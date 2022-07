Analytici nie sú až takí pokojní ako rezort hospodárstva: Pri plyne bol väčší pokoj pred 2 rokmi, ropa však pôjde dole!

BRATISLAVA - Nachádzame sa vo veľmi kritickom období a núdza o základné suroviny začína byť aj v dôsledku vojny na Ukrajine čoraz silnejšia a dá sa to poznať aj na cenách plynu či ropy. Na to, aký budú mať vývoj sa pozreli analytici z Dát bez pátosu, ktorí nie sú len pesimistickí.

Analytici sa v analýze vracajú do nedávnej minulosti. "Pred 2 rokmi v júli 2020 sme v zásobníkoch mali 90% plynu. Vzduch len 10%. A do októbra sme ešte doplnili 5% a pred zimou sme boli na 95%. Minister hospodárstva bol ten istý, na Ukrajine mier, zima do Silvestra 2020 mierna," začínajú.

Plynu je málo, nie dosť

Dnes máme podľa analytikov 65 %, čo je vraj dosť. "Ak by sme sa chceli dostať tento rok na 95%, tak to môže trvať 2-3 mesiace plnenia. Lebo Nordstream I. teraz oddychuje, asi do konca júla. Ak bude “priemerná zima”, tak prežijeme. Má to niekoľko háčikov," píšu analytici s tým, že háčik môže spočívať v tom, že zima nebude len "priemerná" alebo aj v tom, že komerčné využívanie zásob SPP môže byť nezodpovedné. "Aj s LNG sa môže niečo stať (nedávno vyradený terminál v US), a aj s Nórmi sa môže niečo stať (pred pár dňami štrajkovali a nešla ani ropa, ani plyn)," varujú experti na čísla.

"Nie sme energetickí odborníci, ale v grafoch zásobníkov vidno, že dôvodov na pokojný spánok bolo v 2020 viac ako teraz. Ale je to na diskusiu odborníkov. A je skoro na uzávery," priznávajú analytici, ktorí sú už pri rope optimistickejší.

Nižšiu cenu ropy pocítime koncom leta

Dáta bez pátosu totiž očakávajú, že cena ropy bude lacnejšia koncom leta a to pocítime aj na čerpacích staniciach. "Tak sme sa dočkali a oproti začiatku júna bude ropa v auguste o 28 USD lacnejšia. A ropa Ural oproti maximu v strede júna s cenou 93 USD bude v auguste stáť okolo 70 USD. A možno aj menej," očakávajú odborníci na čísla.

V nasledujúcom scenári su podľa nich teraz 2 veci: "1. Na čerpačkách bude benzín v novom školskom roku výrazne lacnejší. 2. Inflácia by mohla vďaka lacnejšej doprave a energiám klesnúť ku koncu roka na jednociferné hodnoty," píšu optimistické riadky analytici.