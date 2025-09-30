Zázrak po dva a pol roku: Chlapec s mamou našli strateného domáceho miláčika! Neuveríte, kde...

CRAWLEY - Neuveriteľný príbeh sa odohral v britskom Crawley. Eve Ainsworthová a jej 13-ročný syn Ethan našli svojho domáceho miláčika – leopardieho gekóna menom Obi, dva a pol roka po tom, čo zmizol bez stopy.
Rodina bola presvedčená, že sa ich maznáčik už nikdy nenájde. Keď v roku 2021 objavili otvorené terárium, obávali sa, že sa gekóna zmocnila jedna z ich mačiek. Odvtedy bol Obi nezvestný a jeho majitelia sa zmierili s najhorším. Preto prišlo obrovské prekvapenie, keď ho minulý štvrtok (29. júna) Ethan objavil v garáži pod starým televízorom. „Nemohol uveriť vlastným očiam. Obi bol síce chudý, no inak vyzeral prekvapivo dobre,“ povedala šťastná majiteľka.
Živil sa pavúkmi a hmyzom
Podľa jej slov sa gekón zrejme presunul do garáže, ktorá je priamo spojená s domom, informujú na webe NeedToKnow. Prežil tam tým, že sa zohrieval pri potrubiach ústredného kúrenia a živil sa pavúkmi či hmyzom. „Je to skutočný bojovník,“ dodala Eve. Po náleze sa Obi okamžite vrátil do svojho terária, ktoré bolo prázdne od jeho zmiznutia. Rodina ho plánuje dať pre istotu vyšetriť, no zatiaľ sa javí, že zvieratko je v dobrej kondícii.
Leopardie gekóny môžu dorásť až do 25 centimetrov a dožiť sa 15 rokov. Pochádzajú z púštnych oblastí Pakistanu, Indie a Nepálu a patria medzi obľúbené domáce zvieratá. Príbeh vyvolal aj množstvo reakcií na sociálnych sieťach. Priateľka Carol Batesová poznamenala, že „Tajné dobrodružstvá Obiho“ by pokojne mohli byť námetom na detskú knihu. Ďalší fanúšikovia ho označili za „superhviezdu“ a „bojovníka, ktorý si zaslúži extra dávku jedla, aby znovu pribral.“