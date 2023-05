Desivý zoznam expertov: Deväť tichých zabijakov, ktorí predstavujú najväčšiu hrozbu pre ľudstvo

Hoci koronavírus už nie je hrozbou pre verejné zdravie, experti sa už teraz zaoberajú ochoreniami, ktoré by mohli vyústiť do ďalšej globálnej pandémie. WHO pozorne sleduje deväť patogénov, ktoré predstavujú najnaliehavejšie ohrozenie ľudstva. Skúmajú každý z nich, aby čím skôr našli účinnú liečbu alebo vakcíny. Zoznam hrozieb zatiaľ nie je kompletný a nie sú v ňom uvedené najpravdepodobnejšie príčiny ďalšej pandémie. WHO ho kontroluje a aktualizuje podľa potreby pomocou nástrojov a odborných znalostí na uprednostňovanie chorôb, ktoré predstavujú najväčšie riziko pre verejné zdravie vzhľadom na ich epidemický potenciál či absenciu alebo nedostatočnosť opatrení. Na zozname sa aktuálne nachádza týchto deväť chorôb:

COVID-19

Na vrchole pandémie koronavírusu krajiny zatvorili hranice a obyvatelia boli nútení zostať doma alebo nosiť rúška na verejných miestach. Vírus sa prehnal po celom svete, pričom infikovaní vykazovali príznaky ako suchý kašeľ, dýchavičnosť, horúčka a strata chuti alebo čuchu. Ochorenie napáda pľúca, ničí pľúcne tkanivo, čím môže dôjsť k zápalu pľúc. Symptómy ochorenia COVID-19 tiež obmedzujú prísun kyslíka do krvi, čo spôsobuje množstvo ďalších problémov, ktoré môžu viesť k smrti. Hoci vírus v súčasnosti nie je hrozbou pre verejné zdravie, odborníci varujú, že kvôli vývoju vírusu sa môže objaviť infekčnejší alebo smrteľnejší variant.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Getty Images

Krymsko-konžská hemoragická horúčka

Tento vírus prenášaný kliešťami môže byť smrteľný až v 40 percentách prípadov. Známy ako CCHF, ľudia sa môžu nakaziť po kontakte s krvou alebo tkanivom infikovaného dobytka. Šíri sa prostredníctvom telesných tekutín a môže sa šíriť aj medzi nemocničnými pacientmi, ak lekárske vybavenie nie je dôkladne sterilizované. Vírus vykazuje podobné príznaky ako Ebola na začiatku infekcie - bolesti svalov, brucha, hrdla a zvracanie, ale i horúčka, závraty, bolesť a stuhnutosť krku, bolesti chrbta, hlavy, očí a citlivosť na svetlo. WHO varuje, že prepuknutie CCHP je hrozbou pre verejné zdravotnícke služby.

Galéria fotiek (5) Zdroj: gettyimages.com

Vírusová choroba Ebola a vírusová choroba Marburg

Ebola je smrteľná choroba, ktorá zabíja približne polovicu infikovaných ľudí. Podobne ako Marburg, ide o hemoragickú horúčku, čo znamená, že poškodzuje orgány a cievy, čo môže spôsobiť vnútorné krvácanie, ako aj krvácanie z očí, úst a uší. Vírus sa môže šíriť dotykom alebo manipuláciou s telesnými tekutinami infikovanej osoby, kontaminovanými predmetmi alebo infikovanými voľne žijúcimi zvieratami. Ebola spôsobuje zvracanie, hnačku, vyrážky, zožltnutie kože a očí a krvácanie z viacerých telesných otvorov.

Marburg je jedným z najsmrteľnejších patogénov, aké boli kedy objavené. Má pomer úmrtnosti 88 percent a spôsobuje podobné príznaky ako Ebola. Z pacientov sa stávajú "duchovia", často u nich možno pozorovať hlboko posadené oči a bezvýrazné tváre, zvyčajne sprevádzané krvácaním z otvorov. V súčasnosti nie je dostupná žiadna overená liečba tohto ochorenia. Včasná podporná starostlivosť dáva pacientom najlepšiu šancu, ochorenie ale môže byť ťažké odlíšiť od iných infekčných chorôb ako malária, brušný týfus či meningitída.

Horúčka Lassa

Ochorenie prenášajú hlodavce. Predpokladá sa, že u 80 percent pacientov nespôsobuje žiadne príznaky. Z tých, ktorých infikuje, zabije asi jedno percento, pričom asi 20 percent infekcií vedie k závažnému priebehu, kedy vírus postihuje orgány, ako sú pečeň, slezina a obličky. Najbežnejším spôsobom, ako sa ľudia nakazia horúčkou Lassa, je po kontakte s jedlom alebo domácimi predmetmi kontaminovanými močom či výkalmi infikovaných potkanov. Vírus sa však môže prenášať aj telesnými tekutinami.

Nástup príznakov je zvyčajne postupný, začína horúčkou, celkovou slabosťou a malátnosťou. Po niekoľkých dňoch začnú pacienti pociťovať bolesti hlavy, hrdla, svalov, hrudníka, nevoľnosť, objaví sa zvracanie, hnačka, kašeľ, bolesť brucha. V závažných prípadoch môže byť prítomný opuch tváre, tekutina v pľúcach, krvácanie z úst, nosa, vagíny alebo gastrointestinálneho traktu. V neskorších štádiách sa u ľudí môže vyvinúť šok, záchvaty, triaška, dezorientácia a dokonca upadnú do kómy. Približne u štvrtiny uzdravených pacientov sa rozvinie hluchota. V polovici z týchto prípadov sa sluch čiastočne vráti po jednom až troch mesiacoch. Príznaky horúčky Lassa sú rôzne a nešpecifické a najmä v počiatočných štádiách je ťažké ich diagnostikovať.

MERS a SARS

Koronavírus respiračného syndrómu na Blízkom východe (MERS) je vírus prenášaný na ľudí z infikovaných tiav. Prenos z človeka na človeka je možný, ale stáva sa to zriedkavo a zdá sa, že sa vyskytli iba medzi rodinnými príslušníkmi, ktorí žijú v jednej domácnosti. Medzi príznaky patria horúčka, kašeľ, ťažkosti s dýchaním, hnačka a zvracanie. V súčasnosti nie je k dispozícii žiadna špecifická liečba ani vakcína proti MERS. SARS je vírusové respiračné ochorenie spôsobené koronavírusom súvisiacim so SARS. Je to skorší, smrteľnejší bratranec toho, čo sa stalo známym ako COVID-19 a prvýkrát vzniklo v Číne v roku 2002.

Galéria fotiek (5) Ilustračné foto

Zdroj: SITA

Nipah a henipavírusové ochorenia

Tento nevyliečiteľný vírus sa môže šíriť buď od ošípaných, alebo medzi ľuďmi, ktorí konzumujú ovocie a palmové víno kontaminované infikovanými netopiermi. Symptómy nipahu zahŕňajú horúčku, bolesť hlavy, ospalosť a zmätenosť. Zvyčajne sa objavujú medzi piatimi až štrnástimi dňami po nákaze vírusom a môžu trvať dva týždne. Vo vážnych prípadoch môžu niektorí ľudia upadnúť do kómy do 24 hodín od objavenia sa symptómov a iní majú problémy s dýchaním. Neexistuje žiadna známa liečba vírusu, takže jedinou možnosťou je podporná starostlivosť na zmiernenie príznakov.

Horúčka Rift Valley

Tento patogén primárne postihuje zvieratá, ale má potenciál infikovať aj ľudí. Prenášajú ho komáre a muchy živiace sa krvou. Infekcia môže mať mierny priebeh podobný chrípke až po ťažkú hemoragickú horúčku, ktorá môže byť smrteľná. Niektorí ľudia sa infikovali po uhryznutí nakazeným komárom, väčšina však pochádza z kontaktu s krvou alebo orgánmi infikovaných zvierat. V ťažkej forme sa u pacientov môže vyvinúť očné ochorenie, nadmerné krvácanie či dokonca encefalitída, čiže opuch mozgu. Pacienti s miernou formou ochorenia nevyžadujú žiadnu špecifickú liečbu. V niekoľkých prípadoch je hlavnou liečbou všeobecná podporná terapia, hoci v súčasnosti prebieha výskum očkovania.

Galéria fotiek (5) Zdroj: profimedia.sk

Vírus Zika

Zika je typ vírusu RNA známy ako flavivírus, ktorý sa prenáša na ľudí uhryznutím infikovaných samíc komárov. V zriedkavých prípadoch sa môže preniesť pohlavným stykom s nakazenou osobou. Pre väčšinu ľudí je infekcia mierna a nie je škodlivá. Tehotným ženám však môže spôsobiť problémy. Vírus vyvolal globálnu paniku v roku 2016 po miliónoch infikovaných, čo spôsobilo, že sa deti narodili s vrodenými chybami, ako je mikrocefália. Medzi bežné príznaky patria vysoká teplota, bolesti hlavy, vredy, červené oči, opuchnuté kĺby a bolesti kĺbov a svalov.

Ochorenie X

Ochorenie X nie je známe ochorenie. Od roku 2018 je na zozname WHO a predstavuje hypotetický patogén. Odborníci ho však zaradili na zoznam, aby zabezpečili, že v prípade jeho vzniku budú môcť reagovať flexibilnejšie. "Choroba X predstavuje poznanie, že závažnú medzinárodnú epidémiu by mohol spôsobiť patogén, o ktorom v súčasnosti nie je známe, že by spôsobil ochorenie ľudí. Návrh výskumu a vývoja sa snaží umožniť včasnú prierezovú pripravenosť na výskum a vývoj, ktorá je relevantná aj pre neznámu chorobu X," uviedla WHO.