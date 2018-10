Bláznivé diéty, ktoré sľubujú zázračné schudnutie: POZOR, dievčatá dohnali až k anorexii!

Diéta 5:2, Tokio-Paríž, monodiéta či paleolitická diéta propagované celebritami sa tak trochu podobajú denným horoskopom, ktoré nám sľubujú lásku a šťastie. Móda diét nepozná hranice a najrôznejšie výstrelky sa stali tendenciou. Tieto bláznivé diéty sú rovnako tak neúčinné ako škodlivé, ale šíria sa rýchlosťou blesku v médiách i na internete.

Napríklad monodiéta. Spočíva v tom, že sa je pri každom jedle iba jediná potravina, ale v neobmedzenom množstve, a to po niekoľko dní. Cieľom nie je ani tak schudnúť, ako zbaviť telo toxínov, aj keď vplyv na telesnú hmotnosť je rýchly: skúste jesť len hroznové víno, budete ho mať čoskoro dosť, a preto zjete menej kalórií. Tieto diéty spočívajú väčšinou v konzumácii rastlinných produktov - jabĺk, zeleninového džúsu či celozrnnej ryže. Nie je žiadny dôvod ich schvaľovať: vedú k výraznému nedostatku potrebných živín.

Zdroj: thinkstockphotos.com

Niektoré servery ponúkajú úplne vážne totálny pôst. To znamená prestať jesť a piť úplne všetko okrem vody. Cieľom je dať odpočinúť telu. Výsledkom je silná únava a následne okamžité znovunadobudnutie zhodených kilogramov.

Iné diéty hlásajú striedanie normálneho stravovania s pôstom. Diéta 5:2 spočíva v tom, že sa je päť dní v týždni normálne a dva dni sa drží pôst. Túto diétu propaguje vo svojom spise anglický doktor Michael Mosley, hoci jej účinnosť nebola nikdy dokázaná.

Iná diéta ponúka pôst, ale len v čase splnu. Niektorí ľudia v čase splnu 24 hodín nejedia a snažia sa vypiť čo najviac vody alebo džúsu, pretože nebeské teleso vraj pôsobí na vodu v tele ako na vodu v moriach a vytvára detoxikačný odliv!

Zdroj: Getty Images

Iní dávajú prednosť ceste do vesmíru s kozmonautickou diétou, ktorá bola zrejme ordinovaná sovietskym kozmonautom, aby v rekordnom čase schudli. Drastický hypokalorický režim bez akéhokoľvek tuku a cukru sa nemá držať dlhšie ako dva týždne. Výsledok? Rýchly úbytok váhy, po ktorom nevyhnutne nasleduje rýchle stlstnutie. Plus niečo navyše.

Nutričná ​​poradkyňa Sophie Ortegová si zase vybrala Japonsko. Diéta Tokio-Paríž sa inšpiruje japonským životným štýlom a spočíva v tom, že sa je čo možno najmenej. Je to exotické, ale po niekoľkých dňoch nasleduje nevyhnutná frustrácia.

Je možné tiež cestovať v čase a zvoliť si paleolitickú diétu. Tá sa zrodila z údajne vedeckého predpokladu, že sa náš genóm od dôb našich predkov, ktorí boli štíhli a svalnatí, vyvinul len veľmi málo, a preto nám ich strava môže priniesť len výhody. Ide o návrat k praxi lovcov a zberačov. Diéta spočíva v konzumácii chudého mäsa, hydiny a rýb, vajec, ovocia a zeleniny. Zakázané sú mliečne výrobky a obilniny. O to, či sa mäso má jesť surové alebo varené, jej stúpenci vedú spory.

Zdroj: Getty Images

Herečka Megan Fox si pravidelne dopraje balzamikový alebo jablčný ocot, ktorý má prečistiť telo a spáliť nežiaduci tuk. Beyoncé to zase preháňa s očistnou kúrou Master Cleanse, nápojom, ktorý sa pije namiesto jedla a skladá sa z citróna, javorového sirupu či cayennského korenia. Madonna zase praktizovala Air Diet, ktorá spočíva v tom, že sa vdychuje vôňa jedla, ale neje sa. Victoria Beckham dáva prednosť diéte Five Hands, kedy sa jedia päťkrát denne porcie, ktoré sa zmestia do hrsti.

Tieto diéty bez najmenšieho vedeckého základu by vzbudzovali smiech, keby nepredstavovali reálne zdravotné riziko. "Nemocnice sú plné anorektických dievčat, ktoré tieto diéty držali. Často majú iba osem či desať rokov," hovorí doktor Jean-Michel Lecerf z Pasteurovho ústavu v Lille. "Tieto diéty sú živnou pôdou pre vznik mentálnej anorexie. Firmy sa na nich snažia zarobiť, predať svoje výrobky. Potom je tu aj zďaleka nezanedbateľné riziko, že sa človek týmto spôsobom dostane do nejakej sekty," dodáva lekár.