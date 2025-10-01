Myslel si, že má otravu jedlom: Banálny problém sa zmenil na tragédiu! Mladý otec zistil, že ide o rakovinu

TASMÁNIA - Tridsaťšesťročný Matthew Duggan z austrálskej Tasmánie si myslel, že jeho problémy so zažívaním sú len banálna otrava jedlom. Až keď sa objavili bolesti a krv v stolici, vyhľadal lekára. Ten však odhalil šokujúcu diagnózu – nádor v čreve, ktorý si vyžiadal okamžitú liečbu.
Duggan spozoroval zmenu v črevných návykoch vo februári 2024. „Najprv som mal hnačky a myslel som si, že to prejde. Trvalo to asi mesiac, potom prišla bolesť a napokon krv v stolici,“ opisuje. Lekár ho najskôr upokojoval, že v jeho veku pôjde skôr o hemoroidy alebo polypy. Rakovina vraj neprichádzala do úvahy. Opak sa ukázal až pri kolonoskopii – Duggan mal v čreve takmer desaťcentimetrový nádor. „Keď máte 36 rokov, žijete prácou a rodinou. Rakovina vám ani nenapadne,“ dodáva.
Chemoterapie a neznesiteľné bolesti
Nasledovala operácia a šesť mesiacov chemoterapie. Najťažšie boli neznesiteľné bolesti v nohách spôsobené neuropatiou, informuje na svojom webe britský Daily Mail. „Bolo to, akoby mi niekto neustále bodal chodidlá nožom. Nemohol som prejsť ani od postele k chladničke,“ hovorí mladý otec. Spolu s manželkou sa rozhodli diagnózu utajiť pred vtedy trojročnou dcérkou. Nechceli, aby videla nemocnicu a chemoterapiu. „Pozná len pozitívnu stránku – podporu, ktorú sme dostali od ľudí. Bola mojím najväčším malým fanúšikom, ani o tom nevedela,“ hovorí Matthew.
Prípady rakoviny hrubého čreva u mladých pribúdajú
Podobne o chorobe nehovoril ani viacerým známym. Nechcel, aby ho ľutovali alebo vnímali inak. Úľavu našiel až v pacientskej komunite, kde stretol ľudí s podobnou skúsenosťou. Dnes sa snaží varovať ostatných, aby nepodceňovali príznaky. „Ak vaše telo naznačuje, že niečo nie je v poriadku, choďte k lekárovi. Nedajte sa odbiť tým, že ste mladí. Keby som čakal dlhšie, mohlo byť neskoro,“ odkazuje. Po liečbe sa zapojil do charitatívneho podujatia Do It For Cancer. Za 12 dní odbehol vyše 480 kilometrov, aby podporil boj proti rakovine čriev a zvýšil povedomie u mladých ľudí.
Podľa Cancer Research Institute totiž prípady rakoviny hrubého čreva u mladých pribúdajú. Až 20 % pacientov je dnes mladších ako 55 rokov a počet diagnóz u ľudí vo veku 20 – 39 rokov stúpa od polovice 90. rokov približne o 2 % ročne.