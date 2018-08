Brit (25) si v Dubaji požičal megadrahé Lamborghini: Najhoršia voľba v živote, takto si zavaril!

Farahov brat Adnan (50) odletel do Spojených arabských emirátov, aby sa pokúsil nepríjemnú situáciu vyriešiť. "Už ako malý chlapec bol Farah blázon do áut. Keďže je však telesne postihnutý a má jednu nohu kratšiu než druhú, šoféruje špeciálne upravený Opel Corsa," vyjadril sa pre The Sun.

Faraha pozvali do Dubaja na dovolenku jeho priatelia z Cardiffu, ktorí tu majú autosalón a požičovňu a spýtali sa ho, či si nechce zašoférovať. Až keď auto vracal späť, vyžiadali si od neho cestovný pas, pretože dostal nemalé pokuty. "Oni sú majitelia vozidla, a preto by ich mali platiť oni," myslí si Adnan. Podľa neho jeho brat vôbec nepoznal zákony v krajine a nevedel, že porušuje nejaký limit.

Zdroj: FB/Farah Hashi

Farah bol ubytovaný v luxusnom hoteli Five Palm Jumeirah Hotel a Resort, ale teraz sa začína topiť v dlhoch, keď si musel požičať na predĺženie svojho pobytu, kým sa nedohodne s firmou. Pôvodne tam mal byť len päť dní, no teraz je jeho návrat domov do Newportu v nedohľadne. Doma ho už pritom čaká partnerka a malý syn.

Majiteľ firmy Mohammed Ebrahim pre The Sun uviedol, že len chce, aby sa Farah zachoval správne. "Nie som to ja komu dlhuje peniaze, ale vláda," tvrdí muž s tým, že ak by zaplatenie pokuty nepožadoval od Faraha, nakoniec by ich musel zaplatiť on sám. Ich podnik je malý a toto by im finančne neprospelo.

"Vzal som si jeho pas ako záruku, pretože som mu dal auto v cene 300-tisíc. Obávam sa, že chce odísť bez toho, aby zaplatil svoj dlh," vysvetlil Ebrahim.