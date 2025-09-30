Astronómovia objavili nový mesiac: Desaťročia unikal ich pozornosti! Môže ísť o úlomok Mesiaca

USA - Astronómovia hlásia prekvapivý objav – v blízkosti Zeme sa nachádza nový tzv. kvazimesiac, ktorý im unikal takmer šesťdesiat rokov. Objekt s označením 2025 PN7, ktorý bol po prvý raz pozorovaný koncom augusta, môže byť úlomkom nášho Mesiaca.
Nový nebeský objekt patrí k typu asteroidov, ktoré obiehajú okolo Slnka, no udržiavajú sa blízko Zeme. Rovnako ako naša planéta, aj 2025 PN7 dokončí obeh Slnka približne za jeden rok. Prvé pozorovanie uskutočnila observatórium Pan-STARRS na Havaji 29. augusta. Následná analýza archívnych dát však ukázala, že tento malý sprievodca sa pohybuje po obežnej dráhe podobnej Zemi už celé desaťročia.
„Kvazimesiac bol tak dlho mimo nášho zorného poľa preto, že je veľmi malý a slabý,“ vysvetlil výskumník Carlos de la Fuente Marcos, ktorý o objave publikoval článok začiatkom septembra v časopise Research Notes of the American Astronomical Society.
Jeden z mála kvazimesiacov
2025 PN7 je jedným z mála známych kvazimesiacov obiehajúcich v blízkosti našej planéty. Najznámejším z nich je Kamo’oalewy, o ktorom sa tiež predpokladá, že vznikol odštiepením z povrchu Mesiaca.
„Slnečná sústava je plná prekvapení,“ povedal de la Fuente Marcos pre televíziu CNN. Podľa neho existencia 2025 PN7 dokazuje, že neexistuje žiadna spodná hranica pre veľkosť kvazimesiacov. Astronómovia sa teraz snažia presne určiť jeho rozmery. Podľa portálu EarthSky by mohol mať v priemere približne devätnásť metrov.