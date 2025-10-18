Mysleli sme, že ľudské telo poznáme dokonale: OMYL! Vedci našli nový ORGÁN, celý čas sa skrýval v našich hlavách

AMSTERDAM - Tím vedcov z Holandského onkologického ústavu pri výskume rakoviny prostaty nečakane narazil na doposiaľ neznámy orgán. Ide o pár skrytých slinných žliaz nachádzajúcich sa za nosom. Tento objav by mohol pomôcť zlepšiť liečbu onkologických pacientov a zmierniť vedľajšie účinky rádioterapie.
Ľudské telo nás neprestáva udivovať napriek tomu, že by sa dalo predpokladať, že v 21. storočí už o ňom vieme všetko. Táto teória sa však zrútila po tom, ako vedci z Holandského onkologického ústavu (Netherlands Cancer Institute) úplnou náhodou narazili na doposiaľ neznámy orgán. K objavu, ktorý sa „skrýval za našimi nosmi“ došlo v septembri 2020 pri výskume rakoviny prostaty. Jeho existencia by mohla vysvetliť, prečo onkologickí pacienti po rádioterapii často trpia suchosťou v ústach alebo problémami s prehĺtaním.
Išlo o náhodu
Ak sa pýtate, ako sa tím vedcov skúmajúcich rakovinu prostaty dostal k objavu orgánu v hlave, máme vysvetlenie: všetko zistili počas skenovania. Pri výskume totiž vykonávali CT a PET vyšetrenia pacientov, ktorým podali rádioaktívnu glukózu, vďaka ktorej nádory na snímkach žiaria. Počas týchto vyšetrení si všimli dve oblasti v hlave pacientov, ktoré žiarili výraznejšie, ako očakávali a napokon zistili, že ide o skrytý pár slinných žliaz. Tím sa rozhodol pomenovať ich „tubárne slinné žľazy“ (tubarial salivary glands), pretože sa nachádzajú za nosom v priestore, kde sa nosová dutina spája s hltanom.
Nie sú ľahko prístupné
A aká je ich funkcia? Ako uvádza portál Unilad, tieto žľazy „zvlhčujú a premazávajú oblasť hrdla za nosom a ústami“. Autori výskumu boli prekvapení, keďže boli neodhalené celé desaťročia. Radiačný onkológ Wouter Vogel z Holandského onkologického ústavu, však vysvetlil, že je to zrejme preto, lebo sú veľmi malé. Uviedol, že boli objavené iba vďaka veľmi citlivému zobrazovaniu a nie sú ľahko prístupné. „Ľudia majú tri páry veľkých slinných žliaz, ale nie na tomto mieste,“ povedal. „Vedeli sme, že jediné slinné alebo hlienové žľazy v nosohltane sú mikroskopicky malé, do tisíc kusov rovnomerne rozptýlené v sliznici. Takže si viete predstaviť naše prekvapenie, keď sme ich našli.“
Vogel upozornil, že jediný nesprávne nasmerovaný zásah počas lekárskeho ožarovania môže tento orgán trvalo poškodiť, ale nikto sa ho nikdy nesnažil chrániť, čo je pochopiteľné, keďže o jeho existencii nikto nič nevedeli. Vedci teraz dúfajú, že objav pomôže zmierniť niektoré vedľajšie účinky liečby rakoviny a rádioterapie, pretože predpokladajú, že ožarovanie môže vyvíjať na tubárne slinné žľazy nepríjemný tlak. Teraz, keď o nich vieme, bude potrebné zistiť, ako zachovať tento orgán počas liečby.