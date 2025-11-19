Streda19. november 2025, meniny má Alžbeta, Liliana, zajtra Félix

Kakao lacnie rekordným tempom: Bude Mikuláš konečne lacnejší? Slová analytika Slovákov nepotešia!

BRATISLAVA – Svetové ceny kakaa sa po dlhých mesiacoch rekordov prepadli na polovicu. Trh sa upokojuje, úroda sa zlepšuje a investori znižujú stávky na rast cien. Mnohí preto dúfajú, že by sa to mohlo rýchlo prejaviť aj v obchodoch, najmä teraz – tesne pred Mikulášom a Vianocami. Realita je však iná a doma nás žiadne výrazné zlacňovanie zatiaľ nečaká.

Podľa analytika 365.bank Tomáša Boháčka zažíva kakao najvýraznejší pokles za posledné mesiace. Na amerických burzách sa futures kontrakty pohybujú okolo 5 500 dolárov za tonu, čo je menej ako polovica vlaňajších rekordných cien. Dôvodom je zlepšenie úrody v hlavných producentoch – Pobreží Slonoviny a Ghane – a slabší dopyt po kakau v Ázii a Brazílii. Investičné banky dokonca hovoria o „extrémne prepredanom“ trhu, čo môže vyvolať ďalšie výpredaje.

Situáciu ovplyvňuje aj politika. Americká administratíva naznačila, že zruší clá na kávu a kakao z viacerých krajín Latinskej Ameriky. To je dôležitý signál pre trh, ktorý počas minulého roka trpel vysokými nákladmi na dovoz.

Mikulášske sladkosti zatiaľ nezlacnejú

Aj keď kakao ako surovina klesá, spotrebiteľom to zatiaľ radosť neurobí. Výrobcovia totiž nakupujú kakao s veľkým predstihom a väčšina zásob bola obstaraná v období rekordných cien. Do toho vstupujú drahé energie, logistika, obaly či mzdy, ktoré výrobcom a obchodníkom stále zvyšujú náklady. Predvianočný trh je navyše každý rok najsilnejší. Dopyt po sladkostiach stúpa a obchodníci nemajú dôvod k cenovým experimentom.

„Naše očakávania predpokladajú, že ceny mikulášskych balíčkov a čokolád pred blížiacimi sa sviatkami pravdepodobne zostanú minimálne na úrovni minulého roka, prípadne porastú o 2–4 %, hlavne u prémiových značiek,“ uviedol Boháček.

Pokles cien kakaa môže podľa neho začať vplývať na ceny čokolády až v druhej polovici roku 2026, ak sa zotaví ponuka a dopyt zostane mierny. „Aktuálny pokles cien kakaa je preto dobrou správou pre budúce obdobia, ale pre spotrebiteľa v krátkodobom horizonte budú úspory obmedzené a už teraz v predstihu vieme povedať, že tohtoročné sviatky sa nie len pre ceny čokolády opätovne predražia,“ dodáva.

