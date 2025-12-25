DESIVÁ daň za ušetrené peniaze: Turecký zubár jej zničil prepážku! Žena prežíva hrôzu, jej nos ODPADOL

ANTALYA - Chcela ušetriť desiatky tisíc eur, no namiesto nového úsmevu prežíva nočnú moru. Britka Leanne Abeyancová (41) tvrdí, že po zubnom zákroku v Turecku jej odumrelo tkanivo v nose, čo viedlo k jeho čiastočnému kolapsu. Prípad vyvolal vážne otázky o rizikách lacných zákrokov v zahraničí.
Britská matka dvoch detí Leanne Abeyancová sa rozhodla pre zubný zákrok v Turecku po tom, čo jej v Spojenom kráľovstve vyčíslili ošetrenie na približne 50-tisíc libier (vyše 57-tisíc eur). V Antalyi zaplatila „len“ 3 000 libier (niečo cez 3400 eur) za odstránenie faziet, zdvihnutie dutín, kostný štep a zavedenie zubných implantátov. Tvrdí však, že rozhodnutie okamžite oľutovala.
Podľa jej slov cítila bolesť aj napriek lokálnej anestézii. „Pri kostnom štepe som mala pocit, že mi niekto kladivom búcha do tváre. Pri zdvihnutí dutín som cítila, ako mi zdvíhajú celú tvár,“ opísala pre britské médiá. Tvár mala silne opuchnutú, zaliatu modrinami a niekoľko dní nedokázala jesť ani spať.
Nepomohli ani antibiotiká
Ako informuje na svojom webe The Sun, po návrate do Británie jej lekári diagnostikovali zápal dutín, no antibiotiká nepomáhali. Až röntgen u súkromného zubára odhalil šokujúci problém. Implantáty prerážali nosnú prepážku. Napriek ich následnému odstráneniu sa infekcia zhoršovala a lekári v nemocnici v Telforde nedokázali okamžite zasiahnuť pre rozsiahly zápal.
Takmer po dvoch rokoch má Leanne podľa vlastných slov zrútený nos. Tkanivo v oblasti prepážky odumrelo – išlo o nekrózu spôsobenú infekciou. „Tkanivo mi doslova zoškrabali. Najhoršie implantáty sú preč, ale bolesť sa vrátila ešte silnejšia,“ tvrdí.
Celoživotný zdravotný problém
Momentálne čaká na rekonštrukčný zákrok, ktorý však môže podstúpiť až po úplnom vyliečení infekcie. „Ak by mi teraz vytvorili nový nos, mohol by znovu odumrieť,“ vysvetľuje. Svoj príbeh zdieľa na sociálnych sieťach, kde jej video videli desaťtisíce ľudí a získala množstvo podporných reakcií.
Prípad opäť upozorňuje na riziká tzv. zdravotného turizmu. Podľa britskej NHS môže byť liečba v zahraničí lacnejšia, no štandardy bezpečnosti, následná starostlivosť a zodpovednosť lekárov nemusia dosahovať úroveň domáceho zdravotníctva. Odborníci preto varujú, že úspora peňazí sa môže v konečnom dôsledku zmeniť na celoživotný zdravotný problém.