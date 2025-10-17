Fetiš alebo bizarná záľuba? Šokujúca realita z Floridy: Žena dva roky dojčila nielen svoje dieťa, ale aj MANŽELA!

FLORIDA - Rachel a Alexander Baileyovci z Floridy spôsobili rozruch po celom svete, keď priznali, že manžel počas dvoch rokov pil materské mlieko svojej manželky. Nešlo o fetiš ani bizarnú záľubu, ale o praktické riešenie bolestivej situácie. Dnes sa k tomu vracajú s humorom a nadhľadom.
Rachel Bailey, 32-ročná matka dvoch detí, sa spolu so svojím manželom Alexanderom dostala do centra pozornosti po tom, čo sa v roku 2023 otvorene priznali k svojmu netradičnému manželskému zvyku.
Všetko začalo počas plavby v roku 2016, keď Rachel zabudla doma odsávačku a jej prsia boli bolestivo plné mlieka. „Trpela som dva dni a bála sa infekcie,“ spomína Rachel. Alexander jej ponúkol riešenie – vypil prebytočné mlieko, aby jej uľavil. Hoci verejnosť ich konanie okamžite označila za kontroverzné, Rachel a Alexander dôrazne tvrdia, že nejde o žiadnu erotickú záležitosť. „Bolo to čisto praktické. A nakoniec sme zistili, že na tom nie je nič zlé,“ dodáva Rachel.
Nečakaný zvyk mal aj zdravotné benefity
Dokonca sa ukázalo, že tento nečakaný zvyk priniesol aj zdravotné benefity. Alexander počas dvoch rokov neochorel a jeho pleť sa výrazne zlepšila. Navyše si materské mlieko obľúbil natoľko, že uprednostnil jeho chuť pred kravským.
V marci 2025 sa manželia pozreli na epizódu relácie My Strange Addiction, ktorá ich preslávila, tentoraz spolu so svojimi fanúšikmi na YouTube. Alexander priznal: „Je to neuveriteľné. Ako keby sa to ani nestalo... ale stalo.“ Rachel jeho reakciu opísala ako „zvláštny zážitok mimo reality.“
Dnes manželia o svojej skúsenosti hovoria s humorom a nadhľadom. „Neboli sme pripravení na pozornosť médií,“ priznáva Rachel. Alexander dopĺňa: „Bol to zážitok, ktorý sa stáva len raz. Teraz už o tom nikto nehovorí, a je to úplne v poriadku.“