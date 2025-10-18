Dcéra zomrela pre matkin fanatizmus: Konšpiračná matka verila viac kávovým klystírom než chemoterapii!

LONDÝN - Tragický prípad mladej ženy otriasol Britániou. Koroner potvrdil, že konšpiračne zmýšľajúca matka zohrala „vedúcu úlohu“ pri rozhodnutí dcéry odmietnuť chemoterapiu.
Paloma Shemiraniová mala len 23 rokov, keď zomrela po tom, čo odmietla liečbu rakoviny v prospech alternatívnej terapie – až piatich kávových klystírov denne. Diagnostikovali jej nehodgkinov lymfóm, no namiesto chemoterapie sa rozhodla pre „prírodnú cestu“, ktorú riadila jej matka, Kate Shemiraniová – bývalá zdravotná sestra a známa konšpiračná influencerka.
Koronerka Catherine Woodová vo štvrtok uviedla, že Paloma bola „negatívne ovplyvnená“ matkou, ktorá ju presviedčala, že tradičná medicína jej uškodí. „Ak by bola Paloma podporená v tom, aby prijala svoju diagnózu a otvorene zvážila chemoterapiu, pravdepodobne by sa touto cestou vydala,“ konštatovala.
Paloma zomrela na zlyhanie srdca
Podľa lekárov mala Paloma až 80-percentnú šancu na uzdravenie, keby podstúpila chemoterapiu. Namiesto toho sa spoliehala na tzv. Gersonovu terapiu – prísnu vegánsku diétu, doplnky, šťavy a časté kávové klystíry, ktoré majú údajne „detoxikovať“ telo. Tento spôsob liečby nie je schválený americkým Úradom pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) a odborníci varujú pred vážnymi rizikami.
Kate Shemiraniová, ktorá bola v roku 2021 vyčiarknutá z britského registra zdravotných sestier za šírenie nepravdivých a nebezpečných teórií, tvrdí, že sama prekonala rakovinu prsníka práve vďaka tejto metóde. Ako uvádza portál New York Post, rovnakú cestu potom odporučila aj svojej dcére. Koronerka Woodová označila správanie matky ako „nepochopiteľné, no nie nezákonné“. Dodala však, že jej vplyv významne prispel k Palominej smrti. Paloma zomrela na zlyhanie srdca, ktoré podľa lekárov spôsobil veľký nádor tlačiaci na dýchacie cesty.
Matka sa bránila
V písomných vyjadreniach pred smrťou Paloma odmietla, že by mala rakovinu, a označila diagnózu za „absurdnú fantáziu bez dôkazov“. Tiež sa obávala, že chemoterapia by ju mohla pripraviť o plodnosť. Jej brat Gabriel však na súde obvinil matku priamo zo zodpovednosti za smrť svojej sestry. „Úplne viním moju matku. Svojimi zásadami obetovala Palomin život,“ povedal a dodal, že on aj jeho súrodenci sa pri matke cítili neistí. Matka sa naopak bránila slovami: „Paloma sa rozhodla sama, na základe svojich hodnôt a skúseností. Bola odhodlaná uzdraviť sa po svojom.“