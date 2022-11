VIDEO Ušetrite na drahých čistiacich prostriedkoch: Tipy pre ekologickú domácnosť a za pár centov!

Napríklad taký grapefruit spolu s hrubozrnnou soľou vie pomôcť od usadenín vodného kameňa. Kypriaci prášok alebo sóda bikarbóna je skvelá ak potrebujete zachrániť pripálenú panvicu alebo hrniec. Na vodný kameň na sprchovej hlavici je ideálny ocot. Ak pár lyžíc nalejete do mikroténového vrecúška a zavesíte pomocou gumičky na sprchovú hlavicu, necháte cez noc pôsobiť, vodný kameň sa rozpustí a potom už sprchovú hlavicu pomocou starej zubnej kefky jednoducho dočistíte.

Zmes bieleho octu a vody je ideálnym čistiacim prostriedkom na nerezové predmety ako chladnička, toastovač a digestor. Na dočistenie potom už len kvapku olivového oleja a máte lesklý povrch bez šmúh. Špinavá mikrovlnná rúra si tiež vyžaduje poriadnu dávku trpezlivosti a času. Skúste však do sklenenej misky alebo taniera naliať vodu, vyšťaviť citrón, zohriať takto pripravenú zmes 3 minúty a následne počkať zhruba 5 minút. Potom už len handričkou utrite uvoľnené zvyšky jedál z okrajov.

Do záchodu si ľahko vytvoríte „šumivé bomby“, teda zmes sódy bikarbóny, kyseliny citrónovej a saponátu na riad. Ak takto pripravenú zmes umiestnite do nádoby na výrobu kociek ľadu, môžete pridať aj pár kvapiek esenciálneho oleja. Počkáte pár hodín kým zmes stuhne, a potom už len podľa potreby hodíte do záchodovej misy. Týmto spôsobom viete vyčistiť vodný kameň, ale aj prípadné nečistoty.

Poškriabanej a špinavej drevenej doske vdýchnete nový život ak ju pretriete pár krát zrnkami soli na citróne alebo grapefruite a po ošetrení ju vyleštíte kokosovým olejom. Upchaté odtoky potrápili už nejedného z nás. Ak však do odtoku nasypete zmes sódy bikarbóny, zalejete horúcim octom a potom vriacou vodou na pár mesiacov máte opäť pokoj.

Skúste pár týchto typov uplatniť aj vo vašej domácnosti. Možno vás prekvapí, koľko financií viete s týmito jednoduchými tipmi ušetriť, vaša domácnosť sa bude lesknúť a pretože tieto čistiace prostriedky sú aj ekologické, príroda sa vám istotne poďakuje.