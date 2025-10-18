Nevinný zvyk, ktorý vás môže zabiť: Lekári odhalili šokujúce riziko praskania krku!

USA - Praskanie krku — niečo, čo mnohí z nás robia, keď sa chcú uvoľniť alebo ponaťahovať po dlhom sedení. No podľa lekára Michaela Gartnera môže ísť o nebezpečný zvyk s potenciálne fatálnymi následkami.
Lekár v rozhovore vysvetlil, že síce je praskanie kĺbov — vrátane krku — bežne neškodné a vzniká uvoľnením plynov z kĺbovej tekutiny, v niektorých prípadoch môže dôjsť k vážnemu poškodeniu ciev. „Teoreticky je možné, že pri prasknutí krku dôjde k natrhnutiu cievy,“ uviedol Dr. Gartner. „Síce by to vyžadovalo veľkú silu, no riziko existuje.“
Najväčšie nebezpečenstvo predstavuje krvná zrazenina
Ak sa vnútorná stena cievy poškodí, môže sa vytvoriť krvná zrazenina. Ako informuje na svojom portáli Unilad, práve tá predstavuje najväčšie nebezpečenstvo. Ak sa zrazenina uvoľní, môže putovať telom a zablokovať menšie cievy — napríklad v mozgu alebo pľúcach. Takýto stav môže viesť k mŕtvici alebo smrti. „Krvná zrazenina v tepne smerujúcej do hlavy sa môže uvoľniť a spôsobiť mozgovú príhodu,“ varoval lekár. „Časť mozgu potom nedostáva kyslík, čo môže spôsobiť trvalé poškodenie, stratu reči, pamäti či pohyblivosti.“
Mŕtvica po praskaní v krku
V roku 2023 utrpel 44-ročný učiteľ z amerického Ohia, Ryan MacCredie, mŕtvicu po tom, ako si praskol krk. Päť dní bol v bezvedomí a po prebudení nedokázal rozprávať ani chodiť. Postupne sa síce zotavil, no následky zostali. Podobne dopadol aj Josh Hader (28) z Oklahomy, ktorý po „nevinnom“ prasknutí krku utrpel rozsiahlu mŕtvicu. A v roku 2019 skolabovala po rovnakom úkone aj Natalie Kunickiová z Londýna – lekári zistili, že si natrhla tepnu v krku, čo spôsobilo krvácanie a následnú mŕtvicu.
Odborníci preto odporúčajú vyhnúť sa častému alebo prudkému praskaniu krku. Ak cítite napätie alebo bolesť, je lepšie vyhľadať fyzioterapeuta alebo ortopéda. Ako uzatvára Dr. Gartner: „Väčšina ľudí si krkom praskne bez problémov. Ale keď sa to urobí nesprávne alebo príliš často, následky môžu byť katastrofálne.“