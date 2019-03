Mladík (22) si vzal svoje luxusné lamborghini z autoservisu: VIDEO O hodinu nasledoval horor

Lak, ktorý zarába 200 000 libier (cca 232 000 eur) ročne a prevádzkuje on-line obchodnú spoločnosť, obvinil autoservis z nedbanlivosti a povedal, že zvažuje právne kroky. Podľa neho to určite nebola náhoda a malo to súvis s opravou.

Zdroj: profimedia.sk

Mladík, ktorý žije v centre Birminghamu, sa minulý piatok večer chystal so svojou priateľkou na večeru do Londýna, keď žena zacítila zápach benzínu. Sira preto volal automechanikovi do dielne, no ten mu povedal, že krátko po oprave nejde o nič nezvyčajné.

Dvojica preto pokračovala v ceste ďalej, no zápach tak zosilnel, že partnerka Siru požiadala, aby otvoril okná. Nakoniec sa rozhodol dať dolu strechu, a tak zastavil, no v tej chvíli sa ozvala poriadna rana a zadná časť začala horieť.

"Mohol som len bezmocne sledovať, ako auto, na ktoré som tvrdo pracoval, aby som si ho mohol kúpiť, horí," uviedol pre MailOnline nešťastný mladík, ktorý tvrdí, že v aute s partnerkou takmer zomreli. Tá sa vraj odvtedy bojí s ním nastúpiť do akéhokoľvek vozidla.

Zdroj: profimedia.sk

Hovorca hasičov z West Midlands dodal, že požiar sa snažilo dostať pod kontrolu desať mužov. Na miesto prišli pred deviatou večer. Aj tak sa im však auto zachrániť už veľmi nepodarilo, ako ukazuje video. Zostal z neho iba obhorený vrak.