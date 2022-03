VIDEO Chlapček sa bál zaspať s bezpečnostnou kamerou v izbe: Keď povedal otcovi prečo, stuhol od hrôzy

LONDÝN - Rodičia zostali ako obarení, keď im ich syn povedal, že bezpečnostná kamera v jeho izbe s ním v noci hovorila. Video z ich diskusie bolo zdieľané na TikToku Fran Chelleovou, pričom sa začínalo tým, ako chlapca uložili do postele, keď povedal: "Ach nie! Pozrite sa na toto."

Potom povedal svojmu otcovi, že sa mu nepáči tá vec "tam hore", čím narážal na kameru. "Toto? Nechceš to? Prečo?" spýtal sa muž. Chlapček naznačil, že preto, lebo v noci hovorí. "Zlatko, junior mi práve povedal, že s ním v noci hovorí kamera," oznámil muž svojej partnerke.

"Hovorí 'Chcem zmrzlinu'," pokračoval ich syn. Mama sa ho potom spýtala, či to hovorí dievča alebo chlapec, na čo odpovedal, že chlapec, píše The Sun. Chelleová vyjadrila na TikToku svoje zdesenie nad tým, čo sa dialo v izbe syna. "To je strašidelné, počula som už toľko príbehov o týchto ring kamerách."

Rodičia sa po pár dňoch rozhodli pre istotu kameru odpojiť. Viacerí užívatelia uviedli, že urobili dobre. "Ja neverím, že si vymýšľal, pretože vysvetľoval príliš veľa detailov," podotkla jedna osoba.

Niekto ďalší sa zas snažil rodičov upokojiť rodičov slovami, že "staré pestúnky, ktoré sa nepripájajú na internet, sa nedajú hacknúť". Fran dodala, že ohľadom údajného hacknutia kamery kontaktovala spoločnosť Ring, ale bolo jej povedané, že vyšetrovanie neodhalilo na kamere žiadne známky podozrivej aktivity.