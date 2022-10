VIDEO Profesionálna upratovačka radí: TÚTO jedinú vec by nikdy nechcela doma!

Tou jedinou a najdôležitejšou radou je, aby si ľudia nedávali robiť neviditeľné sprchové žľaby. Austrálska profesionálna upratovačka Kate verí, že neviditeľné sprchové žľaby sú nočnou morou na čistenie, informuje DailyMail.

Zachytia vraj všetko. A pokiaľ sa človek o ne poriadne nestará a pravidelne ich nečistí, zarába si prinajlepšom na poriadny zápach z odtoku. V jednom z posledných videí zdieľala znečistený sprchový odtok a priznala sa, že je to jediná vec, ktorú by vo svojej domácnosti nikdy nechcela mať. Bol plný vlasov a nahromadenej nečistoty. Pri čistení poukázala aj na problém s odtokom: "Viem si predstaviť, že v tejto sprche by sa na dne kvôli špine hromadilo množstvo vody."

Špinavý žľab vzali vyčistiť von, zoškriabali všetku špinu špachtlou a potom ho čistiacim prostriedkom vyleštili. Sledovatelia sa jej v komentároch priznali, že tento kúsok v ich dome je naozaj "nočnou morou". Musia ho čistiť každý týždeň, aby správne odtekal a nezostávali v ňom vlasy a iné nečistoty.

S takmer 36 000 sledovateľmi zverejňuje Kate pravidelne na svojom účte tipy a triky ako si zjednodušiť čistenie v domácnosti, no poukazuje často aj na nezmyselné dizajnérske vynálezy, ako je napríklad rohová kuchynská skrinka s otočným košom na hrnce a panvice v nej. Človek by vraj "musel byť had", aby ju poriadne vyčistil. Je síce pekná ale nevyčistiteľná.