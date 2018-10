Žena (34) sa zobudila a zistila, že pribrala desiatky kilogramov: Kvôli tejto strašnej KOMBINÁCII

Žena pochádzajúca z anglického grófstva North Yorskhire tvrdí, že sa zobudila tučná. "Väčšinu času som bola mimo. Nedokázala som sa pohnúť bez toho, aby som po chvíli nezaspala od vyčerpania. Keď som bola bdelá, jedla som veľa nezdravých jedál, ktoré môžu za moje rapídne pribratie," opisuje svoj stav Misé Coakleyová.

Zdroj: Facebook/Misé Coakley

V posteli preležala doslova celé roky, od novembra 2010 až do februára 2013. Až do momentu, kedy jej na rodinnej svadbe skolabovali vlastné nohy a nezmestila sa do oblečenia menšieho ako 52, svoju nadváhu nevnímala ako problém. Vtedy si po prvýkrát uvedomila, ako vyzerá. Zapojila sa preto do programu Slimming World, aby svoju hmotnosť vrátila do pôvodnej podoby. "Cítim sa skvele, aj napriek tomu, že stále musím dohliadať na svoj energetický level. Som oveľa zdravšia, než som bola predtým," konštatuje Misé.

Zdroj: Facebook/Misé Coakley

Za počiatok nešťastného sledu udalostí považuje smrť svojho otca, ktorý zahynul v roku 2009 pri páde lietadla do Atlantického oceánu. Odvtedy sa úplne ponorila sama do seba. V novembri 2010 vážne ochorela po tom, ako sa na jej tvári objavila zvláštna vyrážka. V nemocnici Coakleyovej diagnostikovali oslabený stav organizmu. Lekári zistili, že trpela meningitídou, teda infekciou ochranných membrán mozgu a miechy, osýpkami, čo je vysoko nákazlivá infekčná choroba, okrem toho aj vírusovou infekciou - žľazovitou horúčkou. Mladá žena musela podstúpiť lumbálnu punkciu.

Zdroj: Facebook/Misé Coakley ​

Po piatich dňoch bola prepustená do domácej liečby, pričom jej lekári predpísali lieky a odporučili veľa odpočinku. V dôsledku toho prespala takmer celé dni a dokázala zjesť len samé nezdravé, vysoko kalorické jedlá. Potom však prišiel už spomínaný zlom a Misé sa podarilo schudnúť na pôvodnú hmotnosť.