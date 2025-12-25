Štvrtok25. december 2025, dnes je 1. sviatok vianočný,

DESIVÁ daň za ušetrené peniaze: Turecký zubár jej zničil prepážku! Žena prežíva hrôzu, jej nos ODPADOL

Po operácii v Turecku jej odpadol nos!
Po operácii v Turecku jej odpadol nos! (Zdroj: TikTok/djabeyance)
ANTALYA - Chcela ušetriť desiatky tisíc eur, no namiesto nového úsmevu prežíva nočnú moru. Britka Leanne Abeyancová (41) tvrdí, že po zubnom zákroku v Turecku jej odumrelo tkanivo v nose, čo viedlo k jeho čiastočnému kolapsu. Prípad vyvolal vážne otázky o rizikách lacných zákrokov v zahraničí.

Britská matka dvoch detí Leanne Abeyancová sa rozhodla pre zubný zákrok v Turecku po tom, čo jej v Spojenom kráľovstve vyčíslili ošetrenie na približne 50-tisíc libier (vyše 57-tisíc eur). V Antalyi zaplatila „len“ 3 000 libier (niečo cez 3400 eur) za odstránenie faziet, zdvihnutie dutín, kostný štep a zavedenie zubných implantátov. Tvrdí však, že rozhodnutie okamžite oľutovala.

@djabeyance THE PAIN AND SWELLING IS JUST TOO MUCH NOW! I’m done with this horrible nightmare! Feels like I’m never getting a break! I go forward to go 10000 steps back! If my face stays like this my new nose will not fit and be of no use! So then I will have to pay for it all over again! My face is changing every day! But this is getting ridiculous! My lips feel like there going to literally explode! It’s like I’ve tried to have 100ml of filler all at once! I can’t even touch my face! I can feel my heart in my face it’s just pulsing like BANG BANG BANG!!!!! I sit with ice packs then I think I need hot water bottle! Nothing helps! I’m on every tablet there is to take and still NOTHING is taking the edge off! Like when will I get a break from this? When do you just give up? When do you just think to yourself that’s it it’s not going to get better. There’s a funny saying I remember “don’t pull that face because if the wind changes it will stick like that” well fcck me I think I’ve been hit with a tsunami!!!!! Obviously I wasn’t going to post this because I couldn’t even look at myself on a picture! The pain feels like I’ve got a stingy nettle bush and rubbed it all over my face along with 100 knifes to stab to add to it! I feel like getting a knife and slicing my face to release the pressure it’s too much! I was hoping Tuesday was the start of my journey getting better! But it’s just a never ending journey! I was DJing at a wedding last night and I was really positive my face wasn’t like this at all! Am I doing to much? Pushing my body having spent all day in London then DJing my body is just giving up on me! I swear this feels like some kind of torture that god has put upon me and making me suffer in every way possible! Please just stop! I really wouldn’t wish this on anyone! And I am not in the right head space today to deal with evil keyboard warriors! Think what you like and keep it to yourself! Thank you to all who msg me daily and follow my journey and one day just one day my journey will be good! Love you all a deflated disheartened Warrior Queen 👸 😭😭😭❤️❤️❤️🍓 #fyp #viralvideos #goviral #dentalimplants #journey @ITV News @ITV @Lorraine @Alison Hammond @BBC News @BBC @Shropshire Star @NHS UK @bupa @Nuffield.Health @Droitwich Dental Studio @NassifMD Medical Spa UK @Dr. Ivan Jürgen @Dr Rhona Eskander ♬ original sound - The Warrior Queen ❤

Podľa jej slov cítila bolesť aj napriek lokálnej anestézii. „Pri kostnom štepe som mala pocit, že mi niekto kladivom búcha do tváre. Pri zdvihnutí dutín som cítila, ako mi zdvíhajú celú tvár,“ opísala pre britské médiá. Tvár mala silne opuchnutú, zaliatu modrinami a niekoľko dní nedokázala jesť ani spať.

Nepomohli ani antibiotiká

Ako informuje na svojom webe The Sun, po návrate do Británie jej lekári diagnostikovali zápal dutín, no antibiotiká nepomáhali. Až röntgen u súkromného zubára odhalil šokujúci problém. Implantáty prerážali nosnú prepážku. Napriek ich následnému odstráneniu sa infekcia zhoršovala a lekári v nemocnici v Telforde nedokázali okamžite zasiahnuť pre rozsiahly zápal.

@djabeyance MY MENTAL HEALTH IS NEEDING A BREAK so this passed 2 weeks have been so up and down! and ppl just seem to want to kick me whilst I'm down even more! the things that have happened to me this week are LOW and there are some TWISTED mean HORRIBLE individuals out there! I'm very poorly right now yes my own fault but I didn't wish this on me! I'm trying to get the full help I need which I'm getting now! just remember non of this is fake, I'm not doing this to raise money and go off on a jolly the kindness of ppl have enabled me to be able to afford to go to London, to get private tests done, stays/travel/food etc etc I cant physically work right now and I'm trying my hardest to get by so please just GIVE ME A BREAK!!!! my mental health is constantly in tears I'm costing thinking how the hell am I going to raise over 100k to pay for these surgery's over the next 3 years! I've got 2 young daughters I'm trying to be strong for EVERYONE so just cut me some slack! thank you to everyone who are supporting me il keep you all updated with whats happening next but il be keeping off until I hear more news! love you all Warrior Queen ❤❤❤ ps- I'm happy to do radio shows/newspapers/TV anything to raise awareness! and if there are any lovely brands that needs a new influencer or fashio,n/hair,beauty anything that you will think make me smile get in touch! I'm all over a new make over bored of the plaster look 🤣🤣 #journey #fyp #influencer #dentalimplants #gofundme @Selfridges Beauty @NickyClarke @vidalsassoon @Harrods @Selfridges @Taylor Swift @Beauty Works @Katie Price @Alex Santana @Yorkshire Peach @Ali @Stacey jayne Myatt @Chris Chambers @Cath❤️the dancing grandma ❤️❤️ @CAMELPHAT @David Guetta @David Beckham @Princess Andre 🤍 @itvnews @ITVX @ITV Studios @Lorraine @Alison Hammond @BBC News @BBC Radio 1 @hannah_wants ♬ original sound - The Warrior Queen ❤

Takmer po dvoch rokoch má Leanne podľa vlastných slov zrútený nos. Tkanivo v oblasti prepážky odumrelo – išlo o nekrózu spôsobenú infekciou. „Tkanivo mi doslova zoškrabali. Najhoršie implantáty sú preč, ale bolesť sa vrátila ešte silnejšia,“ tvrdí.

Celoživotný zdravotný problém

Momentálne čaká na rekonštrukčný zákrok, ktorý však môže podstúpiť až po úplnom vyliečení infekcie. „Ak by mi teraz vytvorili nový nos, mohol by znovu odumrieť,“ vysvetľuje. Svoj príbeh zdieľa na sociálnych sieťach, kde jej video videli desaťtisíce ľudí a získala množstvo podporných reakcií.

Mysteriózny nález v Turecku: Stratené biblické tajomstvá ODHALENÉ! Stará mozaika prekvapila aj vedcov Prečítajte si tiež

Mysteriózny nález v Turecku: Stratené biblické tajomstvá ODHALENÉ! Stará mozaika prekvapila aj vedcov

Prípad opäť upozorňuje na riziká tzv. zdravotného turizmu. Podľa britskej NHS môže byť liečba v zahraničí lacnejšia, no štandardy bezpečnosti, následná starostlivosť a zodpovednosť lekárov nemusia dosahovať úroveň domáceho zdravotníctva. Odborníci preto varujú, že úspora peňazí sa môže v konečnom dôsledku zmeniť na celoživotný zdravotný problém.

