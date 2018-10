Moletka (35) paroduje svetové celebrity: Keď však uvidela svoje FOTO v reklame, mala dosť

Zdroj: Twitter/ape1ton

Austrálčanka je známa parodickými fotografiami, ktoré zverejňuje na Twitteri. Sleduje ju už vyše päť miliónov ľudí. Jej vtipné fotografie sa objavujú na rôznych sociálnych sieťach, no po poslednej skúsenosti zostala pohoršená.

Istá spoločnosť použila jej fotografie, aby zobrazila účinky náplastí na chudnutie. Celeste sa teda nevedomky stala súčasťou marketingového ťahu spoločnosti. Parodické snímky Austrálčanky porovnávajú s fotografiami celebrít, z ktorých si uťahovala.

Spoločnosť následne uvádza, že bez použitia náplastí bude žena vyzerať ako Celeste. Pokiaľ však ženy prípravok na chudnutie začnú používať, ich postava sa premení na postavu jednej z celebrít. Spoločnosť tieto prípravky na chudnutie predávala na Wish Shopping.

Na jednej snímke Celeste paroduje známu pózu Victorie Beckhamovej. „Vedeli ste o tom, že nejaká spoločnosť na Wish Shopping používa vaše fotky na predaj diétnych prípravkov?“ pýtal sa podľa austálskych médií Celeste neznámy obchodník, ktorý fotografie zahliadol.

Ďalej dodáva, že miluje komickosť jej fotografií, ale myslí si, že by o tomto reklamnom ťahu mala vedieť. Rozhorčená žena okamžite kontaktovala Wish Shopping. „Čo to je? Nemôžete použiť moje fotografie, zvlášť keď sú určené na dehonestovanie ženského tela,“ adresovala Wish Shoppingu.

Odvtedy sa zdá, že spoločnosť predávajúca náplasti na chudnutie sa z Wish Shoppingu úplne stiahla. Celestini fanúšikovia boli taktiež rozhorčení a nebáli sa vyjadriť svoj názor. „Zažaloval by som ich,“ znie jeden z komentárov.