Začína sa rok prasaťa: PREDPOVEĎ, čo ľudstvo čaká podľa čínskeho kalendára

Prasa je posledné, dvanáste znamenie čínskeho horoskopu a vládnuť bude až do 24. januára 2020, kedy ho vystrieda všadeprítomný a činorodý potkan. Ku každému znameniu patrí v čínskom kalendári aj konkrétny prvok, pre rok 2019 a znamenia prasaťa je to zem. Podľa astrológov by mal rok zemského prasaťa byť skôr pokojnejší. Mal by byť naklonený nadväzovaniu nových kontaktov aj vhodný k finančným investíciám, ale všetky dôležité rozhodnutia je potrebné dobre si premyslieť. Ľudia by si nemali stanovovať nereálne ciele a dokončiť predovšetkým to, čo už bolo započaté. Rok bude vhodný aj pre založenie rodiny a vyrovnanejší životný štýl.

Ľudia narodení v roku prasaťa (1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995 a 2007) bývajú obľúbení, úprimní, čestní a srdeční. Nechýba im kreativita, pevná vôľa a výdrž pri práci. Ak však majú voliť medzi rodinou a kariérou, ide práca bokom. Môžu byť nadmieru dôverčiví až naivní, voči neznámym osobám naopak ostražití. Hoci sa obklopujú radom priateľov a známych, nové kontakty nadväzujú ťažko. Sú optimisti a neskrývajú svoje city. Keď ich niekto sklame, nechcú sa mu pomstiť. Ochotne pomáhajú druhým, ale mávajú problémy so zábudlivosťou. Milujú dobré jedlo a vôbec pohodlie, sú často materialisti.

Hodia sa k nim partneri narodení v znamení psa, ale aj potkana, tigra, zajaca, draka, kozy i prasaťa. Naopak, konfliktné môže byť spolužitie s hadom i opicou. Prasaťu zodpovedajúcim znamením západného zverokruhu je škorpión. V znamení prasaťa sa narodili napríklad filmári Alfred Hitchcock, Woody Allen, Steven Spielberg, herec Sascha Baron Cohen, spevák Elton John, politici Thomas Jefferson, Ronald Reagan, Arnold Schwarzenegger, Hillary Clintonová či 14. dalajláma.

Sviatky jari (Čchun-ťie), čiže nového roku sú najvýznamnejším sviatkom roka pre Číňanov, Taiwancov, Vietnamcov, Singapurčanov, Kórejčanov a Japoncov a sú porovnateľné s našimi Vianocami. Oslavy trvajú 15 dní. Ľudia si navzájom prajú dlhý a šťastný život, obdarúvajú sa peniazmi a darčekmi zabalenými v červenom papieri. Červená je totiž farbou šťastia a života a príjemcovi má zaistiť požehnaný rok. Dôraz sa kladie aj na upratovanie domu pred začiatkom nového roka a ozdobné dekorácie. Súčasťou osláv sú aj tradičné tance vo zvieracích prevlekoch. Na jedálničku nesmie chýbať tradičný pokrm "ťiao-c '", teda taštičky plnené mäsovou plnkou so zeleninou.

Šesťdesiatročný kalendár je v ázijských krajinách používaný spoločne s gregoriánskym kalendárom. Počas šesťdesiatich rokov sa päťkrát opakuje rok zvieraťa podľa poradia vo zverokruhu. Tento dvanásťročný cyklus sa ďalej kombinuje s päťročným cyklom, kedy sa striedajú elementy (kov, voda, drevo, oheň, zem), a s dvojročným cyklom, kedy sa strieda kladný a záporný princíp jin a jang.

Začiatok nového roka je pohyblivý, a nastáva cez prvý nov po vstupe Slnka do súhvezdia Vodnára, medzi 21. januárom a 20. februárom gregoriánskeho kalendára. Vznik najstaršieho kalendára v ľudskej histórii sa datuje od roku 2637 či 2636 pred naším letopočtom, kedy ho zaviedol legendárny Žltý cisár (Chuang Ti) vymenovaním 12 zvierat ako svojich strážcov. Podľa legendy stál pri zrode kalendára Budha, ktorý zvolal všetky živočíchy, aby sa s ním prišli rozlúčiť, než opustí Zem. Dostavilo sa ich len 12, za odmenu im Buddha prisúdil vládu v čase v poradí, v akom prišli: potkan, byvol, tiger, zajac, drak, had, kôň, ovca (koza), opica, kohút, pes a prasa.