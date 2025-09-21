Nedeľa21. september 2025, meniny má Matúš, zajtra Móric

Američanka objavila po smrti manžela otrasnú pravdu: To, čo skrýval, ju úplne zlomilo! Pomstila sa šokujúcim spôsobom

USA - Strata blízkeho človeka prináša obrovský smútok. Pre Američanku Jessicu Waitovú však smrť manžela priniesla aj otrasné odhalenie, ktoré jej život navždy poznačilo.

Jessica žila so Seanom 17 rokov. V roku 2015 náhle zomrel na infarkt počas pracovnej cesty. Keď sa vdova snažila cez jeho iPad nájsť kontakt na nemocnicu v Houstone, narazila na šokujúcu stopu. Pri písaní slova „Houston“ sa v prehliadači objavila automatická ponuka „Houston escorts“. Po kliknutí Jessica odhalila stovky vyhľadávaní, ktoré dokazovali, že jej manžel pravidelne vyhľadával služby spoločníčok, mal detailne uložené informácie o cenách a miestach, a dokonca desiatky priečinkov s explicitnými videami.

Pracovné povinnosti boli iba zámienka

Postupne zistila, že Sean pod zámienkou pracovných povinností trávil noci s inými ženami. Dokonca si prenajal byt v Colorade, kde udržiaval milenecké vzťahy, píše sa na webe News18. Jessica priznala, že tieto zistenia ju úplne zničili: muž, ktorému bezvýhradne dôverovala, viedol dvojitý život.

Šok po 22 rokoch: Žena našla mamu so svojím manželom v posteli! Je otcom mojich súrodencov? Prečítajte si tiež

Šok po 22 rokoch: Žena našla mamu so svojím manželom v posteli! Je otcom mojich súrodencov?

V záchvate hnevu a zúfalstva urobila šokujúci krok. Vo svojej knihe A Widow’s Guide to Dead Bastards opisuje, ako zmiešala Seanov popol so psími exkrementmi na záhrade. V stave hlbokej psychickej krízy dokonca priznala, že časť popola sama skonzumovala. „V tom období som nebola pri zmysloch. Bola som zlomená jeho smrťou aj zradou,“ píše. Dnes má Jessica nového partnera a snaží sa budovať život nanovo. Tieň minulosti a bolestivé spomienky na manželovu neveru ju však sprevádzajú dodnes.

Viac o téme: SmrťManželúmrtiePopolJessica Waite
