naznačuje, čo môžeme čakať v ďalších dňoch!
Ceny benzínu a nafty na Slovensku prudko vzrástli: Analytik naznačuje, čo môžeme čakať v ďalších dňoch!

Šport

Slovensko – Lotyšsko: Online prenos z druhého zápasu Nemeckého pohára 2025
Slovensko – Lotyšsko: Online prenos z druhého zápasu Nemeckého pohára 2025
Reprezentácia
VIDEO Slovenský útočník sa odtrhol z reťaze: Zámorie zažilo fantastickú bodovú explóziu
VIDEO Slovenský útočník sa odtrhol z reťaze: Zámorie zažilo fantastickú bodovú explóziu
Zámorské súťaže
Slovensko – Švajčiarsko: Online prenos z hokejového Turnaja štyroch krajín
Slovensko – Švajčiarsko: Online prenos z hokejového Turnaja štyroch krajín
Online prenosy
VIDEO Debut v NHL ako z filmu! Mladý Čech spravil poriadok a pozametal skúseného protivníka
VIDEO Debut v NHL ako z filmu! Mladý Čech spravil poriadok a pozametal skúseného protivníka
NHL

Auto-moto

Renault Twingo je späť. Európsky, lacný, praktický a usmiaty
Renault Twingo je späť. Európsky, lacný, praktický a usmiaty
Predstavujeme
TEST: Land Rover Defender OCTA - z toho by koktal každý
TEST: Land Rover Defender OCTA - z toho by koktal každý
Klasické testy
NDS sa chystá uzatvoriť úsek R2 medzi Detvou a Kriváňom
NDS sa chystá uzatvoriť úsek R2 medzi Detvou a Kriváňom
Doprava
Nové GLC sa ukázalo Slovákom. Cena (zatiaľ) nenadchne, technológie áno
Nové GLC sa ukázalo Slovákom. Cena (zatiaľ) nenadchne, technológie áno
Novinky

Kariéra a motivácia

4 spôsoby, ako nízke sebavedomie negatívne ovplyvňuje váš kariérny život
4 spôsoby, ako nízke sebavedomie negatívne ovplyvňuje váš kariérny život
Motivácia a inšpirácia
Hybridná únava: keď flexibilita práce začína vyčerpávať
Hybridná únava: keď flexibilita práce začína vyčerpávať
Práca a voľný čas
Ako si vybudovať kariéru, ktorá vás skutočne baví: Tajomstvo úspechu nie je v peniazoch, ale v sebapoznaní
Ako si vybudovať kariéru, ktorá vás skutočne baví: Tajomstvo úspechu nie je v peniazoch, ale v sebapoznaní
Motivácia a inšpirácia
Zistite, aký typ práce vám najviac vyhovuje. Urobte si rýchly pracovný kvíz!
Zistite, aký typ práce vám najviac vyhovuje. Urobte si rýchly pracovný kvíz!
Pracovné prostredie

Varenie a recepty

Pre všetkých milovníkov Salka. 20 najlepších vianočných receptov, ktoré pripravíte za pár minút.
Pre všetkých milovníkov Salka. 20 najlepších vianočných receptov, ktoré pripravíte za pár minút.
Punčové koláčiky z lineckého cesta, ktoré budú hviezdou vášho vianočného stola.
Punčové koláčiky z lineckého cesta, ktoré budú hviezdou vášho vianočného stola.
Zapekané zemiaky na 3 spôsoby: Chutia výborne teplé aj studené
Zapekané zemiaky na 3 spôsoby: Chutia výborne teplé aj studené
Výber receptov
Recept na skvelé gnocchi s panenkou v cesnakovej omáčke
Recept na skvelé gnocchi s panenkou v cesnakovej omáčke
Cestoviny

Technológie

Výskumníci vytvorili „super-protijed“, ktorý chráni až proti 17 hadím jedom
Výskumníci vytvorili „super-protijed“, ktorý chráni až proti 17 hadím jedom
Správy
Vedci našli spôsob, ako oživiť zabudnuté spomienky. Tvrdia tiež, že dokážu zastaviť zabúdanie
Vedci našli spôsob, ako oživiť zabudnuté spomienky. Tvrdia tiež, že dokážu zastaviť zabúdanie
Veda a výskum
Americká zbrojovka ukázala „zabijaka“ tankov. Je lacný, riadi ho umelá inteligencia. Rusku robí vrásky na čele
Americká zbrojovka ukázala „zabijaka“ tankov. Je lacný, riadi ho umelá inteligencia. Rusku robí vrásky na čele
Armádne technológie
POZOR! Vedci spájajú obľúbenú tabletku na spanie medzi Slovákmi s rizikom zlyhania srdca
POZOR! Vedci spájajú obľúbenú tabletku na spanie medzi Slovákmi s rizikom zlyhania srdca
Veda a výskum

Bývanie

Praktické tipy do spálne, ktoré šetria priestor, zdravie aj nervy. Ktoré detaily sa neoplatí ignorovať?
Praktické tipy do spálne, ktoré šetria priestor, zdravie aj nervy. Ktoré detaily sa neoplatí ignorovať?
Všimli ste si na rastline vlákna podobné vate? Zrejme ju napadla vlnatka. Takto sa jej zbavíte, nečakajte však dlho
Všimli ste si na rastline vlákna podobné vate? Zrejme ju napadla vlnatka. Takto sa jej zbavíte, nečakajte však dlho
Keď už starý dom prerábali, urobili ho takým hrejivým, ako to šlo. Za modernou fasádou nájdete útulné rodinné bývanie
Keď už starý dom prerábali, urobili ho takým hrejivým, ako to šlo. Za modernou fasádou nájdete útulné rodinné bývanie
Títo majitelia sa nebáli byť svojskí! V storočnom byte objavíte nečakané retro a kúpeľňu, ktorá je skvostom bývania
Títo majitelia sa nebáli byť svojskí! V storočnom byte objavíte nečakané retro a kúpeľňu, ktorá je skvostom bývania

Pre kutilov

Neviete, ako využiť zvyšnú úrodu jabĺk po jesennom zbere? Pripravte si s nami jablčný ocot, sirup aj likér
Neviete, ako využiť zvyšnú úrodu jabĺk po jesennom zbere? Pripravte si s nami jablčný ocot, sirup aj likér
Recepty
Dva roky práce zničili prívalové dažde. Pomocou múrikov stabilizovali svah a dnes majú nádhernú záhradu
Dva roky práce zničili prívalové dažde. Pomocou múrikov stabilizovali svah a dnes majú nádhernú záhradu
Okrasná záhrada
Číha vo vašich stenách nebezpečenstvo? Zistite, kedy a ako vymeniť rozvody
Číha vo vašich stenách nebezpečenstvo? Zistite, kedy a ako vymeniť rozvody
Rekonštrukcia bytu
Ovocné stromy, ktoré sa zmestia aj do malej záhrady? Vyberajte z týchto podpníkov
Ovocné stromy, ktoré sa zmestia aj do malej záhrady? Vyberajte z týchto podpníkov
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Mileniálka, ktorá vyrástla ešte pred sociálnymi sieťami: Gen Z ju miluje pre jej autentickosť a odkrývanie tabu
Zahraničné celebrity
Mileniálka, ktorá vyrástla ešte pred sociálnymi sieťami: Gen Z ju miluje pre jej autentickosť a odkrývanie tabu
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
AUTENTICKÉ VIDEO z nehody
Domáce
AUTENTICKÉ VIDEO z nehody autobusu: TOTO mohlo skončiť tragédiou! Zo záberov doslova mrazí
VEĽKÝ prieskum dôveryhodnosti vlády:
Domáce
VEĽKÝ prieskum dôveryhodnosti vlády: Najobľúbenejší je TENTO minister! Ako skončil premiér či zvyšok koalície?
Ilustračné foto
Domáce
Tvrdá rana pre Slovákov: Ficova pomoc s hypotékami KONČÍ! TOTO je dôležitý dátum
Skontrolujte si kúpelne! Hygienici
Domáce
Skontrolujte si kúpelne! Hygienici bijú na poplach: Našli viacero nebezpečných kozmetických výrobkov

Ďalšie zo Zoznamu