Vedci sa obávajú katastrofickej kombinácie dvoch vírusov: Nová pandémia, extrémne rýchlo by zabila milióny ľudí

Rôzne vírusy z úzko príbuzných rodín sa môžu spojiť prostredníctvom procesu nazývaného rekombinácia a produkovať hybridy nazývané rekombinanty. Táto rekombinácia vyžaduje, aby vírusy zdieľali infekčný mechanizmus. Tím vedcov zo Šanghajského inštitútu infekčných chorôb a biobezpečnosti na Fudan University v Číne po prvýkrát identifikoval mechanizmus, ktorým by sa SARS a MERS mohli spojiť, a to vstupom do ľudských buniek prostredníctvom spoločne umiestnených receptorov, informoval Daily Beast. V podstate ide o vstupné body buniek pre vonkajšie molekuly.

Galéria fotiek (4) Vírus MERS

Zdroj: SITA

Ak by sa niekto nakazil vírusmi SARS a MERS v rovnakom čase prostredníctvom susedných receptorov a tieto dva vírusy sa spoja, mohlo by to odštartovať úplne novú pandémiu - takú, ktorá by zrejme bola oveľa horšia než súčasná pandémia covidu-19. Riziko rekombinácie je jednou z hnacích síl globálneho úsilia o vývoj nových vakcín, ktoré by mohli zabrániť infekcii rôznymi vírusmi SARS, MERS a akýmkoľvek ich hybridom, alebo znížiť jej závažnosť. Dobrá správa je, že univerzálne vakcíny na takýto druh infekcií sú už vo vývoji. Zlá správa - sú ešte ďaleko od veľkých pokusov na ľuďoch a ešte ďalej od regulačného schválenia a širokej dostupnosti. Tento proces potrvá roky.

Výskumný tím pod vedením virológa Qiao Wanga zdôraznil riziko rekombinácie SARS - MERS v štúdii, ktorá sa prvýkrát objavila v časopise Signal Transduction and Targeted Therapy. SARS-CoV-2 má tendenciu uprednostňovať receptor nazývaný ACE2, zatiaľ čo MERS-CoV uprednostňuje receptor DPP4, vysvetlil Wang. Naše bunky majú tendenciu mať jedno alebo druhé, nie oboje. Vo veľmi nepravdepodobnej možnosti, že niekto sa súčasne infikuje SARS aj MERS, by vírusy mali zostať bezpečne v oddelených bunkách.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty Images

Čínski vedci však identifikovali niekoľko typov buniek v pľúcach a črevách, ktoré majú receptory ACE2 aj DPP4, čím poskytujú príležitosť na koinfekciu SARS-CoV-2 aj MERS-CoV. "Táto hypotetická koinfekcia môže viesť ku vzniku rekombinovaného betakoronavírusu. Nazvite to SARS-CoV-3 alebo MERS-CoV-2," vysvetlil virológ. Či tak alebo onak, tento vírus môže mať vysokú prenosnosť podobnú SARS-CoV-2 spolu s vysokou mierou úmrtnosti podobnej MERS-CoV, čo by malo katastrofálne následky.

Sú ale aj dobré správy

Aké zlé to môže byť? Najnákazlivejšie formy SARS-CoV-2 - subvarianty XBB nazývaný aj "Kraken" - sú zďaleka najprenosnejším respiračným vírusom, aký kedy bol spozorovaný. Nie nadarmo podvarianty XBB rýchlo prekonali konkurenčné podvarianty a stali sa celosvetovo dominantnými v priebehu pár týždňov začiatkom tohto roka. Kraken ale vyvoláva menej závažný priebeh ochorenia COVID-19. Vakcíny a prirodzená imunita veľmi pomáhajú, ale existujú aj náznaky, že nový koronavírus sa pomaly vyvíja smerom k vyššej prenosnosti, ale nižšej závažnosti. V najhoršom období v roku 2021 covid zabil takmer päť percent infikovaných osôb v najviac zasiahnutých krajinách, ako sú Peru a Mexiko. Dnes sa celosvetová úmrtnosť pohybuje na úrovni necelého jedného percenta.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty Images

MERS sa naopak šíri oveľa pomalšie. Najviac postihuje ťavy. Keď infikuje ľudí, je to zvyčajne vtedy, keď sú títo ľudia v blízkom kontakte so zvieratami. Prenos z človeka na človeka je extrémne zriedkavý. V 27 malých ohniskách od roku 2012 zomrelo na MERS menej ako 900 ľudí. Porovnajte to so 6,9 miliónmi ľudí, ktorí zomreli v dôsledku nákazy SARS-CoV-2 od konca roka 2019. Problémom MERS je, že tých približne 900 úmrtí predstavuje tretinu infekcií. To znamená, že MERS je od prípadu k prípadu najmenej šesťkrát smrteľnejší, ako bol SARS v najhoršom prípade. Takže ak rekombinant SARS-MERS zdedil prenosnosť prvého a jeho smrteľnosť, mohol by rýchlo zabiť milióny ľudí. To je dôvod, prečo Wang a jeho kolegovia vyzývajú na vývoj vakcíny proti pan-CoV.

Nie je dôvod na paniku

Epidemiológovia, ktorí neboli zapojení do spomínanej štúdie, nemusia nevyhnutne súhlasiť s pocitom čínskych autorov o možnej bezprostrednej záhube. "Životný cyklus vírusu je chúlostivý a rekombinácia medzi rôznymi vírusmi je zvyčajne neobvyklá. Počas pandémie covidu-19 sme nezaznamenali žiadnu rekombináciu medzi SARS-CoV-2 a MERS, a to aj napriek miliónom infekcií SARS-CoV-2 na celom svete. Preto sa očakáva, že k takejto udalosti v budúcnosti pravdepodobne nedôjde," povedal výskumník z Kolumbijskej univerzity Lihong Liu.