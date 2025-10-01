V Nepále si zvolili novú žijúcu bohyňu: Stalo sa ňou dvojročné dievčatko z Káthmandu

Káthmandu 1. októbra (TASR) - Dvojročné nepálske dievčatko, ktoré si v krajine zvolili za novú žijúcu bohyňu „kumari“, v utorok počas najdlhšieho a najvýznamnejšieho hinduistického sviatku v regióne preniesli členovia jej rodiny z ich domu do palácového chrámu v hlavnom meste Káthmandu. Informuje o tom agentúra AP.
Novou žijúcou bohyňou Nepálu sa vo veku dvoch rokov a ôsmich mesiacov stala Aryatara Šákja. Nahradila tak svoju 11-ročnú predchodkyňu, ktorú z paláca vyviezli zadným vchodom na nosidlách v sprievode rodiny a priaznivcov. Tá sa stala kumari v roku 2017; titul dievčatám ostane zvyčajne do prvej menštruácie.
Žijúce bohyne sú uctievané hinduistami aj budhistami. Dievčatá sú vyberané vo veku od dvoch do štyroch rokov a podľa tradície musia mať bezchybnú pokožku, vlasy, oči a zuby. Nemali by sa báť tmy. Kumari nosia vždy červené odevy, vlasy majú zviazané v uzle a na čele majú namaľované „tretie oko“. Veriaci sa pri tejto príležitosti postavili vonku do radu, aby sa mohli čelami dotknúť nôh novej bohyne. Ide o najvyšší znak úcty medzi hinduistami v Nepále. Nová kumari vo štvrtok požehná veriacich - vrátane prezidenta.
Žijú izolovaným spôsobom života
Dievčatá s titulom kumari žijú izolovaným spôsobom života. Majú len zopár vybraných kamarátov a von sa smú pohybovať len niekoľkokrát do roka počas sviatkov. V Nepále sa hovorí, že muž, ktorý sa ožení s bývalou kumari, zomrie mladý. Mnohé tieto dievčatá preto ostávajú slobodné a vedú ťažký život. Táto tradícia podľa kritikov porušuje medzinárodné právo i nepálske zákony týkajúce sa práv detí. Za posledných pár rokov však došlo k viacerým zmenám v tradíciách. Kumari má teraz povolené vzdelávať sa u súkromných učiteľov v chrámovom paláci a má k dispozícii aj televíziu. Nepálska vláda v súčasnosti ponúka bývalým „bohyniam“ malý mesačný dôchodok.