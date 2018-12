Škrípe vám to? Možno robíte rovnakú chybu! Rady, ako si udržať trvalý a dlhodobý vzťah

Mladí ľudia si vyžadujú stálu intenzitu vzťahu a obávajú sa, že len čo táto intenzita zoslabne, klesne aj úroveň lásky. Počuli, že láska vo svojej intenzívnej verzii je akousi patológiou, ktorá vydrží len tri roky. A tak si hovoria, že môžu hneď zamieriť k novému dobrodružstvu, uvádza psychiater Bernard Geberowicz, ktorý sa zaoberá manželskou psychoterapiou.

Láska na začiatku vzťahu je skutočne základom pre partnerský vzťah. Emotívny vzťah potom prechádza do inej dimenzie, pretože trvalá intenzita lásky nie je možná. Harmónia v živote v dvoch ľudí prechádza rôznymi, avšak koordinovanými rytmami.

"Manželské páry často prichádzajú s dlhým zoznamom toho, v čom sa nezhodnú. Nechám ich vyhovoriť sa a potom sa ich spýtam, v čom sa naopak zhodnú. Dám im najavo, že zodpovednosť majú obaja a že ich považujem za spolutvorcov partnerského vzťahu. Potom je dôležité, aby sa jeden zaujímal o druhého, aby bol zvedavý, aby spolu partneri hovorili, aby sa odvažovali pýtať a zaujímali sa o seba. A u mnohých párov vládne presvedčenie, že ten druhý "nemá chuť", a sexuálna dimenzia nadobúda neúmerný význam. Často stačí odvážiť sa vyjadriť svoje požiadavky a vypočuť požiadavky druhého."

"Denne konštatujem nedorozumenia, ktoré vzťah vyčerpávajú, typu: "Je jasné, že keby ma partner miloval, pochopil by to bez toho, aby som sa o to musel prosiť." Takéto postoje vedú len do slepej uličky," vysvetľuje Geberowicz.

Dôležité je v rozhovoroch prechádzať od "ja" k "my", aj keď si každý môže nechať určitý priestor pre seba. Treba sa pýtať: čo je pre nás dobré? Solidarita a láskavosť pár posilňujú. Sú to plody reálneho úsilia.

Niektorí ľudia nie sú schopní akceptovať potrebné zmeny, ktoré prináša spoločný život. Dnes sa partneri dávajú dohromady neskôr a je pre nich teda ťažšie sa vo vzťahu vyvíjať. Vzťah vyžaduje, aby sa obe strany zriekli niektorých oblastí svojho života, napríklad niektorých koníčkov. Mnohí si však myslia, že sa ten druhý prispôsobí, že budú žiť ako predtým. Na sociálnych sieťach hľadajú náprotivok, ktorý má rovnaké záujmy.

Mnohí pripomínajú, že v láske nie je nič dlhodobo zaručené. Reálna angažovanosť v partnerskom vzťahu vyžaduje vynakladať úsilie, a to bez záruky výsledkov. Príliš často si však ľudia pletú skutočnosť byť angažovaný s výrazom viezť sa spolu. U mnohých párov možno pozorovať, že jeden partner je viac angažovaný, viac ochotný jednať pre spoločný záujem, zatiaľ čo druhý ho len nasleduje a nepraje si naozaj pracovať na trvalom vzťahu.

Dnes ľudia hľadajú partnera s rovnakými záujmami, ktorý by sa im podobal. "Chcem niekoho, kto to bude robiť ako ja," hovoria. To však môže vyvolávať napätie a strpčovať spolužitie, ako aj rodičovstvo. "To, čo podporuje dlhodobý zväzok, je skôr možnosť vzájomného dopĺňania partnerov," hovorí Bernard Geberowicz.