Exotická dovolenka tínedžerky (16) na Bali sa zvrhla na drámu: Jeden pohľad do pasu a koniec snov

MELBOURNE - Austrálčanka Lexi Karakostasová (16) odletela vo štvrtok so svojou kamarátkou a jej otcom na indonézsky ostrov Bali, aby si tu užili exotickú dovolenku. Sny mladého dievčaťa sa však rýchlo skončili na letisku v Denpasare. Imigrační pracovníci sa rozhodli nevpustiť tínedžerku do krajiny kvôli maličkosti, s ktorou nemala v iných štátoch žiadny problém. Jej matka sa teraz snaží upozorniť všetkých turistov, aby si dávali pozor, pretože môžu dopadnúť rovnako nepríjemne.

Lexi pre Daily Mail Austrlia uviedla, že colníčka si prezrela jej dva roky starý pas a našla malú trhlinu na jednej zo stránok. Potom na to upozornila muža vedľa nej a tej ju zobral na imigračné oddelenie. Tam sa jej opýtal, či k poškodeniu dokladu došlo počas letu. Dievčina vysvetlila, že sa tak stalo ešte minulý rok v Európe, kde s tým však nemala žiadny problém.

Medzi úradníkmi prebehla diskusia a vyzeralo to, že tentokrát to pre Lexi dopadne dobre. Môže vstúpiť do krajiny, ale jej pas bude označený a v budúcnosti sa s ním už nebude môcť vrátiť. Potom sa však na muža obrátila colníčka a chvíľu si niečo vysvetľovali v indonézskom jazyku. Nakoniec jej dali na známosť, že do Indonézie ju nevpustia, pretože má poškodený pas a pošlú ju späť domov.

Lexi okamžite prepukla v plač. Navyše jej kamarátka s otcom plánovali zostať a nebolo im umožnené s tínedžerkou sa vidieť. "Bola som hysterická, nevedela som, čo mám robiť," povedala. Potom si ju prevzali zamestnanci letiska, vyhľadali jej batožinu a rezervovali jej let späť do Melbourne na piatok o 7.30 ráno. Na mieste tak od príletu musela stráviť dlhých 11 hodín.

"Bolo to strašidelné, bola som sama v krajine, ktorú som vôbec nepoznala a nemala som tam moju rodinu alebo kamarátku. Bolo to traumatizujúce. Nerozumiem tomu pravidlu alebo prečo to tak je. Nikdy mi to nevysvetlili," dodala nešťastná tínedžerka, ktorej vrátili pas až vo chvíli, keď nastúpila do lietadla.

Lexiina matka Susan Karakostasová uviedla, že bola šokovaná, keď jej dcéra neskoro v noci volala hysterická a uplakaná. "Ako turisti, rešpektujeme ich zákony a predpisy a rešpektujeme ich rozhodnutie. Ale sme nahnevaní na Qantas (letecká spoločnosť - pozn. red.), pretože boli upozornení na tieto skutočnosti a mali na to niečo povedať už v Melbourne. Zavolala som na veľvyslanectvo a povedali mi, že sa stalo veľa Austrálčanom, najmä v poslednom mesiaci," dodala rozhorčená matka.

Úradníci jej mali oznámiť, že imigračný úrad v Denpasare posiela turistov domov už s malými poškodeniami v pasoch. "Chceme upozorniť ostatných cestujúcich, ktorí o tom nemusia vedieť, že si musia skontrolovať svoje pasy pred odchodom," povedala. Lexi mala aspoň to šťastie, že cestovné poistenie pokrylo náklady na jej spiatočný let.