Inflácia v chladničke: S týmito jednoduchými trikmi ušetríte na účtoch za potraviny!

Ceny potravín iba počas pandémie vzrástli v Amerike o 5,4 percenta a neustále stúpajú. Podľa indexu spotrebiteľských cien je to jeden z najväčších nárastov za posledné dve desaťročia. Ľudia si teda začali lámať hlavu nad tým, kde by sa dalo najrýchlejšie a najrozumnejšie ušetriť. Americká blogerka Haley Nelson, svojím čitateľom už v minulosti pomohla s plánovaním týždenného nákupu pre štvorčlennú rodinu, ktorý by nepresiahol 100 dolárov. Teraz sa pokúsila poskytnúť svojim priaznivcom pár tipov ako v domácnosti ušetriť pri nákupe a plánovaní jedálneho lístka.

Lacnejšie potraviny, ktoré zasýtia a káva z domu!

Ako prvé pravidlo zdôraznila, že je dôležité napísať si zoznam lacnejších potravín, ktoré vám a vašej rodine chutia a viete nimi zasýtiť celú rodinu. Je to napríklad ovos, ryža, fazuľa, šošovica, mrkva, zemiaky, kapusta. Podľa týchto ingrediencií by mohlo byť pre vás jednoduchšie nájsť aj recepty, ktoré obsahujú tieto potraviny.

Po ceste do práce skúste vynechať kávu z kaviarne a v rámci šetrenia si radšej zabaľte kávu do termosky alebo ekologického pohárika z domu. To isté skúste aplikovať aj pri sladených vodách, sýtených vodách alebo džúsoch. Voda vám smäd uhasí rovnako, ak nie lepšie.

Nenakupujte impulzívne, urobte si zoznam!

Do obchodu vstupujte zo zásady najedený, aby ste predišli impulzívnym nákupom a so zoznamom potravín. Ako najlepšie sa zdá naplánovať si jedálny lístok na celý týždeň dopredu a k nemu si prichystať potrebný zoznam potravín. Ak obmedzíte časté návštevy supermarketov s autom, ušetríte aj na pohonných hmotách.

Pokiaľ varíte náročnejšie jedlo na prípravu, skúste množstvo zdvojnásobiť a navariť si na viac dní. Príprava jedného jedla rozloženého na viac dní je časovo aj finančne menej náročnejšia ako viacnásobné varenie. Prípadné zvyšky jedál ako napríklad mäso, ktoré vám zostane z obeda skúste skonzumovať aj v iných receptoch, ako to robievali naše staré mamy. Kura z nedele, je v pondelok ideálne do slovenského rizota.

Zásobte sa vopred, ceny potravín porovnávajte!

Namiesto drahých dochucovadiel, omáčok a dresingov skúste vymyslieť podomácky vyrobené. Základné potraviny ako sú múka, cestoviny, cukor, olej a podobne skúste nájsť vo vašom okolí čo najlacnejšie. To isté platí aj o akciovom tovare. Ak máte istotu, že vo vašej kuchyni alebo mrazničke sa nájde ešte voľný priestor, zásobte sa lacnejšie vopred a nečakajte na zvýšenie ceny.

A ako posledný tip platí, pokúsiť sa zvážiť cenu pri ovocí a zelenine, zvoliť lacnejšie druhy, alebo vybrať mrazené ovocie a zeleninu, ktoré potešia vašu peňaženku a prekvapia svojou chuťou. Šetrenie pri nákupe potravín a plánovaní tak môže byť jednoduchšie, ako ste čakali. Stačí urobiť pár nenápadných zmien vo vašom nákupnom správaní.