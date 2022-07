Vedci varujú pred novým kmeňom omikronu: Centaurus je vysoko nákazlivý, čo o ňom zatiaľ vieme?

LONDÝN - Rastúce obavy z nového podvariantu omikronu sú podľa vedcov oprávnené. Mohol by byť totiž imúnny voči všetkým vakcínam a v takom prípade by sa mohol rýchlo šíriť. BA.2.75 sa rozšíril najmä v Indii, pričom niekoľko prípadov bolo zachytených aj v USA.

Niektorí vedci sa obávajú, že BA.2.75, označený ako centaurus, by mohol spôsobiť vážnejší priebeh covidu-19 než súčasné kmene omikronu. Je ale dôležité poznamenať, že omikron vo všeobecnosti vyvoláva miernejšiu formu ochorenia ako varianty delta či alfa, informuje The Sun. Väčšina ľudí, ktorí sa nakazia omikronom, zažije príznaky podobné prechladnutiu alebo chrípke. Zdravotníci však aj naďalej tvrdia, že najlepší spôsob, ako chrániť seba a svoje okolie, je dať sa zaočkovať.

Vyhne sa účinku vakcín?

Na centaurus by nemusela zaberať žiadna z vakcín a dokonca by nemuselo pomôcť ani predošlé prekonanie covidu. Podľa Matthewa Binnickera, riaditeľa klinickej virológie na Mayo Clinic v Rochesteri v Minnesote, je príliš skoro robiť akékoľvek závery. "Vyzerá to tak, že najmä v Indii miera prenosu vykazuje exponenciálny nárast," vyjadril sa pre Medical Express. Odborníci tvrdia, že hlavná obava z BA.2.75 spočíva v tom, že by mohol umožniť vírusu viazať sa na bunky ešte efektívnejšie. Bude ale trvať týždne, kým zistíme, či kmeň ovplyvní šírenie vírusu alebo nie.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) začala už sledovať vývin tohto nového variantu. Epidemiologička Catherine Bennettová z Deakin University v Austrálii sa domnieva, že centaurus bude možno nákazlivejší ako ostatné podvarianty omikronu. "Čím viac podvariantov máme, tým väčšie je riziko opätovnej infekcie. Ak sa zotavíte z jedného, narazíte na iný a môžete sa liečiť znova. Každý podvariant je trochu iný, no všetký sú schopné nejakým spôsobom oslabiť našu imunitu," vysvetlila.